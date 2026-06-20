VivaTech: diez años contando al mundo cómo Europa cambia los negocios con las tecnologías más disruptivas

Elevada afluencia de visitantes en los accesos a VivaTech 2026 en el Paris Expo Porte de Versailles.

Las claves

Las claves Generado con IA VivaTech celebra su décimo aniversario consolidándose como el principal foro europeo para el sector tecnológico y de emprendimiento. La edición 2026 destaca por un aumento del 30% en espacio y la participación de más de 15.000 startups y hasta 5.000 expositores. España experimenta un salto cualitativo en VivaTech, con 91 empresas presentes y reconocimiento por parte de la organización. Líderes globales como Jeff Bezos, Peter Steinberger y directivos de OpenAI y Alibaba participaron en el evento, subrayando la importancia de la IA y la soberanía tecnológica europea.

Impactar en el negocio de Europa, ayudar a las empresas a ser más competitivas y generar nuevas oportunidades para todos los agentes protagonistas de su ecosistema de valor. Es lo que VivaTech ha logrado en esos diez primeros años de andadura como foro de referencia en el sector tecnológico, innovador y de emprendimiento europeo.

La gran cita de las startups europeas de París se ha erigido en este tiempo como el gran foro de Europa para la discusión y análisis alrededor de las tendencias tecnológicas de cada momento pero, no es su principal estandarte. Su verdadero valor, aquello que explica por qué referentes mundiales como Elon Musk (SpaceX y Tesla), Jensen Huang (Nvidia), Jeff Bezos (Amazon y Blue Origin) o Yann LeCun (Meta y Prometheus) o Peter Steinberger (OpenClaw) no dudan en pasar cada año por el Paris Expo Porte de Versailles, reside en lo que ocurre alrededor de los flashes y el eco mediático: el negocio.

Así lo defiende en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, François Bitouzet, director general del evento. "No estamos aquí para decirte lo que pasará en 30 o 20 años. Estamos aquí para decirte cómo la IA está cambiando concretamente el negocio en el lujo, en el turismo, en la automoción, salud, banca, seguros, energía, etc".

Diez años han transcurrido ya desde aquella primera edición de 2016. Esta redacción ha estado presente en la cita parisina de forma consecutiva. La décima convocatoria ha sido la de la consagración y salto cualitativo de VivaTech.

No sólo por un espacio expositivo renovado, sino por convertirse en el catalizador de oportunidades y talento que tanto necesita Europa en un momento donde defender la soberanía tecnológica es una prioridad.

Alemania ha sido este 2026 el 'País del Año' en VivaTech. La organización confía en que España también lo será en una próxima convocatoria.

"Cambiamos la escala para el décimo aniversario. VivaTech es ahora un 30% más grande con 15.000 metros cuadrados adicionales. Esto significa más startups. En 2025 tuvimos 14.000 startups. Este año más de 15.000 startups, y entre 4.000 y 5.000 expositores. Son más oportunidades de negocio.

"Espero que no sea sólo un VivaTech más grande, sino un VivaTech mejor", afirma Bitouzet.

"El año pasado tuvimos la oportunidad de que se firmara un gran acuerdo entre Nvidia y Mistral. Fue de varios miles de millones de dólares. Esperamos este año que al final todas las startups, las empresas, los sectores públicos también, todos los inversores, firmen por más que esto y podemos hacerlo. Sería genial para el ecosistema europeo, toda una oportunidad.

¿Cuál es el espacio llamado a ocupar por España en este evento? Este año se ha producido un salto cualitativo, como publicamos en DISRUPTORES recientemente. El mensaje ha llegado a la organización de VivaTech, que tiene en mente grandes planes para nuestro país en un futuro.

François Bitouzet, director general de VivaTech.

"Estamos súper felices de la participación de España porque el ecosistema español es muy interesante; sus startups, pero también el modelo con las diferentes regiones, etc".

El director general de VivaTech destaca el valor que genera la presencia española, conformada este año por 91 empresas. "Que España venga a VivaTech es bueno para Europa porque sois un gran país, podéis colaborar con Francia, con Alemania, que es el país del año, y así participamos en el futuro de todos".

Bitouzet concluye nuestra entrevista con una ¿próxima previsión?: "Te diré que uno de mis sueños es tener a España como 'País del Año' en una convocatoria".

