VivaTech y el G7 defienden la voz de Europa sobre la IA con el respaldo de líderes como Jeff Bezos y Yann LeCun

Jeff Bezos, en la conferencia principal de apertura de VivaTech 2026 en París este 17 de junio.

Las claves

Las claves Generado con IA VivaTech 2026 abre en París con un fuerte protagonismo europeo en inteligencia artificial y la presencia de líderes como Jeff Bezos y Yann LeCun. Jeff Bezos defiende la IA como herramienta de empoderamiento humano y catalizador de innovación, destacando su potencial para liberar la creatividad y transformar la fabricación de ideas. Yann LeCun aboga por modelos de IA de código abierto y colaborativos, criticando las restricciones y defendiendo la soberanía tecnológica y cultural de cada país. Emmanuel Macron y la Comisión Europea impulsan la cooperación internacional y la soberanía tecnológica europea en IA, apostando por fábricas de IA y el fortalecimiento de la infraestructura digital.

No era una edición más ni una primera jornada habitual. VivaTech 2026 ha abierto este 17 de junio las puertas de su décima edición con un claro objetivo: que la voz de Europa resonara con fuerza en el ecosistema tecnológico mundial. Dicho y hecho.

No han faltado flashes y focos en París en una jornada frenética para la capital bañada por el Sena con la celebración casi al unísono del G7 -con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump- y las primeras horas de la que se ha consagrado desde 2016 como la gran feria de las startups europeas.

Referentes tecnológicos de primer nivel como Jeff Bezos, fundador de Amazon, Blue Origin y cofundador de Prometheus, o Yann LeCun, presidente ejecutivo de AMI Labs y ex científico jefe de IA en Meta -considerado uno de los padres del deep learning- se han sumado a la décima convocatoria en el Paris Expo Porte de Versailles, este 2026 con un espacio renovado y amplificado para acoger a más de 15.000 startups y más de 180.000 visitantes previstos hasta el próximo sábado.

En París saben lo que es empoderar a su sector de emprendimiento y cómo generar sinergias con inversores, corporaciones y otros ecosistemas vecinos como el español, que este año ha desembarcado en el evento con una apuesta renovada y reforzada bajo el paraguas del ICEX y Red.es.

Jeff Bezos se ha erigido en la gran estrella en VivaTech 2026, una distinción que en pasadas convocatorias ya recayó en figuras de la talla de Jensen Huang, CEO de Nvidia -2005- o el propio Elon Musk, CEO de SpaceX y Tesla, que ya pisó el suelo parisino en 2024.

Con el fundador de Blue Origin sobre el escenario principal de VivaTech -en compañía del CEO de la compañía David Limp y bajo la moderación del panel a cargo del astronauta de la NASA Mike Massimino- mirar de nuevo hacia la Luna ha sido inevitable. La expectación del ecosistema tecnológico estaba asegurada y VivaTech era consciente de ello.

Las largas colas para entrar en el auditorio así lo han atestiguado, aunque la organización -casi milimétrica- del evento ha permitido que los medios de comunicación acreditados -entre ellos DISRUPTORES - EL ESPAÑOL- pudieran acceder en tiempo y forma para disfrutar del espectáculo.

De izquierda a derecha: Mike Massimino (NASA), Jeff Bezos (cofundador de Prometheus) y David Limp (CEO de Blue Origin) este 17 de junio en VivaTech 2026.

Blue Origin lanzó un mensaje de tranquilidad tras la explosión de un cohete ocurrida el pasado mayo en su plataforma de lanzamiento en Florida. Es más, el CEO de la compañía aseguró que este pasado lunes comenzaron los trabajos de reconstrucción y se prevé que este 2026 se puedan retomar los lanzamientos. David Limp no ha precisado el impacto de los daños sufridos en la infraestructura: "Volaremos antes de fin de año", ha anunciado Limp.

No obstante, era la visión de Jeff Bezos sobre la inteligencia artificial la que con más interés esperaba el público de VivaTech 2026 y el empresario no ha defraudado. Ha defendido el papel de la IA como herramienta "de empoderamiento humano y un catalizador para la innovación técnica", especialmente a través de su proyecto Prometheus.

La imaginación "como único límite"

Bezos ha rechazado la idea de que la IA "hará redundantes a los seres humanos". Al contrario, el líder tecnológico cree que potenciará nuestras capacidades naturales.

Sobre el impacto en el mercado laboral, el CEO de Blue Origin asevera que la IA creará una "escasez de mano de obra" porque permitirá a las personas identificar "muchos más problemas para resolver y cosas para inventar".

"Muchas ideas se quedan en la cabeza porque fabricarlas es demasiado difícil o costoso. Con la IA, el límite ya no será qué somos capaces de hacer, sino simplemente qué somos capaces de imaginar" Jeff Bezos, cofundador de Prometheus

Su razonamiento se basa en la relación capacidad versus imaginación. Sostiene que en la actualidad muchas ideas "se quedan en la cabeza de las personas porque fabricarlas es demasiado difícil o costoso. Con la IA, el límite ya no será qué somos capaces de hacer, sino simplemente qué somos capaces de imaginar.

