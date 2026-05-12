España apuntala un sector startup más maduro y al alza: es el segundo ecosistema que más crece en Europa desde 2020

Ángela Alférez (SpaniCap), ​Lucía Hojman (BBVA Spark), Rocío Castrillo (Enisa) y Paloma Castellano (Wayra) en la primera mesa del evento celebrado este 12 de mayo en Madrid.

Las claves

Las claves Generado con IA España es el segundo ecosistema startup que más crece en Europa desde 2020, alcanzando un valor total de 125.000 millones de euros. La inteligencia artificial impulsa el crecimiento: una de cada cinco startups creadas desde 2021 se especializa en IA, sector que ya representa el 12% del valor del ecosistema. Las universidades y centros de investigación han generado más de 360 spinouts respaldadas por venture capital, con un valor combinado de 10.500 millones de dólares. Barcelona y Madrid lideran la inversión y el valor de ecosistema, mientras que Valencia y San Sebastián destacan en etapas tempranas y avanzadas, mostrando una distribución cada vez más amplia por todo el país.

La nueva fase de madurez del ecosistema startup español es algo palpable en el seno del sector, pero más allá de la constatación de esta realidad en el día a día de los diferentes agentes protagonistas de esta potente industria, un nuevo informe vuelve a poner negro sobre blanco y a constatar este prometedor escenario para España.

Según el Spain Tech Ecosystem Report 2026, elaborado por Dealroom.co en colaboración con BBVA Spark, Endeavor, Enisa, GoHub Ventures, Kfund, SpainCap y Wayra, y presentado este 12 de mayo, el valor total de las startups españolas alcanza los 125.000 millones de euros, lo que supone multiplicar por 2,3 el tamaño del sector desde 2020 y consolida a España como el octavo ecosistema tecnológico de Europa.

Casi la mitad del valor del ecosistema lo generan compañías fundadas en los últimos diez años y más de la mitad corresponde a empresas privadas, una señal de que existe un valor latente en el ecosistema de compañías con recorrido de crecimiento.

Durante 2025, las startups españolas levantaron 3.100 millones de euros en rondas de venture capital, lo que convierte al pasado ejercicio en el tercer mejor año de la historia, solo por detrás de los registros de 2021 y 2022, años atípicos a nivel mundial.

Las tres grandes operaciones del año fueron protagonizadas por Multiverse Computing (189 millones, Serie B), Perk (182 millones, Serie E) y Auro Travel (180 millones, Late VC), un trío que ilustra la diversidad sectorial del ecosistema español, con presencia de computación cuántica, viajes y movilidad autónoma.

Las etapas iniciales (0-15M€) y de breakout (15M-100M€) firmaron uno de sus mejores años, mientras que la inversión en etapas avanzadas (rondas superiores a 100 millones de euros) sigue siendo el principal reto para acompañar el crecimiento de los proyectos más ambiciosos.

El crecimiento de la inteligencia artificial es uno de los rasgos más definitorios de este ciclo. Casi una de cada cinco startups fundadas en España desde 2021 está especializada en IA, una proporción que ha multiplicado por más de dos su peso respecto a la década 2010–2020.

La IA, motor de crecimiento del ecosistema

El ecosistema español de IA ha crecido 3,7 veces desde 2020 (el tercer mayor crecimiento relativo de Europa entre los países con ecosistemas superiores a 10.000 millones de euros) y ha pasado de representar el 7% al 12% del valor total del ecosistema.

En términos de captación de capital, la IA española suma 3.300 millones de euros levantados desde 2020, situando a España como el sexto país europeo por volumen de inversión y el cuarto por número de rondas.

Más allá de la IA, el informe identifica varios verticales con un papel creciente. Salud lidera el número de startups en etapa temprana (0-15M€), mientras que el segmento Deep Tech encabeza el breakout (15M-100M€)y Enterprise Software (SaaS) domina el late-stage (más de 100M€).

Climatetech mantiene su posición como uno de los espacios más dinámicos, con España en el séptimo puesto europeo por número de compañías. El sector Dual-Use (tecnologías de uso dual) y de Defensa, junto con la robótica, emergen como nuevas categorías relevantes, en línea con las tendencias geopolíticas y de soberanía tecnológica europea.

Más de 360 'spinouts' respaldadas por 'venture capital'

Las universidades y centros de investigación están desempeñando un papel cada vez más visible. España suma más de 360 spinouts respaldadas por venture capital, con un valor combinado de 10.500 millones de dólares (cuatro veces más que en 2019), y un récord histórico de más de 500 millones de dólares captados en 2025.

