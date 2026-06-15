La euforia inversora al calor de la IA llega a Orbio AI: capta más de 18 millones de euros para escalar su gestión de RRHH

Las claves

Las claves Generado con IA Orbio AI, startup española especializada en IA para gestión de RRHH, ha captado más de 18 millones de euros en una ronda serie A liderada por Dawn Capital. Su software utiliza agentes inteligentes que automatizan y optimizan procesos de selección, onboarding y gestión de empleados, especialmente en empresas con alta rotación. La tecnología de Orbio AI ya procesa más de un millón de candidatos al año, reduce los tiempos de contratación hasta un 60% y opera en más de 20 países y 60 idiomas. Entre sus clientes destacan grandes compañías de sectores como hospitality, retail, logística y sanidad, incluyendo Ribera Salud y Yum! Brands.

Todo comenzaba hace un año. Una prometedora startup nativa en IA echaba a andar con un proyecto que daba en el corazón de las necesidades de los departamentos de Recursos Humanos de las empresas.

Su joya de la corona es "un software 100% AI Agentic que ayuda a empresas con altos volúmenes de contratación y rotación a gestionar todo el ciclo de vida del empleado, ofreciendo una solución a las organizaciones para optimizar todo el proceso, desde la captación y selección, hasta la gestión y desarrollo continuo de los empleados".

Habla para DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Sergi Bastardas, cofundador y CEO de Orbio AI, en un 15 de junio que imprime un punto de inflexión para una iniciativa emprendedora que no para de crecer y que ha sabido subirse -y gestionar con acierto- la ola de la inteligencia artificial que sacude la economía.

La inteligencia artificial se ha convertido en motor de atracción del capital hacia el ecosistema startup y Orbio AI no ha pasado inadvertido. La compañía acaba de anunciar una ronda de financiación serie A de más de 18 millones de euros que supondrá el espaldarazo definitivo para sus agentes de IA.

La operación ha estado liderada por Dawn Capital, principal inversor especializado en tecnología B2B de Europa. Además, ha contado de nuevo con la participación de Visionaries VC, Plus Partners y Enzo Ventures, inversores con alta experiencia en el ecosistema tecnológico y relevancia internacional acorde con la ambición del proyecto.

Con esta nueva inyección de capital, Orbio AI suma más de 24 millones de euros levantados en tan sólo un año desde su creación, señal inequívoca del profundo proceso de transformación del ecosistema startup que la inteligencia artificial está capitaneando en la actualidad.

Contar con un equipo fundador experimentado, capaz de encontrar dónde está la necesidad que cubrir y, sobre todo, cómo aplicar la IA agéntica para crear realmente valor -y no por seguir el hype del momento- son los otros elementos que explican la nueva etapa de la startup española.

"Revisión de currículums, primeras llamadas de cribado, gestión de disponibilidades por Whatsapp y llamadas... Es un proceso muy laborioso para incorporar a personas que, muchas veces, sólo duran días en la empresa" Sergi Bastardas, cofundador y CEO de Orbio AI

Los tres cofundadores -Sergi Bastardas, Nacho Travesí y Antonio Melé- ya atesoraban el conocimiento que concede haber fundado compañías en el pasado como Cobee, Nucoro y Colvin. "Identificamos varias ineficiencias críticas en Recursos Humanos, especialmente en empresas con alta rotación, como Amazon, donde trabajé en el pasado", afirma Bastardas a esta redacción.

"Para este departamento, la carga administrativa es abrumadora: revisión de currículums, primeras llamadas de cribado, gestión de disponibilidades por whatsapp y llamadas, un sinfín de papeleo, altas y bajas... Todo ello es un proceso laborioso para incorporar a personas que, en muchos casos, sólo duran días en la empresa".

De izq. a derecha: Antonio Melé, Sergi Bastardas y Nacho Travesí, cofundadores de Orbio AI.

Al analizar esta problemática, el equipo fundador se percató de que "muchas empresas gastan millones en estos procesos, y, aun así, no saben si alguien es un buen fichaje o incluso qué necesitan sus empleados".

