Internxt lanza una alternativa a WeTransfer para archivos grandes con cifrado de extremo a extremo poscuántico

Equipo de Internxt en los exteriores de la aceleradora Lanzadera en la Marina de Valencia.

Las claves

Las claves Generado con IA Internxt lanza Send, una alternativa a WeTransfer para enviar archivos grandes con cifrado poscuántico y arquitectura de cero conocimiento. La herramienta permite compartir archivos sin límite de tamaño mediante enlace, protegidos por contraseña y con fecha de expiración automática. El sistema garantiza que solo remitente y destinatario pueden acceder al contenido, reforzando la privacidad frente a servicios tradicionales. Internxt sigue su estrategia de posicionarse como alternativa europea a las grandes tecnológicas, enfocándose en la privacidad y seguridad de los datos.

La startup valenciana liderada por Fran Villalba da un paso más en su puntera propuesta tecnológica en favor de la privacidad de los datos del usuario, uno de los retos sin duda del momento.

Según ha anunciado este martes Internext, la compañía ha lanzado una alternativa a WeTransfer para enviar archivos grandes de forma segura que refuerza su suite con una herramienta para compartir archivos "sin límites de adjuntos y sin comprometer la privacidad", aseguran las fuentes de la startup en un comunicado.

La propuesta no es nueva en funcionalidad, pero sí en enfoque tecnológico. A diferencia de otras plataformas, la startup liderada por Fran Villalba usa cifrado de extremo a extremo poscuántico y una arquitectura de "cero conocimiento". Esto implica que ni siquiera la propia compañía puede acceder al contenido de los archivos: solo el remitente y el destinatario tienen las claves para descifrarlos.

Así, permite enviar archivos mediante enlace, con contraseña y fecha de expiración automática. Y es que, según recalcan desde Internxt, "enviar archivos por email sigue siendo, en 2026, un proceso sorprendentemente limitado".

"Los adjuntos pesan demasiado, los servidores los bloquean o simplemente no llegan. En ese contexto, Internxt da un paso más en su estrategia de convertirse en la alternativa europea a las grandes tecnológicas con el lanzamiento de Internxt Send, una herramienta de intercambio de archivos centrada en privacidad y seguridad".

Internxt Send permite subir cualquier tipo de archivo a la nube y compartirlo mediante un enlace, eliminando las restricciones tradicionales del correo electrónico. El usuario puede además proteger ese enlace con contraseña y definir una fecha de expiración, tras la cual el archivo se elimina automáticamente.

Este modelo responde a una preocupación creciente en empresas e instituciones: la exposición de información sensible en servicios cloud tradicionales. Internxt, que ya cuenta con más de un millón de usuarios en más de 100 países, ha construido su posicionamiento precisamente sobre esa premisa, integrando seguridad avanzada, código abierto y auditorías independientes en toda su suite de productos.

Equipo de Internxt en la Marina de Valencia.

Internxt Send se apoya en la infraestructura distribuida de la compañía, con servidores fragmentados que evitan puntos únicos de fallo y refuerzan la protección de los datos. A nivel de experiencia, la herramienta apuesta por la simplicidad: subir archivo, generar enlace y compartirlo en segundos.

Desde el punto de vista de uso, especifican, "el caso es evidente: frente al límite de los adjuntos en email, el usuario puede subir el archivo a Internxt Send y enviar simplemente el enlace en el correo. Sin fricciones, sin pérdida de calidad y sin renunciar a la privacidad".

Este lanzamiento se enmarca en la estrategia de Internxt de consolidarse como una alternativa integral en privacidad digital, con productos como Drive, VPN, Meet o Antivirus, y con un foco creciente en clientes empresariales y administraciones públicas en Europa y Estados Unidos.