La Universidad Politécnica de Madrid, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universidad del País Vasco, el CSIC, el BIST y el ICREA destacan como las principales canteras de spinouts.

Barcelona alcanza un valor de ecosistema de 51.800 millones de euros y captó 1.100 millones en 2025, su tercer año consecutivo por encima de los 1.000 millones. Madrid roza los 48.100 millones en valor de ecosistema y suma 1.200 millones de inversión, manteniendo el patrón nacional con su tercer mejor ejercicio histórico. Ambas ciudades han atraído más de 1.000 euros de inversión per cápita desde el año 2020.

Valencia se posiciona como tercera plaza con 229 millones captados, especialmente fuerte en etapas tempranas y de breakout, mientras que San Sebastián destaca en late-stage gracias al peso de Multiverse Computing, que ha concentrado cerca del 70% de la inversión local desde 2020. Bilbao (68 millones), Vitoria (12 millones), Málaga, Santander y Gijón completan un mapa cada vez más distribuido.

600 inversores únicos en 2025

El ecosistema atrajo a más de 600 inversores únicos durante 2025, con los fondos de venture capital concentrando el 43% del total. España se sitúa como el cuarto país europeo por peso del capital doméstico en la inversión en etapas tempranas desde 2022 y, en 2025, la inversión nacional representó el 55% del volumen total invertido, una señal de fortalecimiento de la base inversora local que convive con un creciente atractivo para la inversión internacional en todas las fases del ciclo.

Por otra parte, el ecosistema empieza a cerrar el círculo. En 2025 se registraron 44 exits, la tercera mejor cifra histórica tras los 48 de 2021 y los 58 de 2022. Entre las operaciones más relevantes destacan las adquisiciones de vLex, Wallapop y Onum.

Pablo Perea (GoHub Ventures), Ricardo Román (Fracttal), Iker Marcaide (Matteco) ​y Julián Fernández (Fossa Systems), en otra de las mesas celebradas en el evento.

España cuenta ya con un pipeline de más de 3.300 compañías respaldadas por venture capital, de las que 257 son breakouts, 48 scaleups y 40 han alcanzado los 100 millones de dólares de ingresos o los 1.000 millones de dólares en valoración.

El informe pone también el foco en el efecto multiplicador del talento. Las personas exempleadas de unicornios y compañías con salidas superiores a 1.000 millones de dólares (entre ellos Glovo, Cabify o Job&Talent) están dando lugar a una nueva generación de personas fundadoras mejor preparada, con experiencia operativa de primer nivel y capacidad para escalar más rápido. Es una de las señales más sólidas de la madurez estructural del ecosistema.

Las valoraciones del ecosistema tecnológico español

Así lo han dejado patente los representantes de los impulsores de informe. "Con BBVA Spark, hemos creado algo que el ecosistema necesitaba: un banco diseñado específicamente para compañías tecnológicas de alto crecimiento”, ha afirmado Miguel Ángel Alcalá, responsable de BBVA Spark Europa.

Por su parte, Carina Szpilka, General Partner de Kfund, ha añadido: “Durante la última década, España ha evolucionado desde un ecosistema emergente hacia un entorno mucho más maduro y capaz de generar compañías de forma consistente”.

“Las redes de antiguos empleados de empresas como Glovo, Cabify o Job&Talent representan ya cientos de startups, con financiación combinada de cientos de millones”, ha precisado Andrés Tallos, Managing Director de Endeavor Spain.

Desde la Administración pública, Carolina Rodríguez, CEO de Enisa, ha destacado que “España está emergiendo como uno de los ecosistemas de innovación más dinámicos de Europa”.

En esta línea, Pablo Perea, responsable de Inversiones en GoHub Ventures, ha añadido: “Con cada vez más fundadores internacionales eligiendo España como base, el venture capital tiene un papel central a la hora de ayudar a que ese impulso siga escalando”.

Sobre esta cuestión, José Zudaire, Managing Director de SpainCap, ha manifestado que “en la última década no solo hemos visto un aumento significativo en los volúmenes de financiación, sino también un cambio cualitativo en la ambición y la sofisticación de las personas fundadoras españolas”.

Por último, durante el acto de presentación el informe, Paloma Castellano, Directora de Wayra Ventures en Telefónica, ha aseverado: ““El futuro del ecosistema europeo de innovación dependerá de nuestra capacidad para escalar la tecnología con ambición, colaboración y alcance global”.