La scaleup francoamericana Aircall adquiere Piper para llevar las conversaciones con clientes con IA al siguiente nivel

Las claves

Las claves Generado con IA Aircall, la scaleup francoamericana, ha adquirido la startup española Piper AI para potenciar la inteligencia artificial en las comunicaciones con clientes. La integración permitirá a los usuarios de ambas plataformas combinar la gestión de comunicaciones de Aircall con la automatización y orquestación de ventas de Piper AI. Piper AI aporta agentes de IA que automatizan la gestión de oportunidades en ciclos de venta complejos, mejorando el seguimiento y la ejecución de acciones comerciales. La adquisición acelera la expansión internacional de Piper AI, especialmente en Europa y Estados Unidos, y refuerza la proyección global del talento tecnológico español.

El ecosistema español está madurando a gran velocidad con proyectos que ganan envergadura e impacto en la economía a escala global. La startup española Piper AI acaba de dar un paso definitivo para consolidar su propuesta tecnológica dentro y fuera de nuestras fronteras y escribir una página en el sector de las comunicaciones con clientes impulsados por inteligencia artificial.

Este salto cualitativo al proyecto llega de la mano de la scaleup francoamericana Aircall, con fuerte presencia en Europa, Estados Unidos y APAC, en una férrea apuesta por complementar los productos y mercados de ambas compañías con el objetivo de alumbrar un actor protagonista en este prometedor mercado.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con Michele Trevisiol, cofundador de Piper AI, tras conformarse recientemente la adquisición de la startup española por parte de la firma francoamericana. El equipo de Piper con sede en España se une a una empresa con profundas raíces europeas. Aircall se fundó en París y continúa acelerando su negocio e inversión en Europa, reforzando su compromiso con el talento europeo de inteligencia artificial y con sus clientes internacionales.

"Aircall confía mucho en lo que hemos construido, y desde el primer momento vimos que compartíamos una visión de producto extraordinariamente alineada; por eso seguimos avanzando sobre la hoja de ruta que ya teníamos en marcha", explica a esta redacción. "Han valorado mucho nuestra forma ágil de trabajar y quieren que la mantengamos".

"Para los clientes, lo primero es que nadie está obligado a cambiar: quien use hoy Piper AI o Aircall puede seguir exactamente igual".

"Aircall confía mucho en lo que hemos construido, y desde el primer momento, vimos que compartíamos una visión de producto extraordinariamente alineada" Michele Trevisiol, cofundador de Piper AI

Pero quien quiera dar un paso más tiene mucho que ganar. "Los clientes de Aircall, que ya cuentan con una plataforma de comunicaciones sólida y de nivel enterprise, parten de una posición inmejorable para sumar Piper AI y añadir sobre esa base una capa de inteligencia de revenue y orquestación: automatización del CRM desde diferentes fuentes, seguimiento de oportunidades y agentes que mantienen cada deal en movimiento".

En esta línea, añade: "Y los clientes de Piper AI que lo deseen pueden incorporar las comunicaciones de Aircall —voz, SMS y WhatsApp— sobre una plataforma probada y de nivel enterprise. Cada cliente decide hasta dónde quiere llegar, y cuanto más aprovecha ambos mundos, más valor obtiene".

Tecnología para ciclos de venta de gran complejidad

“Piper AI aporta una capa de agentes de IA que orquestan la pipeline y al equipo comercial, asegurando que ninguna oportunidad se quede parada”, explica Michele.

La tecnología de Piper AI resulta especialmente útil en ciclos de venta complejos, donde la relación con el cliente requiere un seguimiento prolongado en el tiempo o intervienen distintos stakeholders antes, durante o después de la venta.

Según argumenta Michele, la herramienta es diferencial cuando intervienen diferentes perfiles en el proceso de venta, como BDR, Account Executive o Customer Success. En estas situaciones, es fácil que se pierda información o que no haya una visibilidad clara de lo que está ocurriendo con el cliente, y es ahí donde Piper AI ayuda a mantener la trazabilidad, a controlar la pipeline, y a ejecutar acciones para no perder el momentum.

Su utilidad aumenta con la complejidad y la duración del proceso. Es ideal para ventas que se prolongan desde una semana hasta varios meses y que combinan distintos canales de comunicación con el cliente: llamadas, videollamadas, email, Slack o Teams, y reuniones presenciales.

