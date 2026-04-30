Los fundadores de Fintonic y Rappi crean junto a exdirectivos de BBVA, Fidelity y Tifin una plataforma 360 para el inversor

Las claves

Las claves Generado con IA Multiplo Capital lanza la primera plataforma financiera 360 basada en IA, fundada por creadores de Fintonic, Rappi y exdirectivos de BBVA, Fidelity y Tifin. La plataforma permite a los inversores ver y gestionar todos sus flujos financieros y patrimonio en un solo lugar, con asesoramiento personalizado e independiente. Multiplo Capital ofrece acceso a clientes con cualquier patrimonio, visibilidad integral de finanzas y planes financieros holísticos, diferenciándose de bancos y competidores tradicionales. En solo tres meses, Multiplo Capital ya gestiona más de 20 millones de euros y ha logrado rentabilidades superiores al mercado en sus carteras estándar de renta variable y fija.

Un espacio único donde los inversores tienen completa visibilidad sobre sus flujos financieros, su patrimonio y la evolución del mismo; además de ofrecer la ayuda técnica y profesional para gestionarlo de la mejor manera posible. Es la propuesta que echa a andar de la mano de Multiplo Capital, la fintech que ha desarrollado la primera plataforma financiera 360 basada en IA, de la mano de los fundadores de Rappi y Fintonic, y ex directivos de BBVA , Fidelity y la fintech TIFIN.

Tras la autorización por parte de la CNMV como Empresa de Asesoramiento Financiero (EAF), Multiplo Capital ya es una realidad este 30 de abril, según han anunciado fuentes de la startup. Tras solo tres meses de operación, la fintech cuenta con más de 20 millones de euros bajo asesoramiento.

Fundada por Cristian Merino (CEO), detrás de este proyecto se encuentran perfiles del mundo emprendedor y financiero de referencia a ambos lados del Atlántico, como Sebastián Mejía (ex-presidente y cofundador de Rappi, una de las plataformas tecnológicas más relevantes de Latinoamérica); Juan Pablo Jimeno (exdirector de Mercados globales en BBVA y Senior Advisor en BME); Aitor Chinchetru (cofundador y exCoCEO de Fintonic, el primer agregador financiero europeo); Antonio Salido (exdirector de Marketing en Fidelity); Nicholas Salguero (managing partner en TIFIN Europa y cofundador y CEO en Arbor Fintech); y Haresh Bajaj (ex de Klarna y Pleo, así como business angel de compañías ligadas a los sectores de la IA y fintech).

Multiplo Capital emerge en el panorama tecnológico como una plataforma híbrida (digital más asesores) cuyo valor para sus clientes reside en lo que se conoce comoagregación financiera, es decir, permite a los inversores, desde la propia plataforma, hacer login en sus entidades financieras y tener accesibilidad a todas sus finanzas, actualizadas y con diferentes opciones de visualización y de insights inteligentes, al tiempo que también ofrece asesoramiento financiero personalizado.

"Gracias a que somos una plataforma totalmente independiente, al contrario que la mayoría de bancos y entidades financieras, lo primero que hacemos es comprender al cliente financiera y personalmente, entregarle un plan financiero holístico -ahorro, liquidez, inversiones y fiscal-, recomendarle los productos financieros más idóneos para él de todo el mercado, acompañarle en la ejecución de sus recomendaciones -contrataciones, compras, ventas, traspasos, etc- y, sobre todo, le apoyamos 24/7 con resolución de dudas, comunicaciones y recomendaciones proactivas y reporting periódico", afirma el CEO.

Este proyecto, continúa Merino, es la respuesta a un contexto "inédito" en España, además de como consecuencia de una motivación personal, puesto que "desde hace tiempo me ha llamado muchísimo la atención cómo, la misma persona, trabajando el mismo número de horas y en la misma actividad profesional, puede obtener resultados tan diferentes en función de si aplica o no una serie de principios básicos en la gestión de sus finanzas".

En este contexto, ha añadido Juan Pablo Jimeno, quien además de ser inversor del proyecto, ejerce como director de Inversiones, "han operado otras circunstancias que han hecho posible un proyecto de la envergadura de Multiplo Capital, como el hecho de que lo que hasta hoy era el principal producto de ahorro e inversión en España, la vivienda, es cada vez más inaccesible y menos rentable, lo que hace que sea necesario buscar alternativas, principalmente en activos financieros".

"Comprendemos al cliente financiera y personalmente y le entregamos un plan financiero holístico" Cristian Merino, CEO y cofundador de Multiplo Capital

Lo que realmente diferencia a Multiplo Capital respecto a sus competidores (competidores directos, banca privada, banca universal y productos financieros) es que, cada uno de ellos, por sí solos, no son capaces de reunir todas las características que sí ofrece Multiplo Capital: visibilidad sobre flujos y patrimonio, planificación financiera más allá del asesoramiento sobre productos, recorrido personalizado, no exclusión de patrimonios bajos (la mayoría no trabaja por debajo de los 150 o 300.000 euros) y gozar de un perfil independiente que permita recomendar las alternativas financieras más adecuadas para cada perfil.

Estas señas de identidad han repercutido de forma favorable en sus clientes. Su cartera estándar 100% renta variable generó una rentabilidad del 24,4% frente al 16,35% de S&P500; en el caso de la cartera 100% renta fija, la rentabilidad fue de un 8,60%, explican las mismas fuentes.

Por último, el surgimiento de la inteligencia artificial generativa permite, por primera vez, según explican desde Multiplo Capital, hacer "escalable un servicio como el asesoramiento financiero".

"No creemos en la IA como un sustituto del trato humano y la cercanía. Mantenemos a la IA alejada de nuestros procesos de definición de políticas de inversión, que residen exclusivamente en nuestro Comité de inversiones". En cambio, "la IA cumple la función de incrementar la productividad de sus asesores y profesionales, lo que les permite ofrecer precios muy competitivos a sus clientes", concluyen.