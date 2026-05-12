La gestión de tesorería con IA de Embat, imparable: levanta 30 millones de euros en una ronda liderada por Cathay Innovation

Las claves

Las claves Generado con IA Embat ha cerrado una ronda de financiación Serie B de 30 millones de euros liderada por Cathay Innovation, el mayor fondo de capital riesgo de la UE especializado en IA. La fintech española, fundada en 2021, suma más de 50 millones de euros recaudados y se consolida como referente en gestión de tesorería corporativa impulsada por inteligencia artificial. La inversión permitirá a Embat impulsar su expansión internacional y seguir desarrollando productos innovadores, como TellMe, su analista de tesorería agéntico basado en IA. La plataforma integra ya más de 15.000 bancos y los principales ERPs, apostando por automatización y visibilidad en tiempo real para equipos financieros.

Que la inteligencia artificial ha reconfigurado el ecosistema emprendedor español ya nadie lo duda. Las startups se afanan por encontrar esos casos de uso que aterricen el potencial de esta tecnología tan transformadora en la economía y aporten valor más allá de sumarse al hype del momento.

No es una tarea fácil y son todavía pocas las startups que lo están consiguiendo. De hecho, según el informe 'El impacto real de la Inteligencia Artificial en el ecosistema emprendedor', elaborado y presentado este pasado 11 de mayo por South Summit y PwC, España es el quinto país europeo en captación de fondos de IA, pero está lejos aún de la inversión de los principales hubs como Alemania con 8.000 millones o los 18.000 millones captados para esta tecnología en Reino Unido,

La fintech Embat es, sin duda, uno de los nombres propios en emprendimiento con foco en inteligencia artificial en España y así lo demuestran este 12 de mayo los datos. Su gestión integral de tesorería impulsada por IA continúa imparable, como confirma la ronda de 30 millones de euros lograda por el equipo liderado por Carlos Serrano, Antonio Berga y Tomás Gil, cofundadores de la compañía.

La ronda de financiación Serie B está liderada por Cathay Innovation, el mayor fondo de capital de riesgo de la Unión Europea dedicado a la IA, que invierte globalmente en soluciones verticales impulsadas por inteligencia artificial.

De igual manera, a esta operación se suman de forma destacada Creandum, Samaipata, 4Founders y Venture Friends, inversores actuales.

Con esta operación, la fintech suma ya más de 50 millones de euros levantados desde su fundación en 2021, consolidándose como la solución de referencia en gestión de tesorería corporativa impulsada por IA en España. Así, los fondos de esta Serie B se destinarán a impulsar la expansión global de la compañía y a invertir en producto para mantener el liderazgo en inteligencia artificial agéntica, así como en tecnologías emergentes aplicadas a la tesorería corporativa.

"Contar con Cathay Innovation como socio principal en esta Serie B es un paso natural en nuestra ambición de convertirnos en el estándar global de la tesorería. Su impresionante red internacional y su profundo conocimiento en estrategias de go-to-market globales serán fundamentales para acelerar nuestro desembarco en nuevos países y consolidar nuestra presencia en los mercados más exigentes", ha afirmado Antonio Berga, coCEO de Embat.

"El mercado mid-market representa todavía una oportunidad inmensa, y la gran mayoría de estas empresas aún no cuenta con las herramientas que necesitan para gestionar su crecimiento con la sofisticación financiera que este exige", destaca Antonio Berga, coCEO de Embat.

Llevar la IA al núcleo de las finanzas corporativas

En lo que respecta al producto, Embat seguirá incorporando la IA de forma transversal en todos los módulos de la plataforma. El buque insignia de esta estrategia es TellMe, el analista de tesorería agéntico de Embat, que representa la apuesta más ambiciosa de la compañía por llevar la IA al núcleo de las finanzas corporativas.

“Acompañar a Embat significa, ante todo, apoyar una visión en la que creemos profundamente: la de líderes tecnológicos españoles capaces de transformar de manera estructural el panorama europeo. Lo que nos convenció, más allá de un equipo excepcional con una sólida trayectoria en el mundo financiero, fue su capacidad para responder a algunos de los retos corporativos más complejos", ha declarado Jacky Abitbol, Managing Partner en Cathay Innovation.

"Lo que nos convenció, más allá de un equipo excepcional con una sólida trayectoria en el mundo financiero, fue su capacidad para responder a algunos de los retos corporativos más complejos" Jacky Abitbol, Managing Partner en Cathay Innovation

"Su solución, impulsada por una IA de vanguardia, ofrece una respuesta concreta y robusta a las necesidades de tesorería de las grandes empresas. Estamos encantados de acompañarles en este nuevo capítulo y de contribuir a impulsar lo que, para nosotros, puede convertirse en el futuro estándar global de la gestión financiera".

Fundada por Antonio Berga, Carlos Serrano y Tomás Gil, Embat nació con la misión de dotar a los equipos financieros de las herramientas necesarias para optimizar la gestión de su tesorería y recursos bajo la premisa de "tecnología de expertos financieros para expertos financieros".

Equipo de la 'fintech' Embat.

Desde sus inicios, la compañía ha apostado por combinar la profundidad del conocimiento en banca corporativa con la potencia de la tecnología más avanzada, eliminando la fragmentación de datos, automatizando procesos críticos y ofreciendo visibilidad de caja en tiempo real, explican desde la fintech.

Asimismo, la apuesta por la inteligencia artificial forma parte del ADN de la compañía desde el primer día. Fueron pioneros en el sector cuando desarrollaron en 2022, junto a Google, uno de los primeros casos de uso de IA generativa en el sector financiero en Europa, aplicada a la automatización de la contabilidad y la conciliación bancaria.

En la actualidad esa visión se ha traducido en una plataforma líder que integra más de 15.000 bancos y los principales ERPs del mercado, haciendo realidad la promesa de una tesorería corporativa más inteligente, más ágil y verdaderamente estratégica.