Madrid, Lisboa y ahora... Tokio: FOSSA abre su tercera sede para ser el 'roaming satelital' de la conectividad IoT a escala global

Los cofundadores de la startup española con el representante de Kanematsu Corporation.

Las claves nuevo Generado con IA FOSSA Systems abre su tercera sede en Tokio para fortalecer su expansión internacional como proveedor de conectividad satelital IoT. La startup española ha firmado un acuerdo exclusivo con Kanematsu Corporation para comercializar su tecnología de satélites en Japón, incluyendo aplicaciones en defensa. La nueva oficina en Tokio servirá como centro operativo para Asia-Pacífico, facilitando la colaboración con instituciones locales y entidades gubernamentales. FOSSA consolida su posición global en el sector defensa y ha sido seleccionada para participar en el programa DIANA de la OTAN, destacando su innovación en inteligencia de señales.

El sector aeroespacial español atraviesa un momento dulce de la mano de disruptivas propuestas que están expandiendo sus punteros productos por todo el mundo. La startup madrileña FOSSA Systems es una de ellas.

La compañía liderada por Julián Fernández y Vicente González acaba de suscribir un acuerdo estratégico en exclusiva con Kanematsu Corporation, conglomerado japonés con más de 130 años de historia y presencia en sectores que incluyen aeroespacial, defensa, vehículos y tecnología avanzada, que supone un punto de inflexión para el proyecto.

Según ha anunciado la startup este martes en un comunicado, el acuerdo entre ambas empresas supone una alianza para la comercialización de la tecnología de satélites soberanos de FOSSA en Japón, incluyendo aplicaciones en el sector de la defensa. Esto incluye las tecnologías de comunicaciones seguras e inteligencia de señales de la startup española a través de su ecosistema de segmentos de tierra y usuario.

Esta alianza permitirá combinar la capacidad tecnológica y la experiencia espacial de FOSSA con el conocimiento del mercado y la estructura industrial de Kanematsu en el ámbito nipón. Kanematsu, con su división de espacio y defensa, ofrece soluciones tecnológicas para organismos gubernamentales y empresariales, y está expandiendo su oferta en el Newspace.

"La firma de este acuerdo con Kanematsu representa un paso histórico para FOSSA Systems y un hito clave en nuestra estrategia de internacionalización en Japón", ha destacado Julián Fernández CEO y fundador de la compañía española.

"La firma de este acuerdo con Kanematsu representa un paso histórico para FOSSA Systems y un hito clave en nuestra estrategia de internacionalización en Japón Julián Fernández, CEO y fundador de FOSSA

"Las capacidades completamente soberanas de satélites, cargas útiles y segmento usuario de FOSSA garantizarán control completo de su infraestructura a nuestros clientes en una situación geopolítica cada vez más compleja", concluye.

"Esta alianza ampliará el porfolio y las capacidades de Kanematsu orientadas al sector espacial, proporcionando tecnologías de pequeños satélites ágiles y receptivas para la seguridad nacional, una solución clara a una necesidad creciente de innovación espacial", ha añadido por su parte Yusaku Sato, Manager Defensa y Espacio, Departamento Aeroespacial de Kanematsu Corporation.

Nueva sede en Tokio

Como parte de esta nueva y ambiciosa etapa estratégica de expansión internacional, FOSSA Systems ha anunciado también la apertura de una nueva sede en Japón, que actuará como centro operativo para la región Asia-Pacífico.

La nueva oficina situada en Shinagawa, Tokio, que actuará como base central para el crecimiento en el continente y reforzará la presencia internacional de FOSSA, además de facilitar la colaboración directa con instituciones locales, infraestructura y entidades gubernamentales tanto en el sector privado como el público.

Con este acuerdo y el apoyo de este nuevo aliado estratégico, FOSSA Systems refuerza su posicionamiento como actor global en el sector defensa, proyectando su crecimiento más allá de Europa y consolidando una ventaja competitiva en tecnología satelital soberana.

En los últimos meses, la empresa española se ha consolidado como un referente en la industria internacional de defensa aeroespacial tras ser seleccionada como una de las participantes en el programa DIANA de la OTAN. Esta distinción reconoce su capacidad tecnológica y su apuesta por el desarrollo de soluciones avanzadas en el ámbito de la inteligencia de señales.