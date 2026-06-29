La SETT acelera sus inversiones en el inicio del verano: moviliza 135 millones de euros para Openchip y Substrate AI

Substrate AI ha sido elegida esta vez junto a Openchip para recibir una nueva inversión de la SETT.

Las claves

Las claves Generado con IA La SETT ha aprobado inversiones por más de 135 millones de euros para impulsar el diseño de chips y el desarrollo de inteligencia artificial en España. Openchip, fundada por GTD y el Barcelona Supercomputing Center, recibirá 115,77 millones de euros para proyectos de computación avanzada. Substrate AI, con sedes en Madrid y Talavera de la Reina, obtendrá 19 millones de euros para promover una inteligencia artificial soberana europea. También se trabaja en transformar las farmacias hospitalarias junto a la Fundación del Hospital General Universitario de Valencia, mejorando el acceso y dosificación de medicamentos mediante IA.

La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, pisa el acelerador en su currículo inversor previo al verano con un anuncio de tres dígitos en la recta final de junio.

Si la semana pasada conocíamos el refuerzo al sector del diseño de semiconductores con foco en la fotónica y Valencia, este 29 de junio las compañías Openchip y Substrate AI son las protagonistas del músculo inversor de la entidad pública.

Según informan desde el Ministerio y Europa Press, en total se han aprobado inversiones por más de 135 millones de euros, con el objetivo de impulsar el diseño de chips de alto rendimiento y eficiencia energética y el desarrollo de una inteligencia artificial soberana.

Openchip fue fundada en 2021 como iniciativa conjunta del grupo de ingeniería catalán GTD y del consorcio Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) y cuenta con una plantilla de unos 300 empleados.

En concreto, el Consejo de Ministros ha autorizado este lunes una inversión de 115,77 millones de euros en Openchip & Software Technologies SL, fundada en 2021 y una empresa referente en el ámbito de la computación.

El organismo también ha autorizado al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a invertir 19 millones de euros en la empresa española Substrate AI para potenciar una IA soberana europea, ubicada en Madrid y Talavera de la Reina.

En paralelo, trabajan en otra iniciativa junto a la Fundación para la Investigación del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia para transformar las farmacias hospitalarias, mejorando el acceso de los pacientes a los medicamentos y ajustando mejor las dosis gracias a la inteligencia artificial.

La compañía cuenta con más de 500 clientes en distintos sectores y ofrece productos de IA que incluyen desde software de creación y gestión de agentes hasta un proyecto de infraestructura de cómputo en la nube en fase de despliegue.

Dotar a España de la infraestructura tecnológica soberana es una de las prioridades de la SETT y así ha quedado demostrado en esta recta final antes del verano con importantes inversiones en el sector tecnológico y de emprendimiento español.