En estos casos, la startup española se convierte en una aliada para las compañías que gestionan comunicaciones complejas: automatiza la entrada de datos en el CRM y, mediante agentes de IA, ayuda a los comerciales de forma proactiva a saber qué pasos dar en cada oportunidad y a vender mejor, sin que se les pasen tareas pendientes.

En definitiva, Piper AI está diseñado para empresas que utilizan CRM (como HubSpot, Salesforce o Pipedrive) y cuyas comunicaciones con clientes no son transaccionales inmediatas, sino que requieren una gestión estructurada de la información a lo largo de diversas interacciones.

Rodrigo Burillo, cofundador de Piper AI.

"Creamos Piper partiendo de una idea sencilla: que las conversaciones con los clientes son la clave para generar ventas, pero su valor no debe limitarse a un simple resumen. Cada interacción a través de cada canal revela cómo se cierran realmente las oportunidades de negocio", afirma al respecto Rodrigo Burillo Ocejo, cofundador también de Piper AI.

"Unirnos a Aircall nos permite llevar esa inteligencia a equipos de ventas que ya utilizan la plataforma de comunicaciones impulsada por IA líder en el mundo. Juntos, convertimos cada interacción en acción, lo que hace que cada oportunidad de venta siga avanzando", ha añadido Burillo Ocejo.

"Creamos Piper partiendo de una idea sencilla: que las conversaciones con los clientes son la clave para generar ventas, pero su valor no debe limitarse a un simple resumen" Rodrigo Burillo Ocejo, cofundador de Piper AI.

Juntas, las dos plataformas abarcan todo el ciclo de ventas. Mientras que Aircall se encarga de la gestión de las conversaciones a través de llamadas, SMS y WhatsApp, Piper coordina la gestión de ventas que conecta esas conversaciones con otros canales de comunicación, además de con los acuerdos, el proceso de ventas y los resultados. Con esta adquisición, Aircall unifica la plataforma creada para conectar las conversaciones con los sistemas de ventas que los equipos ya usan.

Piper proporciona a Aircall un motor de ejecución más potente para el trabajo que sigue a cada interacción con los clientes; así, la IA no se limita a resumir lo que pasó, sino que ayuda a los equipos a hacer lo que deben a continuación. "Ningún competidor en el ámbito de revenue intelligence controla el canal de comunicaciones en sí. Aircall sí lo hace, y Piper convierte esa ventaja estructural en una ejecución de ingresos de principio a fin", explican desde ambas organizaciones.

Mercados estratégicos

La historia de esta adquisición no es solo una historia de tecnología, sino también de crecimiento internacional. Piper AI se ha centrado hasta ahora en España y Latinoamérica, y la unión con Aircall le permite, además, acelerar su entrada en el centro y norte de Europa y en Estados Unidos, donde Aircall ya está fuertemente implantada.

Son mercados con una fuerte cultura de inversión en tecnología comercial, lo que debería favorecer la adopción de Piper AI y darle acceso a un alcance que en solitario habría tardado mucho más en construir. Piper AI es, además, un ejemplo más de cómo las startups españolas contribuyen al crecimiento y la proyección global de la tecnología nacional.

"Con Piper, damos un paso más: conectamos esas conversaciones con las señales del ciclo y la inteligencia de operaciones y los flujos de trabajo automatizados que generan ingresos" Scott Chancellor, CEO de Aircall

"Aircall siempre se ha enfocado en ayudar a los equipos a tener mejores conversaciones con los clientes. AI Assist Pro ya guía a los representantes antes, durante y después de cada interacción a través de llamadas, SMS y WhatsApp", ha precisado Scott Chancellor, CEO de Aircall.

"Con Piper, damos un paso más: conectamos esas conversaciones con las señales del ciclo y la inteligencia de operaciones y los flujos de trabajo automatizados que generan ingresos. Ahí es donde la IA se vuelve verdaderamente valiosa para los equipos de ventas: no cuando se limita a hacer un resumen, sino cuando convierte cada interacción con los clientes en una acción, en claridad en el ciclo de ventas y en más tiempo libre para que los representantes vendan", concluye el responsable de la scaleup francoamericana.