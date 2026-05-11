Las cifras de la IA en el emprendimiento español: 392 startups y 1.600 millones invertidos entre 2020 y 2025

España ha logrado atraer inversión para IA y posicionarse en el Top5, por detrás de Reino Unido, Alemania, Francia y Suiza.

Las claves

Las claves Generado con IA España cuenta con 392 startups de inteligencia artificial y ha captado 1.600 millones de euros en inversión entre 2020 y 2025. El país se sitúa como el quinto de Europa en captación de fondos para IA, aunque lejos de los niveles de Reino Unido, Alemania, Francia y Suiza. La inversión en IA representa ya el 61% del capital riesgo global en 2025, con valoraciones de startups un 38% superiores a las tradicionales. Aunque el 88% de las empresas españolas utiliza IA, solo el 22% de los empleados la emplea activamente, mostrando una brecha entre potencial y uso real.

Es la tecnología del momento y, aunque los expertos coinciden que estamos al principio del camino, la inteligencia artificial se ha convertido en motor de crecimiento del ecosistema emprendedor español en los últimos años.

Las startups españolas saben de la importancia de implementar esta tecnología, pero una cosa es subirse a la ola de la IA y otra saber utilizarla con un propósito y valor añadido, y alinearla con una estrategia bien definida que permita construir modelos de negocio rentables.

¿Cuáles son las grandes cifras del aterrizaje de la inteligencia artificial en el ecosistema español? ¿En qué lugar queda España en relación a sus vecinos europeos? El informe 'El impacto real de la Inteligencia Artificial en el ecosistema emprendedor', elaborado y presentado este 11 de mayo por South Summit y PwC, ayuda a responder estas y otras preguntas.

España se sitúa ya como quinto país europeo en captación de fondos de inteligencia artificial en un contexto en el que la IA ha logrado transformar en pocos años las principales tendencias de inversión y en el que cada vez más startups sitúan esta tecnología en el centro de su modelo de negocio.

La IA ya se posiciona como el principal motor de captación del capital riesgo global y del propio ecosistema emprendedor. Desde el boom de esta tecnología en 2022, más de la mitad del volumen de la inversión a nivel global se concentra en IA, pasando del 30% que se registró en 2022 al 61% en 2025. Es decir, seis de cada diez dólares de inversión van a proyectos IA.

España, en el Top5

En este escenario, España ha logrado atraer inversión para IA y posicionarse en el Top5, por detrás de Reino Unido, Alemania, Francia y Suiza. A pesar de esta posición, España todavía se mantiene lejos de los niveles de inversión de los principales hubs europeos.

Alemania supera los 8.000 millones de euros acumulados en esta tecnología, lo que cuadruplica la inversión acumulada en España, mientras que Reino Unido alcanza los 18.000 millones de euros. Concretamente, el ecosistema español reúne 392 startups de inteligencia artificial y ha captado 1.600 millones de euros de inversión acumulada de 2020 a 2025.

La concentración de la inversión de capital riesgo en IA está influyendo no solo en los nuevos proyectos que emergen, sino en las valoraciones para la captación de inversión, ya que las nuevas empresas innovadoras que integran la IA alcanzan valoraciones un 38% superiores que el de sus homólogas tradicionales.

Para 2026, el informe de South Summit y PwC indica que la previsión es que esta tendencia continúe. Ya el primer trimestre de 2026 registró un nuevo récord de inversión, apoyado en el auge de megarrondas en operaciones de IA generativa que se cerraron a principios de año y que concentran grandes volúmenes de inversión, como fueron las de OpenAI, Anthropic o Waymo.

Como resultado, el mercado muestra una mayor concentración del capital y una reducción en el número de operaciones, tendencia que se ha confirmado estos primeros meses de 2026, con el mejor arranque en volumen de inversión de los últimos años impulsado por la IA generativa.

No obstante, aunque haya más inversión para IA, se puede observar un grado de mayor exigencia por parte de los inversores. En este entorno, los inversores han reforzado la selectividad y priorizan compañías con modelos de negocio sólidos y rentables, lo que eleva la exigencia en las rondas de financiación y favorece una mayor concentración del capital en un número reducido de operaciones.

