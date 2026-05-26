Fuvex abre la inspección de redes eléctricas con drones e IA, gestada en Naturgy y Endesa, a las pequeñas distribuidoras

Las claves

Las claves Generado con IA Fuvex ha abierto su tecnología de inspección de redes eléctricas con drones e inteligencia artificial, antes reservada a grandes compañías como Naturgy y Endesa, a pequeñas distribuidoras. La solución de Fuvex permite combinar datos visuales, térmicos y LiDAR en un solo vuelo, facilitando la detección de incidencias y mejorando la gestión preventiva de infraestructuras eléctricas. Empresas como Electra Valdizarbe ya utilizan esta tecnología en zonas rurales de difícil acceso, integrando los datos en sistemas GIS para optimizar el mantenimiento. Fuvex planea expandir su tecnología a sectores como la agricultura y los gasoductos, y estudia su entrada en mercados de Latinoamérica, Asia e Italia.

Hay proyectos emprendedores que una vez alcanzan la velocidad de crucero son imparables. Y el viento sopla a favor en el caso de la startup navarra Fuvex. Su historia es el caso paradigmático de proyecto gestado a fuego lento, pero con paso firme, hasta alcanzar ese punto de madurez donde todo, simplemente, ocurre.

Es el momento dulce que atraviesa el equipo capitaneado por Carlos Matilla, CEO de Fuvex. Atiende la entrevista de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, con ronda de financiación abierta, mirando ya de reojo a mercados como Latinoamérica o Asia y con la satisfacción que otorga poder aprovechar todas las sinergias del conocimiento atesorado junto a partners de la talla de Energy o Endesa.

La compañía es un referente en España a la hora de aterrizar en la economía real el poder de los drones y la inteligencia artificial, en concreto, en el sector civil y en la inspección de redes eléctricas en particular.

Sus drones permiten una alineación tridimensional completa entre datos visuales, térmicos y LiDAR, la tecnología que utiliza luz láser para medir distancias y crear mapas y modelos 3D de alta precisión, y ahora acaban de dar el salto a las pequeñas distribuidoras eléctricas, un nicho de mercado con un gran recorrido por delante para exprimir el potencial de su puntera propuesta tecnológica.

Hasta ahora, la inspección de líneas eléctricas en pequeñas distribuidoras se realizaba de forma manual, con personal a pie, lo que limitaba de forma significativa la capacidad de obtener datos digitales y, por tanto, impedía la aplicación de herramientas de inteligencia artificial para la gestión eficiente de estos activos. En el caso de las grandes compañías eléctricas, estos procesos sí se habían digitalizado mediante el uso de helicópteros tripulados, una solución inviable para redes más pequeñas por su elevado coste y complejidad operativa.

Fuvex es una de las empresas que más horas de vuelo de drones acumula en el ámbito civil en España y en Europa.

Así lo corrobora en entrevista con esta redacción Irati Berruezo, directora general de Electra Valdizarbe, la primera de estas compañías en España que utiliza las aeronaves de Fuvex para explorar su red.

Sus instalaciones se ubican en zonas rurales de montaña de difícil acceso. "Esta tecnología nos da una visión impensable para nosotros hasta ahora", afirma la responsable. El valor añadido no está solo en la captura, sino en el procesamiento de la información. Los datos se integran en un sistema GIS (Sistema de Información Geográfica) de Electra Valdizarbe, lo que brinda al personal técnico un apoyo más específico para visualizar toda la información técnica y geométrica.

"Gracias a la capacidad de generar informes automáticos, por ejemplo, detectar distancias inferiores a cinco metros al suelo, podemos planificar, priorizar y actuar de forma preventiva antes de que surjan averías que requieran mantenimiento correctivo".

En definitiva, un impulso hasta ahora difícil de aplicar en eficiencia y competitividad para las pequeñas distribuidoras que operan mayoritariamente en el ámbito rural.

"Gracias a la capacidad de generar informes automáticos podemos planificar, priorizar y actuar de forma preventiva antes de que surjan averías" Irati Berruezo, directora general de Electra Valdizarbe

En la práctica, en la operación con Electra Valdizarbe Fuvex ha desplegado sus drones Hexa FuVeX Mk.2, las aeronaves con mayor alcance autorizado en España, capaces de operar hasta 10 kilómetros.

Estos dispositivos integran en un único vuelo la captura de datos visuales, térmicos y LiDAR, lo que permite detectar defectos en la infraestructura, identificar puntos calientes o analizar posibles incumplimientos de distancias con elementos cercanos como vegetación o edificaciones.

Los datos recogidos han sido procesados por CIC Consulting Informático, que ha desarrollado un sistema automatizado basado en un gemelo digital completo de la red. Esta tecnología permite no solo visualizar la infraestructura con precisión, sino también detectar de forma automática incidencias y activar órdenes de mantenimiento, optimizando así la gestión de la red.

Próximos objetivos: agricultura y gasoductos

Fuvex cuenta con 12 equipos de inspección volando por toda España para las grandes eléctricas, una circunstancia que les sitúa en una óptima posición para ofrecer a las pequeñas distribuidoras cercanas precios más bajos al aprovechar los desplazamientos ya existentes. Esto les abre la llave para acceder a datos digitales (como el LiDAR) que antes les resultaban prohibitivos por el alto coste de usar helicópteros tripulados.

"Estamos simplemente aplicando un aprovechamiento mejor de las sinergias que se derivan de la aplicación de nuestra tecnología. Si ya estamos en una zona volando nuestros drones para una gran eléctrica, podemos adaptar la tecnología para dar servicio a una pequeña distribuidora cercana", precisa Carlos Matilla.

El CEO de Fuvex.

Es más. La startup navarra ya está trabajando para dar el paso al siguiente nivel. Ha puesto al sector agrícola y los gasoductos en su punto de mira. "La mecánica es la misma", apunta el CEO.

"Nadie vuela tantas horas como nosotros en España en el ámbito civil. Y en Europa, por el conocimiento que tenemos, tampoco hay nadie que esté volando tantas horas con tecnología europea. Tenemos a equipos en el campo todos los días del año".

El mercado prioritario para la compañía es España, dado que por temas regulatorios no había podido abordar otras geografías hasta la fecha, pero Carlos Matilla anuncia a esta redacción que Latinoamérica, Asia e Italia ya están en su radar de cara al futuro. Al igual que el sector de la defensa, que ya ha tocado a su puerta.

Para abordar los retos que tocan a la puerta, la financiación es uno de los escollos principales que afrontan las startups. Fuvex está afrontando esta cuestión con la misma filosofía que ha imperado en su proyecto desde que comenzó: sin prisa, pero sin pausa.

Ronda de financiación en marcha

Durante sus 13 años de trayectoria, la empresa ha captado ayudas públicas para I+D por un montante aproximado de 10 millones de euros.

En la actualidad, están cerrando una ronda de financiación de cerca de tres millones de euros, que se sumará a los 700.000 euros que captaron el año pasado a través de una nota convertible.

Según explica Carlos Matilla, esta misma semana lanzan una campaña pública en la plataforma SegoFinance. “La fase privada de esta campaña ya fue cubierta en apenas cuatro días”, puntualiza Matilla.

Mirando hacia el futuro, a pesar de estar cerrando la Serie A, la empresa ya está iniciando los contactos para una Serie B, "para la cual ya existe interés por parte de inversores", anuncia el CEO.

Sin duda, una compañía con tecnología propia made in Spain cuyo vuelo tan sólo acaba de comenzar.