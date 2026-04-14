Fracttal exhibe músculo en Europa pese a la incertidumbre: adquiere Tcman para escalar su mantenimiento digital

De izquierda a derecha: Raúl Peris, COO de Fracttal; Eloy Ortega, fundador de Tcman y Christian Struve, CEO y cofundador de Fracttal.

Las claves nuevo Generado con IA Fracttal ha adquirido el 100% de Tcman, empresa líder en gestión de mantenimiento en España, para fortalecer su plataforma tecnológica de mantenimiento digital. La integración permitirá a Fracttal incorporar la experiencia y clientes de Tcman, gestionando más de 20 millones de activos en más de 60 países con inteligencia artificial. Fracttal destinará parte de su reciente ronda de financiación de 35 millones de dólares a potenciar IA, desarrollo de producto y expansión en Europa y Latinoamérica. La operación acelera la evolución de su software, integrando capacidades avanzadas de IA, analítica y tecnologías IoT, y refuerza sinergias entre Europa y Latinoamérica.

La startup española Fracttal ha vuelto a hacerlo. La compañía especializada en el mantenimiento digital de equipos y activos físicos exhibe músculo en plena etapa de convulsión mundial y lo hace demostrando que aterrizar el potencial de la inteligencia artificial en la economía real es una urgencia y que, pese al camino que queda por recorrer, implementarla con éxito es posible y, no menos importante, rentable.

Fracttal acaba de anunciar la adquisición de Tcman, compañía fundada en 1997 que se ha consolidado en la vanguardia de las soluciones de gestión de mantenimiento (GMAO) en España.

La empresa liderada por Christian Struve, que según ha confirmado esta redacción se ha hecho con el 100% de Tcman, da de esta manera un paso al frente y arroja certidumbres a las empresas con el fortalecimiento de su propuesta tecnológica cuando más falta hace.

Fracttal se convierte así en testigo del profundo proceso de cambio que vive la economía real con la llegada de la inteligencia artificial, especialmente, en un sector tan crítico como el del mantenimiento de equipos y activos físicos.

El fallo no es un error en este ámbito, de ahí que la startup se haya ganado ya la confianza de compañías como Serveo, Acciona, Eiffage, Moncobra, Sanitas o Quirón. Se ha avanzado mucho, pero según confirma a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL el CEO y cofundador, aún hay pasos que avanzar en esta línea.

"La IA ha aterrizado, pero no de forma uniforme. Lo que vemos desde Fracttal, trabajando con más de 1.500 empresas industriales en más de 60 países, es que hay una urgencia real y creciente por implementar IA en operaciones de mantenimiento".

"Los equipos de mantenimiento ya no preguntan '¿debería usar IA?', sino '¿cómo la implemento mañana?'. El 67% de estos equipos planea adoptar IA antes de que termine 2026. Eso es demanda real, no exploración".

"Los equipos de mantenimiento ya no preguntan '¿debería usar IA?', sino '¿cómo la implemento mañana?'. El 67% de estos equipos planea adoptar IA antes del final del año. Eso es demanda real, no exploración" Christian Struve, CEO de Fracttal

Ahora bien, Struve manda un claro mensaje al sector corporativo:" Hay una diferencia grande entre poner IA en un producto y que esa IA transforme la forma en que una empresa opera. Nosotros llevamos años construyendo agentes de IA que no solo asisten, sino que ejecutan: crean órdenes de trabajo, asignan técnicos, analizan bases de datos completas, generan inteligencia operativa. Hoy tenemos múltiples agentes en producción integrados en los módulos centrales del producto. No es un chatbot encima de un software. Es IA embebida en el flujo operativo", argumenta a esta redacción.

Con esta adquisición, Fracttal integra la experiencia y la base de clientes de Tcman -más de 250 organizaciones- con su plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial, que actualmente gestiona más de 20 millones de activos en más de 60 países.

"Fracttal y Tcman compartimos una misma convicción: el mantenimiento es un aliado clave para construir un mundo más sostenible, seguro y eficiente. Esta unión nos permite acelerar esa transformación, combinando décadas de experiencia en el sector con tecnología avanzada e inteligencia artificial para ayudar a la industria a operar mejor", señala el CEO y cofundador de Fracttal.