Nico de Luis es uno de los emprendedores españoles que ha estado presente en el evento parisino bajo el paraguas del ICEX y Red.es. El cofundador y COO de Shakers, una de las scaleups más prometedoras del ecosistema español, hace una valoración muy positiva de la participación española.

"La agenda y acciones que nos han preparado nos han permitido tener una visión bastante extensa del ecosistema francés".

Este hecho ha sido especialmente importante para Shakers en este momento, dado que la compañía está en plena expansión europea y acaba de anunciar su desembarco en el mercado galo, su quinto mercado en Europa.

Nico de Luis, en el medio de la imagen, durante su participación en uno de los paneles del evento.

"Hemos conectado con distintos polos tecnológicos en Francia y varios programas de aceleración; todo el mundo muy disponible, compartiendo sus contactos y en un formato que favorecía mucho el networking. Ha merecido mucho la pena asistir con el ICEX", indica.

El cofundador de Shakers corrobora el punto de inflexión de España no sólo en la apuesta por generar nuevos negocios en VivaTech, sino también por su presencia dentro del reciento expositivo. "Hemos estado muy bien ubicados, con un stand de los mejores y al lado de Alemania, que era el 'País del Año' de esta edición".

Ana Lozano, CEO y fundadora de Nidus Lab, en el expositor de España en VivaTech 2026.

Ana Lozano es CEO y fundadora de Nidus Lab y también ha participado de la delegación española en París.

"Esta edición ha demostrado que VivaTech es ese espacio donde el debate sobre la soberanía tecnológica de Europa tiene cara y nombre. Francia es un ecosistema muy maduro, lleva muchos años apostando por su ecosistema de tecnología. Mistral es un ejemplo de esa voluntad de Francia por convertirse en un player relevante en el sector de la IA", detalla durante el evento.

Sobre la participación española, Lozano comparte lectura con Nico de Luis.

"Estar aquí nos pone en la misma sala donde se están tomando decisiones, nos permite conocer a inversores que están buscando exactamente lo que hacemos y demostrando que la innovación española no necesita pedir permiso ni justificar por qué está siendo de las más disruptoras y con un gran talento".

El CEO y cofundador de Calpech, Yuri Budyk.

Otro ejemplo de compañía española con una gran proyección en el futuro en el mercado francés lo constituye Calpech. Conversamos con Yuriy Budyk, CEO y cofundador de la startup española que abre nuevas vías para generar biogás o el tratamiento de aguas a partir de una tecnología propia de nanopartículas de hierro a partir del alpechín.

Francia es un mercado estratégico para Calpech por el peso del sector del biogás en el país vecino.

Expositor de Samsung en VivaTech 2026. Samsung y su 'mañana más saludable' Samsung Electronics ha sido una de las grandes corporaciones presentes en VivaTech 2026 con su visión del cuidado conectado, un enfoque que integra dispositivos, servicios y alianzas para facilitar una gestión más proactiva, sencilla y personalizada del bienestar diario, tanto dentro como fuera del hogar. Bajo el lema “Invitación abierta a un mañana más saludable”, la compañía ha mostrado en París cómo Samsung Health, Galaxy Watch, SmartThings y sus soluciones basadas en IA.

"Esta feria está muy enfocada al negocio y la inversión, y en Francia hay mucha más inversión para este sector que en España. Es un lugar idóneo para hacer networking y encontrar esos socios inversores en este momento de expansión de Calpech tras validar a nivel nacional nuestra apuesta tecnológica", explica Budyk.

La startup española está en ronda de financiación para sustentar ese nuevo paso a nivel internacional que no sólo la llevará a crecer por Europa, sino que también al otro lado del Atlántico.

"Hemos empezado entrar a otros países, parte de ellos de Latinoamérica porque nos han buscado, pero dentro de nuestros objetivos está por supuesto Europa: Francia, Alemania e Italia", indica.

"El objetivo de la ronda es ampliar nuestra capacidad industrial para poder proveer mejor a los clientes y la siguiente fase es el tema de internacionalización".

VivaTech 2026 echará este 20 de junio el cierre a una edición en la que no sólo aspiran a superar el volumen de negocio y número de visitantes del año pasado, por encima de los 180.000 personas, sino que continuará trabajando para todo lo que está por llegar a partir de 2027. Pero esa ya será otra historia.