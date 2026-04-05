Un vigilante en las entrañas de los chips: así actúa la nueva spinoff del BSC para evitar el error en sectores críticos

La tecnología del proyecto se enmarca en el ecosistema de código abierto RISC-V, contribuyendo así al avance hacia la soberanía tecnológica europea.

Las claves nuevo Generado con IA Safe and Secure Technologies S.L., nueva spinoff del BSC y la UPC, desarrolla chips para sectores críticos con una tecnología pionera que detecta y controla errores de hardware. La tecnología 'Safety Island' actúa como un vigilante dentro del chip, garantizando que las funciones vitales tengan prioridad y evitando fallos que podrían ser fatales en ámbitos como la aviación o infraestructuras críticas. El proyecto, basado en más de 10 años de investigación y colaboraciones europeas, busca reforzar la soberanía tecnológica española y europea, eliminando dependencias externas y facilitando la auditoría completa del proceso. En una primera fase, la empresa se centrará en el diseño de chips sobre arquitectura abierta RISC-V, con enfoque especial en aplicaciones para defensa, seguridad y sectores donde un error puede tener consecuencias graves.

La incertidumbre geopolítica que ha arreciado este año tras la llegada de la Administración Trump a la Casa Blanca y que ha reconfigurado el tablero político mundial obliga a los Estados a pisar el acelerador en aras de lograr la ansiada soberanía tecnológica.

Porque con un mundo que avanza en el campo tecnológico a pasos agigantados de la mano de tecnologías muy disruptivas y transformadoras como la inteligencia artificial o la cuántica, es preciso dotarse de soluciones tecnológicas que blinden a los países ante un futuro incierto.

España, al igual que Europa, ha puesto el foco en este tipo de tecnologías y proyectos que llevaban años gestándose a fuego lento y que ahora han alcanzado una potencialidad difícil de prever hace tan sólo unos años. La industria de los semiconductores es uno de los sectores críticos en esta línea y la nueva spinoff del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC), Safe and Secure Technologies S.L., se erige en el caso paradigmático de esta realidad.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con Jaume Abella, cofundador de la spinoff, sobre el largo camino recorrido hasta este momento, dado que la nueva empresa es el fruto de un profundo trabajo de investigación de más de 10 años en colaboración con la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

El lanzamiento de Safe and Secure Technologies S.L. pone de manifiesto la colaboración sostenida entre el BSC y la UPC y su compromiso con la transferencia de tecnología, que han promovido ya la creación de cinco spinoffs de manera conjunta.

En 2020, el propio Abella junto a Francisco J. Cazorla, codirector del laboratorio HPES del BSC y cofundador de Safe and Secure Technologies S.L., fundaron otra spin-off, Maspatechnologies SL, que se convirtió en 2022 en la primera empresa surgida del BSC en ser vendida, tras ser adquirida por Danlaw Inc., proveedor líder mundial de soluciones electrónicas para la automoción y el sector aeroespacial.

En esta nueva aventura, además de Jaume Abella y Francisco J. Cazorla, también participan como cofundadores de la spinoff Miquel Moretó, director del HPC Architecture Research Area y Leonidas Kosmidis, jefe del grupo HArdware Dependability for Embedded Systems (HADES).

Pero ¿cómo funciona su puntera tecnología, pionera en España y llamada a desempeñar un papel destacado para la soberanía tecnológica nacional?

"El hardware que hemos desarrollado solo puede fallar en condiciones muy excepcionales, y cuando lo hace, detecta que lo ha hecho e interrumpe el proceso de forma controlada antes de dar instrucciones erróneas", afirma Abella, lo que nos lleva a deducir rápidamente que el impacto sobre las personas es directo y muy valioso: "Esto en un sistema de control aéreo, por ejemplo, puede ser crucial para salvar vidas".

Industria aeronáutica, pero también sistemas de señalización ferroviaria o subestaciones eléctricas, entre otras áreas económicas donde un fallo puede ser inasumible para la sociedad no sólo por las cuantiosas pérdidas económicas que conlleva, explica Abella, sino también porque puede evitar daños a personas, incluso, en los casos más graves, muertes.