"Integrar la experiencia de Tcman con nuestra plataforma refuerza nuestra capacidad para seguir desarrollando soluciones de mantenimiento inteligente y aportar más valor a organizaciones que gestionan activos complejos y distribuidos", ha añadido Raúl Peris, COO de Fracttal.

Eloy Ortega (Tcman) junto a Christian Struve (Fracttal) y Raúl Peris (Fracttal).

La operación también permitirá acelerar la evolución del software GIM dentro del ecosistema tecnológico de Fracttal, incorporando nuevas capacidades basadas en inteligencia artificial, analítica avanzada e integración con tecnologías IoT.

Por su parte, desde Tcman, la integración supone una nueva etapa tras más de tres décadas de actividad en el mercado español.

"Durante más de 30 años hemos ayudado a empresas de múltiples sectores a gestionar mejor sus activos. Unirnos a Fracttal nos permite ampliar el alcance de nuestra tecnología y seguir evolucionando nuestras soluciones en un contexto en el que el mantenimiento es cada vez más estratégico", afirma Eloy Ortega, fundador de la empresa.

"Unirnos a Fracttal nos permite ampliar el alcance de nuestra tecnología y seguir evolucionando nuestras soluciones en un contexto en el que el mantenimiento es cada vez más estratégico" Eloy Ortega, fundador de Tcman

La adquisición se produce pocos meses después de que Fracttal cerrara una ronda de financiación de 35 millones de dólares.

La compañía destinará esta inversión a reforzar sus capacidades de inteligencia artificial, acelerar el desarrollo de producto y ampliar su presencia en mercados estratégicos de Europa y Latinoamérica.

Y es que desde Fracttal se ha sido también testigo fiel de las sinergias que se están produciendo en los últimos años a los dos lados del Atlántico.

"Las sinergias son muy concretas y van más allá del idioma compartido", indica Struve.

Las sinergias España-Latinoamérica

La primera de ellas es de mercado. "Latinoamérica tiene una base industrial masiva (minería, energía, manufactura, alimentación) con una necesidad urgente de profesionalizar la gestión de mantenimiento. Muchas de estas empresas se están saltando etapas: no van a pasar por el software de mantenimiento tradicional y luego añadir IA. Van directamente a una solución que ya integra inteligencia artificial".

A su juicio, España y Europa les brindan acceso a empresas con mayor madurez digital y exigencias de cumplimiento normativo que les obliga a elevar el estándar del producto. "Lo que construimos para satisfacer a un cliente europeo hace que el producto sea más robusto para todos".

La segunda sinergia se centra en los datos. "Gestionamos millones de activos. Una bomba centrífuga en una planta minera en Chile genera datos que mejoran los modelos predictivos para la misma bomba en una fábrica en España. Cuantos más clientes tenemos en ambos lados del Atlántico, más inteligente se vuelve la plataforma para todos. Eso es un efecto de red real".

Y la tercera, pero no menos importante, pasa por el talento. "Tenemos equipos de ingeniería y producto distribuidos entre España y Latinoamérica, lo que nos permite operar con costes competitivos sin sacrificar calidad técnica".

"Una bomba centrífuga en una planta minera en Chile genera datos que mejoran los modelos predictivos para la misma bomba en una fábrica en España. Cuantos más clientes tenemos en ambos lados del Atlántico, más inteligente se vuelve la plataforma para todos" Christian Struve, CEO de Fracttal

En este día a día está centrada Fracttal que ahora suma toda la experiencia de Tcman. Sobre la eterna pregunta de si serán el próximo unicornio, Struve se muestra firme en su reflexión como en otras ocasiones a preguntas de DISRUPTORES: "Nos lo tomamos con perspectiva. La etiqueta de unicornio es una valoración del mercado, pero no es nuestro objetivo en sí mismo. Hoy el mercado ha cambiado: se valora menos la narrativa y más la capacidad real de construir tecnología, generar impacto y sostener crecimiento con eficiencia".

"Lo que sí es nuestro objetivo es construir la empresa que defina una categoría nueva: la gestión autónoma del mantenimiento. Si lo hacemos bien, la valoración vendrá como consecuencia", concluye.