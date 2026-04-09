El plan de pensiones (digital) corporativo a medida de la pyme con una inversión inferior a 30 euros al mes por trabajador

Las claves nuevo Generado con IA Arca Digital lanza una plataforma digital que facilita a las pymes ofrecer planes de pensiones corporativos desde menos de 30 euros al mes por empleado. La solución elimina el papeleo y automatiza la gestión, permitiendo que asesores y responsables laborales controlen las aportaciones y su reflejo en nómina de forma eficiente. La startup ha cerrado una ronda de financiación de un millón de euros con fondos como Draper B1 y Robin Capital, y prevé duplicar su plantilla para finales de año. Aunque España es el mercado principal, Arca Digital planea expandirse a otros países del sur de Europa, como Portugal, Francia e Italia.

Disponer de un plan de pensiones es uno de los beneficios más valorados por los trabajadores en esta coyuntura de incertidumbre. Sin embargo, poner un plan de pensiones corporativo en marcha no ha sido tradicionalmente una tarea fácil para las empresas. Ni qué decir tiene para la pyme, el eslabón más débil de la transformación digital. Afortunadamente, la tecnología puede convertirse en un aliado para estas compañías.

La startup española Arca Digital es el caso paradigmático de esta realidad. Su plataforma digital para planes de pensiones corporativos supera la "opacidad y dificultades de apertura" de este tipo de productos, así como facilita las implicaciones laborales y fiscales una vez puestos en marcha.

"Conectarnos en tiempo real tanto a las entidades gestoras de fondos de pensiones como a las herramientas que ya utilizan las empresas nos ha permitido evitar el papeleo e intercambio de ficheros manual que hasta la fecha era el lenguaje habitual en los planes de pensiones de empresa".

Habla para DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Sergio Rodrigues Valcarce, CEO y cofundador de Arca Digital, en un momento de inflexión de la startup que acaba de anunciar una ronda de un millón de euros coliderada por el fondo Draper B1 y Robin Capital.

En la operación también han participado el fondo belga Newschool.vc y destacados business angels del sector fintech como Fernando Cabello-Astolfi -fundador de Aplazame y Devengo-, Iván Peña -fundador de Ritmo- y Juan Montero -fundador de Fence-.

Su propuesta afronta los dos aspectos fundamentales que limitan a la pyme poder ofrecer este producto: el presupuesto y el tiempo. "La tecnología nos ha permitido eliminar las barreras de acceso permitiéndoles poner en marcha un plan de pensiones básico cuya inversión para la empresa es menor de 30 euros al mes por cada trabajador", explica a esta redacción el CEO.

La otra gran preocupación de la pequeña empresa respecto a este tipo de productos pasa por la posible sobredimensión de tareas para su equipo de trabajo. Aquí la solución también se adapta a sus necesidades.

"La tecnología nos ha permitido eliminar las barreras de acceso; pueden activar un plan de pensiones básico con una inversión para la empresa menor de 30 euros al mes por cada trabajador" Sergio Rodrigues Valcarce, CEO y cofundador de Arca Digital

"En Arca les brindamos la plataforma gracias a la cual el empleador tiene el 100% del control de su nuevo beneficio sin incrementar su carga de trabajo, ya que su asesoría, gestor o responsable de asuntos laborales tiene también su propio espacio para controlar que las aportaciones al plan de pensiones y su repercusión en nómina vayan en piloto automático", argumenta a esta redacción.

Jon Etxeberría, principal en Draper B1, ha definido al joven equipo fundador de Arca Digital como "ambicioso y con una clara orientación a producto y tecnología". "Su tracción inicial y señales claras de product–market fit refuerzan nuestra convicción en el proyecto. Además, creemos firmemente en el fuerte viento de cola regulatorio que está impulsando los planes de pensiones de empleo en Europa. Arca se posiciona de forma inteligente como infraestructura clave que da soporte a los proveedores financieros centrados en la digitalización del ahorro para la jubilación”.

En esta línea, Robin Haak, General Partner Robin Capital, ha añadido: "Nos enorgullece apoyar a Arca Digital en su misión de modernizar los planes de ahorro para la jubilación en pequeñas y medianas empresas. La infraestructura de los planes de jubilación se ha mantenido prácticamente sin cambios durante décadas, lo que ha dejado a millones de empleados sin soluciones accesibles".

"Arca Digital está replanteando este sector desde cero con una plataforma que integra a fondo la administración de planes, la nómina y el cumplimiento normativo. Este es el tipo de infraestructura que puede transformar de forma radical la forma en que se ofrecen soluciones de ahorro para la jubilación".

El equipo crece: acabará 2026 con más de 14 personas

Con esta inyección de liquidez, 2026 se muestra prometedor para el proyecto. "Hemos comenzado 2026 multiplicando nuestro negocio de pensiones por 10, con una estrategia de crecimiento centrada en brindar la mejor experiencia de ahorro para la jubilación del mercado y así seguir aumentando el total de empresas y empleados que confían en Arca Digital", ha incidido el CEO.

Esta proyección está teniendo ya su impacto en el equipo de la compañía. Según confirma a DISRUPTORES Sergio Rodrigues, el crecimiento del negocio ha permitido duplicar la plantilla de Arca Digital, "dejando atrás la fase en la que éramos los tres fundadores de la compañía mano a mano buscando el encaje de nuestro producto en el mercado".

"Nuestro objetivo es volver a doblar plantilla y acabar el año siendo más de 14 integrantes entre nuestro equipo de producto, tecnología y operaciones" Sergio Rodrigues Valcarce, CEO y cofundador de Arca Digital

"Nuestro objetivo es volver a doblar el número de miembros que integran Arca Digital y acabar el año siendo más de 14 integrantes entre nuestro equipo de producto, tecnología y operaciones", anuncia.

En cuanto a los mercados, Rodrigues indica que España es el mercado prioritario donde han fijado el foco desde el principio. Sin embargo, su relación con aliados estratégicos como las plataformas digitales de Recursos Humanos les ha empujado favorablemente a acelerar su estrategia de internacionalización.

"Hay similitudes en otros países del sur de Europa en cuanto a regulación y educación financiera como es el caso de Portugal, Francia e Italia, y por ello nuestro objetivo es acompañarlo dando servicio multipaís", concluye el CEO.