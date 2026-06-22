Evoost AI apuesta por la ola agéntica y entra en el programa Nvidia Inception para startups

Las claves

Las claves Generado con IA Evoost AI, proptech española, entra en el programa Nvidia Inception tras su paso por la aceleradora Hub71 de Abu Dabi. La compañía lanza Gravity, un sistema operativo de IA agéntica para digitalizar y dar transparencia al mercado inmobiliario. Gravity integra analítica avanzada, venta estratégica y control de transacciones, con el asistente conversacional Lyra como interfaz. En solo 10 meses, Evoost AI superó su objetivo de captar 850 millones en proyectos y opera en varios países, incluyendo España y Emiratos Árabes.

La proptech española eVoost AI continúa con su escalada meteórica para digitalizar y aportar “transparencia” y “visibilidad” a las transacciones del mercado inmobiliario: tras participar en el proyecto de aceleración Hub71 de Abu Dabi (Emiratos Árabes) -donde tiene sede- ahora se incorpora al programa para startups Nvidia Inception, del gigante de chips.

Así lo ha confirmado su CEO y cofundador, el asturiano Cristian G. Pastrana, en un encuentro con la prensa. El otrora promotor inmobiliario, autor de esta empresa emergente junto con Koh Onozawa -que ha sido directivo de Bit2Me, entre otras firmas de calado en el ecosistema local- acaba de anunciar, además, el lanzamiento de su sistema operativo basado en inteligencia artificial agéntica para promotores y tenedores de suelo: Gravity.

Este gobierna, según palabras del ejecutivo, todos los pilares de actividad de la compañía: analítica para la toma de decisiones, la venta estratégica, con información continua para los clientes, y el mantenimiento del control de dicha transparencia y trazabilidad de las transacciones.

En definitiva, se trata de la unión de las tres partes -aunque planean adentrarse en poco tiempo en la gestión hipotecaria-, con tres motores de IA que ‘autoaprenden’ para procesar contexto, datos de mercado, CRM y personalizar la interactividad con los clientes en función de su perfil.

La cara visible de este “cerebro”, tal y como lo denominan dentro de la empresa, será Lyra, un asistente conversacional en tiempo real que responde preguntas, aporta recomendaciones e incluso realiza informes de forma autónoma. Lo cierto, apuntaba el directivo, es que en “apenas 24 meses hemos tenido más negocio del que podíamos digerir. Gravity nos va a dar la escalabilidad que necesitábamos”.

Un ascenso meteórico

Evoost AI nació en mayo de 2024 con un plan de negocio a cinco años orientado a captar más de 850 millones de euros en proyectos. Un objetivo que cumplió en solo 10 meses y que le llevó, entre otros hitos, a ser elegida por Hub71 de Abu Dabi, una de las aceleradoras de startups estratégica para el país.

Pastrana cuenta que solo escogieron a 23 startups, y solo dos europeas -eVoost y una irlandesa del ámbito sanitario-, de un abanico de más de 13.000 solicitudes. Desde entonces, la compañía comenzó a operar en ese mercado, al que ha ido sumando, además de España con sedes en Gijón y Madrid, Portugal, Rumanía, Georgia y Miami (Estados Unidos).

De este modo, la firma, que ha sido rentable “desde el minuto uno”, ocupa actualmente a más de 40 empleados -el 70% en España- y tiene entre su cartera de clientes a empresas del sector como Metrovacesa, Hercesa o Danube Properties, entre unos 20 proyectos activos en la actualidad.

Asimismo, la firma ha captado más de tres millones y medio de euros en rondas de financiación y casi 7.000 millones en producto solo en España.