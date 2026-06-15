Nacho Mas (CEO de Startup Valencia y VDS): "Valencia va a liderar la próxima carrera por el talento tecnológico"

Las claves

Las claves Generado con IA Valencia acogerá el evento internacional VDS el 21 y 22 de octubre de 2026, reuniendo a más de 12.000 profesionales de 120 países, 3.000 startups y 800 inversores. VDS ha sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público, reforzando la posición de Valencia como capital de innovación y atracción de talento tecnológico. La edición de 2026 girará en torno al concepto GENESIS, centrado en la inteligencia artificial y el nacimiento de nuevas oportunidades que definirán la próxima década. El evento contará con ponentes de referencia mundial y fomentará la conexión entre startups, inversores, empresas y administraciones en sectores clave como la inteligencia artificial, defensa y space tech.

Valencia pisa el acelerador hacia su gran cita tecnológica del próximo otoño. Los días 21 y 22 de octubre de 2026 , la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia acogerá una nueva edición de VDS, el evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia.

La cita prevé reunir a más de 12.000 profesionales de más de 120 países, 3.000 startups, 1.500 corporaciones y 800 inversores con más de 300.000 millones de euros en activos bajo gestión. DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con el CEO de Startup Valencia y VDS, Nacho Mas, para conocer de primera mano los detalles de la recta final del acontecimiento tecnológico.

La ciudad estará muy pendiente, como cada año, de cuanto acontezca el próximo octubre. Las cifras de impacto económico de VDS demuestran su gran repercusión en la ciudad y la región. En 2025 se alcanzaron los 26 millones de euros, lo que demuestra que VDS ha contribuido a situar a Valencia como capital de innovación.

DISRUPTORES.- La edición de este año de VDS se producirá ya como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, una de las máximas figuras de reconocimiento institucional previstas para iniciativas estratégicas del país.¿Qué supone esta distinción y qué impacto puede tener ya sobre la convocatoria de este año para VDS y para Valencia?

NACHO MAS.- La declaración de VDS como Acontecimiento de Excepcional Interés Público es una gran noticia para Valencia, pero también para el conjunto del ecosistema innovador español. Lo interpretamos como una señal clara de la importancia que han adquirido la innovación, el emprendimiento y la tecnología para la competitividad de nuestro país.

Para VDS supone una oportunidad para seguir creciendo y reforzar nuestra proyección internacional. Pero creo que el impacto más relevante es otro: ayuda a situar a Valencia en el radar de empresas, inversores y profesionales de todo el mundo que buscan ecosistemas dinámicos donde innovar, emprender e invertir.

En los últimos años hemos visto cómo Valencia ha ganado relevancia internacional gracias al trabajo conjunto de startups, corporaciones, universidades, instituciones e inversores. Esta declaración contribuye a acelerar esa dinámica y refuerza una idea muy importante: la innovación ya forma parte de la estrategia económica de nuestro país.

D.- Hablando de impacto, VDS arroja cada año cifras de récord en cuanto a su capacidad para generar riqueza y oportunidades en Valencia. Recientemente hemos conocido las grandes cifras de VDS 2025, ¿qué destacaría del impacto registrado el año pasado? ¿Qué lectura arrojan los números?

N. M.- Hace unos años era difícil imaginar que un evento nacido en Valencia generaría un impacto económico de 26 millones de euros anuales. Pero, para mí, lo más importante no es la cifra en sí misma.

Lo que demuestra es que la innovación ya no es una promesa de futuro para nuestra ciudad. Hoy es una realidad económica. Genera empleo, atrae inversión, impulsa empresas y crea oportunidades.

El informe elaborado por EY confirma algo que llevamos tiempo observando. Cuando conectas talento, startups, corporaciones e inversores en un mismo espacio, el impacto trasciende los días del evento. Las conversaciones que empiezan en VDS terminan convirtiéndose en alianzas, inversión, expansión internacional y crecimiento empresarial.

También es muy significativo el nivel de actores que conseguimos reunir. Más de 3.000 startups y cerca de 800 inversores internacionales con más de 300.000 millones de euros en activos bajo gestión son cifras que reflejan que Valencia ya forma parte de las conversaciones globales sobre innovación y emprendimiento.

El verdadero éxito es comprobar que cada año aumenta la capacidad del ecosistema valenciano para generar oportunidades reales.

D.- VDS 2026 es el presente y encaramos ya los últimos meses para la gran cita que se desarrollará el 21 y 22 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

¿Cuál es el espíritu o la filosofía de esta novena edición? Háblenos del concepto GENESIS y el lema ‘Origin of What’s Next’.

N. M.- Elegimos GENESIS porque creemos que estamos entrando en una nueva etapa tecnológica. Durante años hemos hablado de digitalización. Hoy estamos viendo algo diferente. La inteligencia artificial está dejando de ser una herramienta para convertirse en una capa tecnológica que se integra en todos los sectores, procesos y decisiones.

Del mismo modo que Internet transformó la economía hace dos décadas, estamos asistiendo al nacimiento de una nueva infraestructura sobre la que se construirán las próximas empresas, industrias y modelos de negocio.

Cuando hablamos de Origin of What's Next, hablamos precisamente de eso: de entender dónde nacen las oportunidades que definirán la próxima década. Queremos reunir a las personas y organizaciones que están construyendo ese futuro y ofrecer una visión clara de hacia dónde se dirige la economía de la innovación.

D.- Vamos a conocer algunos datos más de la convocatoria de este año. ¿Qué previsión de asistentes, startups, inversores y speakers tienen ahora mismo?