"Es inviable conocer a todo el mundo para fichar los mejores, o saber quién estará disponible y qué intereses tiene, incluso tomarse un café uno a uno con cada persona para entender qué tal sus primeros días. Ahí es donde vimos una oportunidad clara y donde creímos que podíamos aportar más valor", añade el CEO.

Pero el hallazgo más importante que hicieron desde el equipo fue este: "La mayoría de los flujos de RRHH son conversaciones, y estas se pierden. Entrevistas, charlas informales donde un empleado expresa sus expectativas, preocupaciones o motivaciones no quedan registradas en ningún sitio. Cuando esa persona se va a los pocos días, nadie sabe por qué ni cómo evitarlo. El conocimiento, sencillamente, se evapora".

Es ahí donde Orbio AI despliega todo su potencial al empoderar "tanto a las compañías como a los empleados dentro de ellas". "Aplicamos inteligencia artificial para crear agentes que combinan tecnología de voz e interacción humana, resolviendo estas ineficiencias a escala".

"La mayoría de los flujos de RRHH son conversaciones, y estas se pierden. El conocimiento, sencillamente, se evapora" Sergi Bastardas, cofundador y CEO de Orbio AI

Sobre esa base ha creado sus trabajadores digitales MarIA, Daniel y Clare, "que acompañan a candidatos y empleados durante todo el ciclo laboral".

Según explica el CEO, "realizan una primera entrevista adaptada en formato y duración a cada candidato, disponible 24/7, identifican dónde encaja mejor con el puesto y completan la información que el equipo de RRHH necesita para avanzar hasta el onboarding y la entrevista de salida, con todos los datos sobre la mesa".

En la actualidad procesan más de un millón de candidatos al año y la compañía crece un 70% mes a mes, "garantizando que cada candidato y empleado reciba la misma oportunidad y una experiencia única con su empresa".

Su público objetivo son compañías de más de 1.000 empleados con alta rotación, donde contratar en volumen y mantener el compromiso del equipo es un dolor constante.

Sectores con mayor tracción

Por sectores, "vemos mayor tracción en hospitality, retail, logística, restauración y sanidad, precisamente por esos desafíos: necesitan contratar rápido y gestionar empleados a gran escala sin perder calidad ni cercanía. Nombres de referencia como Ribera Salud, Atento o ¡Yum! Brands (con marcas como KFC, Taco Bell o Pizza Hut) están entre sus clientes.

Con la ronda de financiación conocida este 15 de junio, Orbio AI impulsará la creación de hubs operacionales en los diferentes mercados en los que ya opera, e invertirá en el desarrollo de un ecosistema de agentes de IA para cubrir todo el ciclo de vida del empleado: desde la selección de talento, hasta el desarrollo profesional, la retención y satisfacción de los empleados.

"Nuestra tecnología ya está preparada para trabajar en múltiples países y más de 60 idiomas, procesando documentos en distintos formatos" Sergi Bastardas, cofundador y CEO de Orbio AI

La compañía española cuenta con un equipo de más de 20 profesionales operando en más de 20 países en Europa, Estados Unidos y América Latina.

"Queremos seguir ampliando nuestra presencia en estos mercados de forma deliberada: no entramos en un país por entrar, sino acompañando a los clientes que, tras ver resultados, nos piden llevar el producto a nuevas geografías", nos explica el CEO.

Reduce un 60% los tiempos de contratación

El resultado de su propuesta tecnológica es ya una realidad en la economía digital: Orbio AI ha conseguido reducir los tiempos de contratación hasta un 60%, optimizando todo el proceso de entrevista y documentación de extremo a extremo y gestionándolo en tan solo 10 minutos, todo ello, de forma totalmente autónoma.

"Nuestra tecnología ya está preparada para trabajar en múltiples países y más de 60 idiomas, procesando documentos en distintos formatos. Esto facilita en gran medida nuestra expansión", concluye el CEO. Sin lugar a duda, tras la ronda de más de 18 millones de euros conocida hoy, su prometedora trayectoria no ha hecho más que empezar.