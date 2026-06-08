VDS alcanza los 26 millones de euros de impacto económico y consolida a Valencia como capital de innovación

Presentación del informe de impacto de VDS, este lunes 8 de junio en Valencia.

Las claves

Las claves Generado con IA VDS ha generado un impacto económico de 26 millones de euros en Valencia, un 29% más que la edición anterior, consolidando la ciudad como referente en innovación y emprendimiento. El evento reunió a más de 3.000 startups en 2025, un crecimiento sostenido del 20%, y se prevé que las conexiones generadas faciliten la captación de más de 560 millones de euros en financiación. La declaración de VDS como Acontecimiento de Excepcional Interés Público permitirá beneficios fiscales y una mayor implicación del sector privado, reforzando su proyección internacional. VDS 2025 contribuyó a la creación de más de 2.209 empleos mensuales a tiempo completo y generó un impacto de 2.119 euros por asistente, según el informe de EY.

VDS, el evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia, ha generado con el apoyo del Ayuntamiento a través de Valencia Innovation Capital, un impacto económico de 26 millones de euros en la economía valenciana, según el informe presentado hoy por la firma auditora EY (Ernst & Young) en el Ayuntamiento de Valencia.

La cifra supone un incremento del 29% respecto a la edición anterior (20,3 millones de euros) y refuerza el papel del encuentro como dinamizador económico y como plataforma estratégica para atraer inversión, talento y proyectos internacionales.

La presentación del informe se ha enmarcado en el encuentro empresarial “Valencia, Capital de Innovación: Liderazgo, Empresa y Talento” que ha contado con la participación de María José Catalá, alcaldesa de Valencia; Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia; Paula Llobet, concejala de Innovación; y Nacho Mas, CEO de Startup Valencia y VDS. También han asistido representantes de entidades como Santander, IBM, Fundación LAB, Innsomnia, Nealis o NTT Data, entre otros.

Durante el acto, Catalá ha destacado que “estos resultados evidencian el posicionamiento de Valencia como uno de los principales polos de emprendimiento, talento, inversión e innovación de Europa”.

Por su parte, Hortelano ha señalado “la capacidad de VDS para dinamizar sectores clave, atraer talento y capital global e impulsar la competitividad del tejido empresarial”. “La última edición de VDS ha marcado un nuevo hito en la trayectoria del evento tecnológico internacional y refuerza su papel como plataforma estratégica para conectar innovación, inversión y crecimiento económico, con impacto real en la Comunidad Valenciana”, ha afirmado.

VDS generó 2.119 euros por asistente

El informe de EY desglosa el impacto económico total en 1,9 millones de euros de impacto directo, 19,8 millones de euros de impacto indirecto y 4,4 millones de euros de impacto inducido. En términos de contribución al Producto Interior Bruto, VDS 2025 generó un impacto superior a 11,6 millones de euros y un retorno de la inversión multiplicado por 14.

En impacto agregado, el evento generó 2.119 euros por asistente y contribuyó a generar el equivalente a más de 2.209 empleos mensuales a tiempo completo, de acuerdo con la metodología aplicada en el estudio.

El encuentro también ha albergado la entrega del ‘Premio Honorífico Ciudad de Valencia 2026’ a David Rosa, director de Valencia Innovation Capital.

Este galardón, impulsado por VDS en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia y entregado anualmente por la alcaldesa, reconoce su trayectoria y su papel decisivo en la consolidación de Valencia como hub tecnológico de referencia en Europa.

Más startups, más capital y mayor conexión internacional

VDS 2025 reunió a más de 3.000 startups, frente a las 2.500 participantes en 2024, lo que confirma un crecimiento sostenido del 20% en la base emprendedora del evento tecnológico internacional.

Según el estudio, las startups asistentes prevén levantar más de 560 millones de euros en financiación como resultado de las conexiones generadas durante el encuentro, de los cuales más de 50 millones de euros se estiman directamente vinculados a oportunidades surgidas en esta edición. Estas cifras consolidan a VDS como una plataforma estratégica para el acceso a capital, el desarrollo de alianzas y la internacionalización de proyectos innovadores.

La presencia inversora también experimentó un notable avance. El número de inversores aumentó un 15%, de 700 en 2024 a más de 800 en 2025.

Mientras que los activos bajo gestión representados crecieron de 250.000 millones de euros a 300.000 millones de euros, reforzando la calidad y el alcance del perfil inversor presente en el encuentro.

Acontecimiento de Excepcional Interés Público

El Gobierno de España, a petición del Ayuntamiento de Valencia, declaró VDS como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, el pasado 26 de mayo. Se trata de una de las máximas figuras de reconocimiento institucional previstas para iniciativas estratégicas del país.

La declaración sitúa al evento tecnológico internacional dentro del marco de iniciativas reconocidas por su especial relevancia económica, social y estratégica, y permitirá aplicar un régimen fiscal específico para las entidades colaboradoras vinculadas al acontecimiento. Esta medida favorecerá una mayor implicación del sector privado en el desarrollo y proyección internacional del evento.

La medida refuerza el posicionamiento de VDS como referente tecnológico internacional y consolida el papel de Valencia como uno de los hubs de innovación y emprendimiento de mayor proyección en Europa.