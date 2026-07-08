Tyler Foster, CTO de BizAway: "La IA no es la solución mágica para todo, primero necesita entender cómo funcionan los negocios"

Las claves

Las claves Generado con IA Tyler Foster, nuevo CTO de BizAway, liderará desde Barcelona un equipo de 60 personas enfocado en inteligencia artificial y nuevas prácticas de ingeniería. Foster destaca la importancia de entender los negocios antes de aplicar IA, buscando sinergias entre los ecosistemas tecnológicos de San Francisco y Barcelona. BizAway compite con grandes plataformas y busca diferenciarse mediante innovación continua y soluciones que integran sostenibilidad y medición de emisiones de carbono. La empresa apuesta por la IA y la analítica predictiva para optimizar procesos y reforzar su compromiso con la sostenibilidad en la gestión de viajes corporativos.

“La industria tecnológica está en un momento de transición en todo el globo”. Estas palabras, dichas por Tyler Foster, bien podrían definir también su estado personal y profesional actual. El nuevo CTO de la plataforma de gestión de viajes corporativos BizAway atiende a la llamada de DISRUPTORES – EL ESPAÑOL desde San Francisco (Estados Unidos) -donde ha fraguado casi toda su carrera profesional- entre maletas y preparativos para su próximo desembarco inminente: Barcelona.

En la Ciudad Condal dirigirá a un equipo de unas 60 personas encargadas de la técnica -que siempre es sinónimo de inteligencia artificial- de una solución, nacida en 2015 a caballo entre España e Italia, que ya se ha convertido en scaleup: dio el gran salto hace dos años con una ronda de financiación en la que levantó unos 35 millones de euros.

“Estoy entusiasmado”, confiesa. “Siempre me ha encantado Barcelona, y España en general, pero este movimiento responde a que el mundo ha cambiado mucho desde la pandemia. Aunque la Bahía de San Francisco sigue siendo uno de los principales hubs tecnológicos, las empresas y el talento se están distribuyendo de una manera mucho más equilibrada”.

Asimismo, añade, la conexión con los fundadores de BizAway, Luca Carlucci y Flavio del Bianco, ha sido muy buena desde el instante en que se conocieron -fruto de sus varios viajes a la ciudad-.

Por ello, uno de sus primeros objetivos dentro de la compañía pasa por crear puentes entre uno y otro lado del Atlántico con varios profesionales en San Francisco para resolver determinados retos muy específicos. “Quiero que haya sinergias entre los dos ecosistemas y aprovechar lo mejor de cada uno de ellos”, indica.

El camino de la inteligencia artificial

Para Foster, que ha trabajado en compañías como Cloudera, Evolv AI o Sentient, la gran cuestión que rodea al conglomerado corporativo es cómo encontrar los casos de uso ideales para la inteligencia artificial y cómo complementar esta tecnología con personas expertas en sus respectivos ámbitos. “La realidad es que aún nadie ha encontrado la fórmula”.

Se trata de una brecha que tratará de cerrar en BizAway con un departamento de unas 60 personas bajo su cargo. “Luca y Flavio han creado un equipo excelente, y mi misión es ayudarles a adaptarse a esta nueva forma de desarrollar productos”.

"Las empresas tecnológicas y el talento se están distribuyendo de una manera mucho más equilibrada por todo el mundo"

Esto implica, según su recetario, construir nuevas prácticas de ingeniería y control de calidad que permitan aprovechar todas las bondades que promete esta rompedora tecnología. Y hacerlo de una manera “estable” y “fiable”.

También conlleva un fuerte componente de gestión cultural y del cambio. Desde su llegada a la enseña hace escasos meses empezó a trabajar estrechamente con un grupo reducido de empleados centrados en cómo serán las nuevas soluciones de la plataforma.

Mientras, dice, el resto del equipo continuó evolucionando y experimentando nuevas formas de trabajar. “Si simplemente escribes un prompt en ChatGPT o cualquier otra herramienta, el modelo apenas sabe nada sobre tu empresa, tus procesos o tus necesidades”.

Pero, prosigue, si pusieras a un ingeniero muy experimentado en esa misma situación, lo primero que haría sería preguntar, comprender el contexto y aprender cómo funciona el negocio antes de empezar a trabajar. De este modo, argumenta: “Muchas veces esperamos que los grandes modelos de lenguaje sean una solución mágica para todo, cuando en realidad funcionan de forma muy parecida a las personas”.

La posición de BizAway en el mercado

En cualquier caso, no ve en BizAway una plataforma rezagada con respecto al mercado. De hecho, asegura que, aunque hayan generado esta filosofía desde cero, los resultados ya están dando frutos y, poco a poco, “estamos generando una organización completamente renovada”.

"La clave de la IA es cómo encontrar los casos de uso ideales y cómo complementar esta tecnología con personas expertas"

Con esta estructura, la scaleup encara una competencia cada vez más nutrida en el segmento de la gestión de viajes corporativos, con varias startups en el terreno y numerosos y reputados jugadores más tradicionales.

“Mucha gente piensa inmediatamente en empresas como TravelPerk -también catalana- o Navan”, analiza. “Evidentemente, son importantes, pero nuestra competencia va mucho más allá: rivalizamos con cualquier otra forma que tengan las personas de acceder a los servicios de viajes”.

También, añade, existe mucho debate sobre la relación entre el mercado corporativo, el de consumo y soluciones como la mencionada ChatGPT y otros bots conversacionales.

“La única manera de ser diferenciales consiste en innovar continuamente. Y creo que estamos muy bien posicionados”, indica, adelantando, con cierto misterio, que en los próximos meses veremos movimientos muy importantes en el mercado que “demostrarán nuestra capacidad de innovación y la velocidad con la que somos capaces de ejecutar”.

“Al final, la experiencia de los gestores de viajes o de los departamentos financieros es solo una parte del problema a solucionar. Nosotros creemos que podemos aportar mucho más valor dentro de una industria más amplia”.

Tecnología para mejorar también la sostenibilidad

Otra de las preocupaciones de BizAway pasa por la sostenibilidad y la responsabilidad con el medio ambiente. Es más, uno de los medidores que pone a disposición de sus usuarios es el de las emisiones de carbono.

“En entornos complejos y donde existen muchas ineficiencias, lo interesante de la tecnología es que aporta valor real en ámbitos como este: cuando puedes identificar una relación clara entre una oportunidad y su resultado, formular hipótesis y medir su impacto en tiempo real, se optimizan procesos de una manera que antes era imposible o muy poco eficiente”.

"BizAway es un referente en sostenibilidad"

En este sentido, el experto cree que la IA y la analítica predictiva son herramientas fundamentales para afrontar este desafío. “Hablamos de un compromiso que BizAway asumió desde una etapa muy temprana y en el que sigue invirtiendo. Somos un referente en sostenibilidad”.

Con todo este lienzo, Foster cree que no ha podido desembarcar en un lugar mejor, más ilusionante y con una posición tan aventajada: “Desde que me incorporé a la empresa, no he hecho más que confirmar que he tomado la decisión correcta”, concluye.