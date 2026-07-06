La IA inyecta gasolina en las startups: menos rondas, pero más grandes y selectivas a la espera de un otoño caliente

Pese a la caída de la inversión en startups de un 30% en los primeros meses de 2026, se han producido grandes rondas de dos y tres dígitos en startups nativas de IA o que implementan esta tecnología. Magnific.

Las claves

Las claves Generado con IA La inteligencia artificial impulsa el crecimiento de las startups españolas, representando ya el 12% del valor del ecosistema y multiplicando por 3,7 su tamaño desde 2020. Las rondas de financiación en startups de IA son menos numerosas pero más grandes y selectivas, con inversiones destacadas como Factorial, Osapiens y Embat. Expertos descartan una burbuja general de IA en España, aunque reconocen posibles excesos a nivel individual y destacan un mercado enfocado en métricas reales y due diligence rigurosa. Se prevé un aumento de adquisiciones de startups españolas por parte de empresas extranjeras y transformaciones internas para reposicionarse en la ola de la IA.

La inteligencia artificial ha entrado en una nueva fase. Tras centrarse el relato durante los últimos dos o tres años en el profundo cambio que estaba por llegar y su potencial transformador de la economía y la sociedad, el aterrizaje de esta tecnología tan disruptiva y transformadora no sólo ya está aquí, sino que ha saltado a la siguiente pantalla.

La ola de la IA avanza este 2026 a una velocidad vertiginosa. Su impacto ha dado de lleno en las startups y el sector del capital español donde ejerce de gasolina para propagar nuevos negocios disruptivos con un techo todavía difícil de atisbar.

Los datos avalan la singularidad del momento. El ecosistema tecnológico español refuerza su madurez con una valoración total de 125.000 millones de euros, lo que supone haber multiplicado por 2,3 su tamaño desde 2020, según el informe Spain Tech Ecosystem Report 2026 conocido recientemente.

En este escenario, la inteligencia artificial está ejerciendo de motor indiscutible que impulsa el capital: casi una de cada cinco startups creadas en España desde 2021 es una compañía de IA.

Los datos del Spain Tech Ecosystem Report 2026 también avalan que el sector de la IA en España ha crecido 3,7 veces desde 2020, representando ya el 12 % del valor total del ecosistema (frente al 7 % de hace cinco años).

Con 3.300 millones de euros captados en capital riesgo desde 2020, España se sitúa como el sexto país europeo en volumen de inversión en esta tecnología y el cuarto por número de rondas.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con expertos del sector del capital en España para radiografiar este apasionante momento y disipar algunas dudas: ¿Se mantendrán este otoño las rondas de dos y tres dígitos registradas en startups nativas de IA y que implementan IA? ¿Es previsible que se mantenga el patrón de menos rondas pero de mayor envergadura? ¿Está España a salvo de una posible burbuja? ¿Habrá más exits y adquisiciones en el futuro?

"Todas las empresas de software están convergiendo hacia la etiqueta de IA. Tiene poca utilidad práctica tratar la IA como un sector o tendencia cuando ya es una realidad completamente horizontal en las operaciones y productos de empresas de tecnología muy diversas". Es la primera lectura que hace para esta redacción Íñigo Laucirica, Principal en Samaipata.

El mercado está dando señales inequívocas de ello. Desde que comenzara 2026 se han ido sucediendo, con un acelerón en estas últimas semanas, las rondas de financiación de dos y tres dígitos relacionadas con startups nativas en IA o que implementan IA. Factorial, Osapiens, Embat, Tether, Bcas, Substrate AI y un largo etcétera que prosigue en estos días previos al parón vacacional del verano.

Tom Horsey, vicepresidente primero de BIGBAN Investor Spain; Luz Adell, vicepresidenta de Captación de Dealflow en BIGBAN Investors Spain e Íñigo Laucirica, Principal en Samaipata. DISRUPTORES

El sector privado, pero también el público, como ha demostrado la SETT recientemente, mira hacia esta tecnología y el papel determinante que jugará en los próximos años en nuestra economía. La geopolítica ya no se entiende sin la tecnología como pilar prioritario y los Estados son conscientes de ello.

Esta realidad deja otra lectura no menor. "En el primer trimestre de 2026 la inversión en startups españolas cayó un 30% en volumen y un 21% en número de operaciones frente a 2025, según el Observatorio de la Fundación Innovación Bankinter. Observamos menos rondas, pero más grandes y selectivas. En semilla hay una competencia muy alta por entrar en compañías con fundadores con track record previo".

