El emprendimiento sénior despunta y repunta en España: los mayores de 55 años consolidan sus negocios

De izquierda a derecha. Loreto Fernández, Juan Fernández, Carmen Olmedo, Manuel de Timoteo e Iñaki Ortega, durante la presentación del informe sobre emprendimiento sénior.

Las claves

Las claves Generado con IA El emprendimiento sénior repunta en España, con mayores de 55 años consolidando más sus proyectos y presentando una menor tasa de abandono que otros grupos de edad. El 60% de los sénior emprende por necesidad laboral, siendo el 62% parados de larga duración que encuentran dificultades para acceder a trabajo por cuenta ajena. El 82% de los sénior cree estar en su mejor momento profesional para emprender, destacando su experiencia y habilidades, y eligen mayoritariamente sectores de servicios. La Rioja lidera el emprendimiento sénior (37%), seguida de Cantabria y Aragón, aunque Cataluña y Madrid muestran el mayor crecimiento reciente en este segmento.

Aunque el término emprendimiento pueda asociarse en el imaginario colectivo a jóvenes, en muchos casos tecnólogos, que se lanzan al vacío para fundar su propia startup, los datos niegan la mayor: las empresas fundadas por los sénior despuntan y repuntan.

Esta es una de las principales conclusiones que se desprende del último barómetro de la Fundación Mapfre, elaborado por su Centro de Investigación Ageingnomics y con la colaboración del Observatorio de Emprendimiento de España. De este modo, reza el documento, los mayores de 55 años consolidan más sus proyectos y tienen una menor tasa de abandono -un 7% más que el 2,3% del emprendimiento potencial y un 1,2% frente al 4,1% de los menores de 50, respectivamente-.

Eso sí, la razón principal por la que deciden aventurarse en estos menesteres dista mucho de la de otros rangos de edad. Y es que hasta el 60% refiere que lo hace simplemente por necesidad laboral. Es decir, debido a las dificultades a la hora de encontrar trabajo por cuenta ajena. De hecho, hasta el 62% de ellos son parados de larga duración.

“Es cierto que hay edadismo y discriminación en los empleos”, aseguraba Iñaki Ortega, consejero asesor de Ageingnomics, durante la presentación del informe la semana pasada en Madrid. Sin embargo, el 82% cree que está en el mejor momento, con los conocimientos y las habilidades necesarias, para sacar todo tipo de iniciativas adelante.

“Emprenden con sentido”, indicaba el directivo, quien, a su vez, subrayaba que los sectores de servicios y servicios profesionales son los elegidos por la mayoría de estos. Durante la jornada se puso en valor el impacto económico de un colectivo -el que va de los 55 a los 64 años-, que supera las 16,9 millones de personas y representa al 39,7% de la población. De estos, casi el 10% es emprendedor. “Hay más sénior activos en el mercado que jóvenes”.

Poco impacto de la inteligencia artificial (por el momento)

Más allá de los problemas de inserción laboral, los sénior muestran el deseo de generar impacto social y aportar un valor diferencial. También, tienen una especial sensibilidad con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Por otra parte, son los más escépticos con el impacto de la tecnología, en concreto de la inteligencia artificial, en sus negocios actuales. Sin embargo, no la dan la espalda, y ven que será en un plazo de tres años cuando les empiece a impactar de lleno.

Su mayor preocupación en relación al impacto negativo de esta tecnología pasa por la privacidad y la seguridad de los datos, seguido del coste asociado al desarrollo y la implementación, la resistencia a su uso entre los empleados y los dilemas éticos en la toma de posiciones.

En cuanto a los beneficios, destacan la personalización mejorada, las ganancias de productividad y eficiencia y la innovación en productos y servicios. En este sentido, los encuestados afirman no tener problema a la hora de adaptarse a los cambios de paradigma, y sólo el 35% tiene miedo al fracaso. Por contraposición, apenas un 33% considera fácil el proceso de emprender.

Un perfil solitario

Asimismo, los mayores de 55 años suelen ser solitarios: hasta el 72% lanzan su proyecto con una sola única figura promotora, apoyados por el citado hecho de que creen tener la experiencia acumulada y las habilidades suficientes.

Por geografías, La Rioja es el territorio con mayor emprendimiento sénior (37%), y le siguen los pasos Cantabria (16,7%) y Aragón (14,4%). Pero, las regiones que más están creciendo en los últimos meses son Cataluña y Madrid.

Por último, el informe se hace eco de que en este segmento de la población también persiste la brecha de género: el 9,1% de los hombres lidera startups consolidadas frente al 5% de las mujeres”.

En conclusión, citaba Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics, “el emprendimiento sénior puede y debe crecer en nuestro país. Por ello, es importante impulsar políticas públicas específicas y estrategias empresariales que lo favorezcan y garanticen que la longevidad sea sinónimo de oportunidades y calidad de vida para todos”.