Este crecimiento de la inversión llama todavía más la atención, apunta el estudio, ya que se ha producido en un contexto macroeconómico exigente, marcado por los tipos de interés elevados en Estados Unidos y la incertidumbre derivada de la guerra comercial, factores que han condicionado la actividad inversora tradicionalmente. Aun así, 2026 abre con el mejor primer trimestre registrado.

Europa intensifica su carrera hacia la IA

En paralelo, Europa también ha intensificado su inversión en IA, con un total acumulado de 21.100 millones de euros entre 2020 y 2025 y un volumen anual de 4.900 millones en 2025.

La inversión europea se concentra especialmente en dos sectores: salud (4.700 millones de euros) y defensa (4.600 millones de euros), lo que evidencia una clara orientación hacia ámbitos clave para la competitividad del continente, con una tendencia que se prevé que se acentúe en los próximos años.

Por parte de España, la tendencia es similar, orientándose en ciberseguridad, healthtech, fintech y regtech.

Los fuertes incrementos en el volumen de inversión europeo de capital riesgo se producen en un momento en el que las instituciones europeas buscan reforzar la competitividad europea y priorizar la soberanía tecnológica.

En este contexto, la IA se presenta como una palanca clave para impulsar la productividad. No obstante, desde South Summit se observa con preocupación la todavía brecha existente entre Europa y EEUU en cuanto a volumen de inversión, por lo que es necesario continuar mejorando no solo el volumen de financiación sino la canalización de la inversión hacia los proyectos innovadores con el fin de lograr que el crecimiento y el escalamiento del proyecto se produzca en Europa.

España, en este mismo sentido, busca consolidar su posicionamiento en el desarrollo y la implementación de la IA. El ecosistema nacional se apoya en palancas financieras como son los 1.500 millones de euros destinados a la Estrategia Nacional de IA a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en una creciente especialización sectorial. La IA está ganando peso en ámbitos como regtech, fintech, healthtech y ciberseguridad, donde el 45% de las startups ya incorpora modelos de IA para detectar amenazas antes de que ocurran.

Alta adopción empresarial, pero uso aún limitado

A pesar del fuerte crecimiento de la inversión, se pone de manifiesto una relevante brecha entre el potencial teórico de la IA y su implementación real en las organizaciones.

En la actualidad, el 88% de las empresas utiliza esta tecnología en alguna función. Sin embargo, todavía su adopción real está alejada de su potencialidad teórica en importantes áreas del negocio como en finanzas, informática, arquitectura e ingeniería o en administración. De hecho, esa brecha será uno de los grandes factores de competitividad en los próximos años.

No obstante, tan solo el 22% de los empleados utiliza la IA de forma activa y se concentra especialmente en funciones de apoyo al negocio como IT, RRHH o atención al cliente.

EEUU y Canadá siguen a la cabeza de la inversión global y concentran dos tercios del total.

Todo ello se enmarca en un contexto de recuperación de la inversión a nivel global en startups. En 2025, el volumen invertido alcanzó los 441.000 millones de dólares, con un crecimiento del 26% respecto a 2024. América del Norte (Estados Unidos y Canadá) lidera este avance, tras registrar un incremento del 42% hasta los 289.300 mil millones de dólares.

Europa también muestra una evolución positiva, con un aumento del 16% hasta los 64.000 millones de dólares, mientras que Asia registra un descenso del 5%, pasando de 81.900 millones en 2024 a 77.700 millones en 2025. África (+31%), Latinoamérica (+4%) y Oceanía (+3%) mantienen una tendencia al alza, aunque con menor volumen. En Europa, Reino Unido lidera la inversión total en startups con 23.800 millones de dólares, seguido por Francia y Alemania, ambos con 8.100 mil millones de dólares. España se sitúa séptima.

Cabe recordar en este sentido que el volumen de inversión en España se ajustó en 2025 un 3%, hasta los 3.108 millones de euros. Al mismo tiempo, el número de operaciones creció un 11%, lo que evidencia un ecosistema activo, si bien el descenso del 14% en el tamaño medio de las rondas apunta a un mercado con más transacciones, pero de importes más moderados.