Más del 74% de las pymes españolas alcanzan ya un nivel básico de digitalización, por encima de la media europea

Las claves

Las claves Generado con IA Más del 74% de las pymes españolas han alcanzado un nivel básico de digitalización, superando la media de la Unión Europea. El ecosistema de startups en España ha crecido casi un 40%, pasando de 3.600 en 2024 a cerca de 5.000 en 2025. El empleo en startups ha subido un 46% desde 2022 y la vida media de estas empresas alcanza los 3,5 años. El 42% de las empresas emergentes certificadas cuentan con al menos una mujer en su equipo directivo, aunque la igualdad de género sigue siendo un reto.

Este 27 de junio se celebra el Día Internacional de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME), parte indiscutible del tejido empresarial español. En esta etapa de madurez de la transformación digital de la economía, la pyme todavía continúa siendo el eslabón más débil de la cadena. La falta de recursos económicos y de talento especializado son los dos principales escollos que alegan estas compañías para explicar las dificultades que sufren para subirse a la ola tecnológica.

No obstante, hay avances muy positivos en los últimos años que demuestran que la digitalización también es posible en la pyme española con soluciones adaptadas a sus particularidades. El propio ecosistema emprendedor de nuestro país es cantera de muchas de ellas.

La inteligencia artificial ha demostrado que es posible aprovechar la mayor competitividad que brinda esta tecnología tan transformadora para ganar competitividad sin esquilmar la caja y sin contar con perfiles altamente cualificados en campos como la programación.

De ahí que el pleno del Foro Nacional de Empresas Emergentes, reunido este 24 de junio, haya constatado el avance del ecosistema startup español y, en el caso de las pymes, su madurez en el campo de la digitalización.

Según se ha dado cuenta en el encuentro, el análisis sobre la normativa digital subraya que más del 74% de las pymes españolas alcanzan ya un nivel básico de intensidad digital, por encima de la media de la Unión Europea; y propone simplificar y acompañar su adaptación a marcos como el Data Act, el Digital Markets Act (DMA) o el Digital Services Act (DAS).

El Foro Nacional de Empresas Emergentes ha estado presidido por la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha aprobado hoy la primera evaluación continua de la Ley de Startups (Ley 28/2022), una radiografía completa del estado del ecosistema emprendedor innovador en España elaborada durante el último año por sus tres Grupos de Trabajo.

La evaluación confirma que, casi cuatro años después de la aprobación de esta norma pionera en la Unión Europea, el ecosistema ha crecido, madurado y reforzado su talento. España ha crecido de 3.600 startups en 2024, a cerca de 5.000 en 2025, casi un 40% más.

El empleo en startups crece un 46%

El empleo en startups da muestras de mayor resiliencia: aumenta un 46% desde 2022 y la vida media de las empresas sube a 3,5 años. El sistema de certificación de empresas emergentes, gestionado por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), está plenamente operativo, con más de 2.100 empresas certificadas y plazos medios de 45 días, muy por debajo del máximo legal de tres meses.

Además, los incentivos fiscales ganan tracción: el número de empresas que aplican el tipo reducido en el Impuesto sobre Sociedades se duplicó entre 2023 y 2024.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, en el Foro Nacional de Empresas Emergentes.

"Los datos confirman que la Ley de Startups, pionera en la Unión Europea, está cumpliendo su objetivo: España ha avanzado hacia la consolidación y fortalecimiento de su ecosistema emprendedor. Tenemos un ecosistema más fuerte, más maduro y con más talento", ha expresado Veracruz en el acto.

El estudio sobre el ecosistema innovador refleja un sector dinámico, con más de 8.500 empresas tecnológicas. La inversión se estabiliza por encima de los 3.100 millones de euros, mientras que la facturación de las startups tecnológicas crece de 11.500 a 14.800 millones de euros entre 2024 y 2025.

Entre los retos identificados figuran la transición de startup a scaleup, la disponibilidad de rondas de financiación en fases avanzadas, la concentración territorial en Madrid y Barcelona y la armonización de la medición del ecosistema.

Asimismo, los trabajos confirman que España se consolida como un destino de referencia para el talento internacional: las autorizaciones de residencia amparadas por la Ley 14/2013 han aumentado un 286% entre 2020 y 2024, pasando de 23.608 a 91.170, con especial dinamismo de la figura del teletrabajador internacional.

Avances en igualdad de género

En materia de igualdad e inclusión, la evaluación reconoce avances. El 42% de las empresas emergentes certificadas por ENISA cuentan ya con al menos una mujer en su equipo directivo.

Al tiempo, señala que la presencia femenina en el ecosistema sigue siendo un reto estructural que justifica seguir actuando, con especial atención al emprendimiento rural y al de las personas con discapacidad.

Por último, en relación con las iniciativas y buenas prácticas identificadas en distintas regiones, los trabajos aportan una visión complementaria del ecosistema, mostrando cómo se articulan distintos modelos de apoyo territorial a la innovación y permitiendo identificar enfoques replicables para reforzar la coordinación y el impacto de las políticas públicas en todo el territorio.

Durante la sesión, el pleno ha acordado también la continuidad de los tres grupos de trabajo durante el ejercicio 2026–2027, con el objetivo de profundizar en el análisis realizado y formular nuevas propuestas de mejora en cada ámbito.