N. M.- Las previsiones para esta edición son muy positivas. Esperamos superar los 12.000 profesionales procedentes de más de 120 países, reunir alrededor de 3.000 startups, más de 1.500 corporaciones y cerca de 800 inversores internacionales que representan más de 300.000 millones de euros en activos bajo gestión.

Pero más allá de las cifras, nuestro objetivo sigue siendo el mismo: generar conexiones de negocio que tengan un impacto real.

Queremos que una startup encuentre financiación, que una corporación descubra una tecnología capaz de transformar su negocio o que un inversor encuentre la próxima gran compañía tecnológica europea.

Esa capacidad para generar oportunidades de alto valor es lo que ha convertido a VDS en una referencia internacional.

D.- Líderes tecnológicos globales se dan cita cada año en VDS. ¿Puede destacarnos algunos de los speakers de primer nivel que ya han confirmado su presencia en Valencia el próximo otoño?

N. M.- Estamos muy satisfechos con el nivel de los primeros ponentes confirmados, porque reflejan perfectamente la diversidad y la dimensión internacional que queremos para VDS. A día de hoy ya hemos confirmado más de 70 speakers procedentes de distintos países y sectores estratégicos para la innovación.

Entre ellos destacan perfiles como Chris Cunningham, cofundador de ClickUp, una de las compañías tecnológicas de mayor crecimiento a nivel global; Dmytro Voloshyn, cofundador y CTO de Preply, referente en la aplicación de la inteligencia artificial al aprendizaje; o Laura Urquizu, CEO de Red Points y una de las ejecutivas más influyentes del ecosistema tecnológico europeo.

También contaremos con líderes empresariales como David Bäckström, CEO de seQura; referentes de la inversión tecnológica como Jacky Abitbol, de Cathay Innovation, Zoe Peden, de Ananda VC, y Christoph Klink, de Antler; además de expertos en áreas estratégicas como la robótica, la inteligencia artificial, las tecnologías duales, la defensa o el space tech.

Además, tendremos perfiles muy inspiradores que representan la conexión entre tecnología, deporte y exploración espacial, como Víctor Claver, exjugador de la NBA e inversor en startups, o Carmen Köhler, astronauta análoga y experta en inteligencia artificial aplicada a la observación terrestre y espacial.

Y esto es solo el comienzo. Durante las próximas semanas seguiremos anunciando nuevos nombres que reforzarán una agenda diseñada para reunir a quienes están construyendo el futuro desde la innovación, el emprendimiento y la tecnología.

D.- El sector de la Defensa está ejerciendo de palanca para el sector innovador y tecnológico por la situación geopolítica global. ¿Cómo va a fomentar VDS la conexión entre inversores, startups, empresas y Administraciones públicas en este ámbito?

N. M.- Europa ha comprendido que la soberanía tecnológica ya no es una opción, sino una necesidad estratégica. Tecnologías como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el espacio, los sistemas autónomos o las comunicaciones avanzadas tienen cada vez más aplicaciones duales y van a desempeñar un papel clave en la competitividad y la seguridad de Europa.

Desde VDS queremos facilitar la conexión entre startups, grandes empresas, inversores e instituciones para acelerar la transferencia de tecnología y la colaboración público-privada.

Nuestro papel es crear el entorno adecuado para que las ideas puedan convertirse en soluciones reales, encontrar financiación y llegar al mercado. Creemos que Europa tiene una oportunidad histórica para fortalecer sus capacidades tecnológicas y queremos contribuir a que startups y empresas españolas formen parte de ese proceso.

D.- El talento es uno de los grandes desafíos del sector tecnológico, innovador y de emprendimiento en todo el mundo en este momento de grandes cambios al calor de la inteligencia artificial y otras tecnologías muy disruptivas y transformadoras. ¿Qué papel aspira a desempeñar la plataforma NextTalent desde VDS en este reto mayúsculo?

N. M.- La próxima gran carrera tecnológica no será únicamente una carrera por la inteligencia artificial. Será una carrera por el talento. Podemos desarrollar tecnología, atraer inversión o impulsar la innovación, pero sin personas preparadas para liderar esa transformación será muy difícil competir a largo plazo.

NextTalent nace precisamente para ayudar a resolver ese desafío. Queremos acercar a los jóvenes a las oportunidades que está generando la nueva economía tecnológica y conectar mejor a empresas, instituciones educativas y profesionales.

También queremos contribuir a que Valencia siga consolidándose como un destino atractivo para el talento internacional. Valencia va a liderar la próxima carrera por el talento tecnológico, y para conseguirlo necesitamos que el talento forme parte de la conversación desde el principio.

Para seguir posicionándonos como uno de los ecosistemas tecnológicos más relevantes de Europa, el talento no puede ser una consecuencia del crecimiento. Tiene que ser una prioridad estratégica.

D.- Precisamente, el talento que está conformando una nueva economía más digital y tecnológica se da cita cada año en VDS Startup Competition & Capital4Startups. ¿Qué podemos esperar de la convocatoria de este año en cuanto a participación, procedencia de las startups y tecnologías propuestas en sus proyectos?

N. M.- Cada año recibimos candidaturas procedentes de decenas de países y observamos una calidad cada vez mayor en los proyectos que se presentan. Lo más interesante es que muchas de las tecnologías que hace apenas unos años parecían emergentes son hoy una realidad empresarial. Estamos viendo proyectos muy sólidos en inteligencia artificial, tecnologías duales, ciberseguridad, spacetech, climatetech, salud digital o computación avanzada.

Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: identificar a las compañías que pueden liderar la próxima generación de innovación y ayudarles a conectar con los inversores, corporaciones y socios adecuados para acelerar su crecimiento. Queremos que VDS siga siendo una plataforma que abra puertas y genere oportunidades para emprendedores de todo el mundo.