Así define lo que está pasando Luz Adell, vicepresidenta de Captación de Dealflow en BIGBAN Investors Spain. Con esta foto fija, el otoño no traerá una bajada de la temperatura, sino más bien, al contrario. "Lo habitual es que hacia el cierre de año se aceleren las operaciones. Nos encontramos además en un momento excepcional a nivel tecnológico, adopción de la IA, y capital privado y público activo".

Llegados a este punto. ¿Aceptamos ya que septiembre prolongará el entorno caldeado? Tom Horsey, vicepresidente primero de BIGBAN Investor Spain lo tiene claro: "Hoy en día, no hay startup que no sea nativa en IA o que no implemente esta tecnología, ¡así que la respuesta es un rotundo sí!".

Rondas destacadas en IA este 2026 Factorial, 130 millones de euros. Osapiens, 100 millones de euros. Theker, 74 millones de euros. Embat, 30 millones de euros. Bcas, 30 millones de euros. Substrate AI, 19 millones de euros. Orbio AI, 18 millones de euros.

Con estos elementos en la ecuación, ¿corre España el riesgo de sufrir una burbuja alrededor de la IA? Los expertos coinciden. De momento, está descartado de forma generalizada, aunque "es posible que existan burbujas a nivel de empresas individuales", puntualiza Horsey.

"Las burbujas se crean cuando financieramente divergen demasiado las expectativas y la realidad. Si miramos atrás, llevamos varios años hablando de burbuja y por ahora la realidad ha superado a las expectativas. Estamos seguros de que habrá correcciones en el camino pero no vemos una desconexión evidente entre la inversión y el potencial de la tecnología", manifiesta al respecto Íñigo Laucirica desde Samaipata.

Coincide en el diagnóstico Luz Adell. "En Estados Unidos el debate es real, con voces advirtiendo sobre valoraciones desconectadas de fundamentales en software, donde ya se pone precio a la capacidad de la IA de sustituir empleos y márgenes".



"En España, de momento, los datos muestran un mercado que se ajusta y exige más, no uno sobrecalentado por hype. Seguimos viendo due diligence riguroso, valoraciones ancladas a métricas reales, e inversores profesionales que no invierten por moda".

'Exits' y adquisiciones

Más allá de las inyecciones de capital a través de rondas de financiación, en los próximos meses será también muy interesante mirar con lupa otros movimientos en el ecosistema español como consecuencia del nuevo escenario de la IA. Adquisiciones de startups españolas por otras extranjeras -como el caso Piper/Aircall-, transformaciones internas como la de Freepik en Magnific o, incluso, quién sabe, alguna posible salida a Bolsa como se prevé se produzca en cascada en adelante en EEUU.

"Globalmente vemos mucho apetito por parte de incumbentes en obtener capacidades de producto IA a través de adquisiciones. Seguramente veremos exits de este tipo de empresas españolas. En EEUU hay una cola importante de empresas de IA listas para cotizar, pero por ahora no vemos la extrapolación a España dado que los proyectos todavía no han escalado lo suficiente" puntualiza al respecto Íñigo Laucirica.

Según añade Luz Adell, vamos a ver más M&A de startups españolas compradas por players extranjeros. "En paralelo, algunas compañías van a optar por la transformación interna como forma de reposicionamiento, redefiniendo su propuesta de valor para capturar la ola de la IA en lugar de limitarse a incorporarla como una función más, algo que ya ha demostrado Freepik.



A medio plazo, y aunque las salidas a bolsa locales seguirán siendo escasas, también podría apreciarse un movimiento hacia las bolsas, abriendo espacio para que inversores participen en rondas privadas previas a esos debuts y capturen parte de esa revalorización.

La inteligencia artificial ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una realidad e inyectar gasolina para poner al máximo rendimiento a máquina de la innovación. Como señalaba Luz Adell, afortunadamente, el ecosistema se encuentra en un momento único de madurez para afrontar todo lo que depara el futuro.

El reto es mayúsculo y el impacto de la IA, todavía desigual en el seno de la economía. Pero España, afortunadamente, parte con un ecosistema preparado para luchar por avanzar hacia la soberanía tecnológica que reclama Europa y la mayor competitividad de nuestras empresas. Inteligencia artificial mediante.