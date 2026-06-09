Disrupción 'made in Spain' para descentralizar la IA y aliviar la escasez de chips: así lo logra ya la spinoff balear Ars Magna

El investigador principal de la tecnología desarrollada por Ars Magna, Josep Lluís Rosselló Sanz, Dr. en Física y catedrático de Tecnología Electrónica, muestra los chips creados por la spinoff de BeAble Capital.

Las claves

Las claves Generado con IA La spinoff balear Ars Magna desarrolla chips que descentralizan la inteligencia artificial y alivian la escasez de hardware, permitiendo procesamiento local sin depender de grandes centros de datos. Estos chips están diseñados para ser baratos, eficientes y de bajo consumo, facilitando la integración de IA en dispositivos pequeños, autónomos y con recursos limitados, como wearables, drones y sistemas de monitorización. La tecnología de Ars Magna es clave para aplicaciones donde la privacidad, el consumo energético y la conectividad limitada son críticos, como salud, industria, infraestructuras y ciudades inteligentes. El proyecto cuenta con el apoyo de BeAble Capital y responde a la necesidad europea de reforzar su autonomía tecnológica frente a la dependencia global de chips y hardware para IA.

El hardware crece más rápido que la capacidad de producción en la actualidad, lo que genera un cuello de botella que limita el desarrollo de la IA. Esta situación se debe, en gran parte, a un modelo centralizado en la nube cuyo procesamiento se realiza a través de grandes centros de datos. Según está aceptado en el ecosistema tecnológico e investigador, este enfoque comienza a mostrar límites en términos de escalabilidad y eficiencia energética.

En este contexto, la demanda de chips se ha disparado en un mercado altamente concentrado en pocos proveedores globales, lo que conlleva riesgos de dependencia tecnológica y soberanía digital. Según Nvidia, el gigante que domina del 80% al 90% del mercado, el futuro de los chips y hardware para IA dependerá de cuánto rendimiento se pueda extraer de cada unidad de energía.

Desde este punto de partida, surge cada día con más fuerza la necesidad de avanzar hacia modelos más eficientes y distribuidos, como el edge computing. De hecho, se prevé que la inversión mundial en este campo alcance los 450.000 millones de dólares en 2029, con un crecimiento anual de casi el 15%, impulsado por el crecimiento de la IA en el edge.

Chip desarrollado por la spinoff Ars Magna.

La demanda de GPUs, es decir, los procesadores especializados en ejecutar modelos de inteligencia artificial, supera la oferta en más de un 30% desde hace dos años, según el informe Estructuras Económicas de IA (2025) de McKinsey. A este respecto hay que añadir que hasta 2027 se prevé una escasez estructural de memoria HBM, un componente clave que permite alimentar a estos procesadores con grandes volúmenes de datos a alta velocidad, tal y como apuntan Samsung, SK Hynix o Micron.

Este desequilibrio empieza a poner en riesgo aplicaciones críticas que requieren procesamiento en tiempo real, como la conducción autónoma, la robótica, la industria avanzada o la salud, donde incluso retrasos de milisegundos pueden afectar a la seguridad, la eficiencia o la continuidad del servicio.

El cambio de paradigma ya está en marcha. La Comisión Europea esperaba que el 80% de los datos se procesara fuera de los centros de datos tradicionales para 2025 -según el informe Report on Cloud and Edge Computing Services de BEREC-, directamente en dispositivos o infraestructura cercanas al usuario, consolidando el Edge como una pieza clave del futuro de la inteligencia artificial.

Es en este complejo y desafiante panorama a escala global donde una spinoff española, con sede en Baleares, está llamada a jugar un papel fundamental a través de sus chips únicos para descentralizar la IA y aliviar la escasez de estos dispositivos críticos.

Su nombre es Ars Magna, y es el fruto de la apuesta de BeAble Capital -con una inversión de 180.000 euros-, en su faceta de industry builder, a raíz de la innovación en chips para IA de investigadores del Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad de las Islas Baleares (UIB).

El investigador principal de esta tecnología, Josep Lluís Rosselló Sanz, Dr. en Física y Catedrático de Tecnología Electrónica, atiende a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL para trasladar la importancia del proyecto para la ansiada soberanía tecnológica de España y, en extensión, de Europa.

"A diferencia de las aplicaciones de altas prestaciones que dependen de grandes centros de datos, nuestros chips permiten implementar una inteligencia 'en la periferia', que no necesita enviar información a servidores externos para procesar los resultados", detalla en conversación telefónica con esta redacción.

Así, Ars Magna permite abordar procesos complejos con bajo consumo: "Nuestra tecnología permite ejecutar procesos relativamente complejos que, con métodos tradicionales, implicarían un gasto de energía mucho mayor, lo cual es crítico para el sector de la inteligencia artificial actual".

"A diferencia de las aplicaciones de altas prestaciones que dependen de grandes centros de datos, nuestros chips permiten implementar una IA 'en la periferia' que no necesita enviar información a servidores externos para procesar los resultados" Josep Lluís Rosselló Sanz, catedrático de Tecnología Electrónica e impulsor de la tecnología de Ars Magna

El investigador aclara que, en esta fase inicial, la empresa no busca competir en el mercado de altas prestaciones (como el de Nvidia), sino en soluciones donde el chip deba ser "barato, eficiente y de consumo limitado".

El campo de acción es muy amplio. Más allá de teléfonos, drones o dispositivos portátiles, facilita llevar capacidades de IA a dispositivos pequeños, autónomos y energéticamente eficientes. Especialmente relevante es su uso en aplicaciones en las que "el consumo, el tamaño, la privacidad de los datos o la conectividad limitada" sean factores críticos.

El investigador de Ars Magna junto a la tecnología desarrollada por la spinoff balear.

Los chips diseñados por Ars Magna también están pensados para sistemas de monitorización continua de estructuras e infraestructuras, como puentes, edificios o instalaciones industriales; sensores inteligentes para entornos industriales, agrícolas o urbanos; sistemas de seguridad biométricos, como reconocimiento facial, de voz o de patrones; dispositivos médicos portátiles o de monitorización continua; sistemas de visión artificial para drones o robots.

También serán potencialmente interesantes para aplicaciones en vehículos, movilidad inteligente o electrónica de consumo como relojes, collares, gafas tecnológicas, entre muchos otros.

La principal ventaja para los wearables que pueden incorporar los chips de Ars Magna pasa por incorporar una inteligencia local "sin necesidad de enviar los datos a centros de datos externos, lo que lo hace ideal para dispositivos pequeños que deben serbaratos y consumir poca energía", recalca el investigador Josep Lluís Rosselló Sanz.

Industrias, gobiernos y Administraciones Públicas, artículos de consumo y sectores vinculados con las smart cities están entre los potenciales clientes de esta nueva propuesta tecnológica altamente disruptiva.

"Nuestra apuesta como 'industry builders' es especialmente relevante en el actual contexto geopolítico, donde Europa necesita reformar su autonomía tecnológica" Almudena Trigo, presidenta de BeAble Capital

La necesidad de obtener nuevos enfoques tecnológicos capaces de responder a los retos actuales, como los que pretende solucionar Ars Magna, es una de las apuestas de BeAble Capital, uno de los nombres propios en science equity.

"Nuestra apuesta como industry builders es especialmente relevante en el actual contexto geopolítico, donde Europa necesita reformar su autonomía tecnológica. En este escenario, invertir en tecnologías como la de Ars Magna Semiconductors, supone un avance clave en el procesamiento inteligente de altas prestaciones con aplicaciones estratégicas en el mercado global", según detalla Almudena Trigo, presidenta de BeAble Capital.