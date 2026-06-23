Espaldarazo de la SETT a los chips fotónicos en Valencia con una inversión de 24,5 millones de euros en Attypics

Attypics Photonics estará preparada para la fabricación de obleas de 200 y 300 mm.

Las claves

Las claves Generado con IA La SETT invertirá 24,5 millones de euros en Attypics Photonics, empresa valenciana de chips fotónicos surgida de la UPV. La operación, en colaboración con Baladre Capital, supone una coinversión inicial de 50 millones de euros y podría llegar a 200 millones en una segunda fase. Attypics Photonics aspira a ser referente en fabricación y desarrollo de circuitos integrados fotónicos, clave para sectores como salud, energía y defensa. El proyecto generará 100 empleos directos altamente cualificados en su primera fase y más de 300 en la segunda, contribuyendo a la soberanía tecnológica española.

Attypics Photonics, empresa de nueva creación -abril de 2026-, nace a partir de la Infraestructura científica y Tecnológica Singular (ICTS) MICRONANOFABS-NTC de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

La fotónica se está consagrando como uno de los nichos del sector del emprendimiento español con mayor potencial de crecimiento estratégico. El sector de los semiconductores es clave para avanzar en esta fase madura de la transformación digital y ahí, las empresas más disruptivas de fotónica, se convierten en un capital muy valioso para el futuro de España.

El Consejo de Ministros ha autorizado este 23 de junio al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a participar, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), en la empresa valenciana de chips fotónicos Attypics Photonics, con una inversión pública de 24,5 millones de euros.

Esta operación se enmarca en una colaboración público-privada de SETT con la sociedad valenciana Baladre Capital. Juntas coinvertirán en Attypics Photonics (con una participación del 49 % y el 51 %, respectivamente) un total de 50 millones de euros en una primera fase y se contempla una inversión adicional de 200 millones de euros en una segunda, según han explicado este martes fuentes del Ministerio en un comunicado.

La inversión de la SETT forma parte del PERTE Chip, cuyo objetivo es reforzar el liderazgo industrial y tecnológico nacional mediante el apoyo a proyectos que combinan innovación, sostenibilidad y transferencia al mercado.

Attypics Photonics, empresa de nueva creación -abril de 2026-, nace a partir de la Infraestructura científica y Tecnológica Singular (ICTS) MICRONANOFABS-NTC de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), con más de 15 años de experiencia en servicios de fabricación de chips fotónicos. Sus investigaciones y capacidades industriales en fotónica integrada han demostrado ser claves en ámbitos esenciales como salud, telecomunicaciones, cuántica, energía, defensa o el sector aeroespacial.

El referente 'lab-to-fab' en fotónica

La empresa aspira a convertirse en el referente privado lab-to-fab en fotónica. Prestará servicios tecnológicos de investigación, desarrollo, prototipado, integración y fabricación de circuitos integrados fotónicos para aplicaciones avanzadas en el ámbito de los semiconductores.

Estará preparada para la fabricación de obleas de 200 y 300 mm, posicionándose así como un actor relevante en el ecosistema europeo de semiconductores, alineado con la European Chips Act 2.0, el PERTE Chip y las políticas de apoyo a este sector impulsadas por el Gobierno de España y la Unión Europea.

La primera fase, ya aprobada, desarrollará su actividad en unas nuevas instalaciones que contemplan 1.240 m² de salas limpias.

Más allá de esta primera actuación, el proyecto en su conjunto contempla la construcción de 7.502 m² de salas limpias en sus instalaciones definitivas, ubicadas dentro del término municipal de Paterna.

100 empleos directos altamente cualificados

Como resultado de esta actividad, está previsto que, en esta primera fase, se generen directamente 100 empleos directos altamente cualificados y más de 300 una vez completada la segunda, a los que hay que añadir los indirectos inducidos por la actividad.

Attypics Photonics es, en definitiva, una iniciativa privada única en España que contribuye directamente al objetivo de soberanía estratégica en semiconductores, gracias a su vocación de producción —más allá de la I+D— y que será la única en disponer de capacidades en materiales emergentes que representan la siguiente generación tecnológica de los semiconductores fotónicos.

La ejecución del fondo PERTE Chip, previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, figura entre las funciones de la SETT. Además, la entidad gestiona otros dos instrumentos financieros destinados a impulsar el ecosistema empresarial tecnológico: Next Tech, orientado a las tecnologías disruptivas, y Spain Audiovisual Hub, que promueve la digitalización del sector audiovisual.