Y ha puesto un ejemplo muy visual para entender su postura. Bezos compara la capacidad de desarrollar "una aplicación móvil en una tarde" gracias a la IA con su deseo de que, en el futuro, un ingeniero pueda contemplar un diseño y que este aparezca "mágicamente" de una impresora 3D casi al mismo tiempo.

En definitiva, su conferencia ha ensalzado cómo la IA va a desbloquear el potencial creativo humano, permitiendo que cualquier idea técnica pueda materializarse de forma casi inmediata.

Apenas tres horas después recogía el testigo de la atención mediática en VivaTech Yann LeCun, presidente ejecutivo de AMI Labs y una voz más que autorizada para hablar de IA desde Europa al mundo.

LeCun, en contra del "oscurantismo medieval"

LeCun ha visualizado sobre el escenario de VivaTech un futuro donde la IA no sea solo un generador de texto, sino un sistema capaz de "entender la realidad física, razonar y planificar, todo ello dentro de un ecosistema abierto que garantice la soberanía y diversidad de todas las culturas humanas".

Siempre controvertido, el ex científico de Meta, ahora alejado de la compañía y centrado en desarrollar nuevos LLM desde AMI Labs que superen las limitaciones de los modelos de lenguaje actuales, no ha eludido evidenciar de nuevo su oposición a los postulados de Anthropic, que ha llegado a tildar de "oscurantismo medieval".

Yann LeCun en VivaTech este 17 de junio.

Para LeCun actualmente, la IA es "una herramienta para organizar y dar acceso a todo el conocimiento humano acumulado, lo que hace a las personas más inteligentes, similar a como lo hizo la imprenta".

El tecnólogo y científico ha criticado a las empresas -como Anthropic- que presionan "para restringir el código abierto bajo el argumento de que la IA es peligrosa", ha recalcado.

"Es esencial que existan modelos fundacionales de código abierto sobre los que cada país o comunidad pueda construir sus propios asistentes adaptados a sus valores y lenguajes" Yann LeCun, presidente ejecutivo de AMI Labs

Para él, esto es una "forma de control y arrogancia que limita el acceso de las masas a herramientas poderosas".

En esta línea, para proteger la democracia y la diversidad cultural, considera esencial que existan "modelos fundacionales de código abierto sobre los cuales cada país o comunidad pueda construir sus propios asistentes adaptados a sus valores y lenguajes".

El presidente ejecutivo de AMI Labs se ha mostrado partidario además de promover un esfuerzo colaborativo donde "gobiernos y universidades pueden contribuir a entrenar un modelo global mediante aprendizaje federado, compartiendo conocimientos sin necesidad de exponer sus datos privados".

A unos kilómetros del foro tecnológico donde hablaba LeCun y sólo un par de horas después, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron hacía referencia precisamente a esta idea, amplificando el mensaje mandado desde París al mundo alrededor de la visión europea sobre la inteligencia artificial.

Una plataforma de colaboración internacional

En su comparecencia ante los medios de comunicación tras la celebración del G7, Macron ha hablado abiertamente de avanzar a escala internacional en la regulación y colaboración de la IA.

"En el fondo lo que estamos construyendo, y lo que vamos a construir en los próximos meses, es una plataforma de debate y cooperación entre algunas democracias frente al riesgo de la inteligencia artificial".

Macron ha dado alguna pincelada más sobre la propuesta, de la que aún quedan muchos flecos por conocer. "Se trata de una plataforma de cooperación para definir juntos estándares comunes", que atañe también "en materia de ciberseguridad" y que permitirá elaborar "la respuesta adecuada".

El líder francés ha defendido que "ya existe un amplio consenso en que la cooperación internacional es necesaria también aquí, y volveremos a evaluar la situación dentro de unos meses". En concreto, ha asegurado que los ministros de los países participantes en el diseño de la citada plataforma volverán a reunirse el próximo septiembre.

Europa como creadora de tecnología

La voz institucional de la Comisión Europea ha estado presente en la apertura de VivaTech 2026 de la mano de Henna Virkkunen, vicepresidenta Ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, quien ha abordado la conferencia 'El momento tecnológico de Europa: Construyendo competitividad, seguridad y soberanía'.

La representante europea ha desgranado la "ambiciosa estrategia para alcanzar la soberanía tecnológica" de la región y dejar de depender de proveedores externos en sectores críticos como la inteligencia artificial y los semiconductores.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la Comisión Europea.

El plan de acción se centra en transformar la capacidad industrial mediante la creación de fábricas de IA y el fortalecimiento de la infraestructura de la nube para garantizar la seguridad de los datos.

Por otra parte, para cerrar la brecha de competitividad frente a competidores directos como Estados Unidos y China, Henna Virkkunen ha indicado que Europa busca movilizar el ahorro privado y simplificar las regulaciones para las empresas emergentes.

El objetivo final es consolidar un ecosistema donde "el talento europeo y la investigación de primer nivel cuenten con el capital necesario para liderar el mercado global", ha concluido.

Este 18 de junio arranca la segunda jornada de VivaTech 2026. Esto no ha hecho más que empezar. El décimo aniversario promete y está decidido a pulverizar todas las cifras e impactos.