Safe and Secure Technologies se centrará en una primera fase en el diseño de chips, dejando su fabricación física para una etapa futura

La tecnología estrella del proyecto es la denominada Safety Island, que aporta la fiabilidad y la capacidad de monitorización y control necesarios para habilitar el uso de hardware de alto rendimiento en aplicaciones críticas.

Esta propuesta combina tecnologías que llevan más de 10 años desarrollándose en el BSC conjuntamente por investigadores del BSC y la UPC, en el contexto de proyectos Horizon 2020 y Horizon Europe como De-RISC, SELENE, ISOLDE y FRACTAL.

El 'vigilante' o 'policía' dentro del chip

Para entender más visualmente su funcionamiento, el investigador nos ofrece una metáfora muy gráfica que ayuda a entender la tecnología Safety Island y cómo funciona para que el sistema supervise el comportamiento interno de los componentes del chip y garantice la seguridad en estos sectores críticos.

"Es como si un vigilante o un policía se encargara de asegurar que ningún elemento dentro del chip se comporte fuera de lo que se ha acordado previamente. En procesadores modernos donde se ejecutan varias aplicaciones a la vez, este vigilante evita que una aplicación no crítica, por ejemplo, una que lea demasiados datos de un sensor, bloquee o haga fallar a la aplicación crítica al ocupar todos los recursos", nos relata en nuestra conversación.

"Es como si un vigilante o un policía se encargara de asegurar que ningún elemento dentro del chip se comporte fuera de lo que se ha acordado previamente" Jaume Abella, cofundador de Safe and Secure Technologies S.L.

También facilita que "las funciones vitales tengan un ancho de banda garantizado y puedan acceder a los datos que necesitan exactamente cuando los necesitan".

Incluso está diseñado para gestionar posibles abusos: "Si detecta que alguien está abusando de los recursos compartidos, el vigilante le obliga a utilizar menos recursos para no perjudicar al resto del sistema".

A todo ello se suma la capacidad de aplicar una verificación constante: "Además de vigilar el uso de recursos, realiza testeos de errores y comprueba la integridad de todo lo que ocurre dentro del chip", argumenta.

En una primera fase, la spinoff se centrará en el diseño de chips, dejando su fabricación física para una etapa futura. Todo ello, bajo el estándar de arquitectura de código abierto RISC-V, que permite avanzar hacia la soberanía tecnológica europea al eliminar dependencias y licencias de multinacionales externas, según explican desde la spinoff.

Alineada con la soberanía tecnológica

El investigador pone sobre la mesa cómo la tecnología de la nueva empresa contribuye a la reducción de la dependencia externa de España en el campo de los semiconductores.

"Actualmente, la gran mayoría de los procesadores utilizan tecnología y diseños americanos y son fabricados en Taiwán. Esto genera una vulnerabilidad: si alguna de estas regiones entra en conflicto, como estamos comprobando en la actualidad, o decide priorizar otros mercados, sectores críticos europeos podrían quedar muy desabastecidos".

"Desarrollar tecnologías como la nuestra a nivel nacional o dentro de la Unión Europea permite que toda la cadena sea supervisada y auditada" Jaume Abella, cofundador de Safe and Secure Technologies S.L.

El cofundador de Safe and Secure Technologies S.L. afirma que su tecnología no sólo ataca esta necesidad, sino que facilita un control “de puertas traseras". "Al no tener el control sobre el diseño o la fabricación de los chips que nos llegan desde el extranjero, existe el riesgo de que se introduzcan elementos que sirvan como puertas de entrada (backdoors) para que terceros tomen el control de infraestructuras críticas".

"Desarrollar tecnologías como la nuestra a nivel nacional o dentro de la Unión Europea permite que toda la cadena sea supervisada y auditada".

Ahí es donde Safe and Secure Technologies S.L. emerge con fuerza por ser una tecnología pionera en España con gran atractivo para el sector privado pero, especialmente, para las Administraciones públicas, en concreto, las relacionadas con la defensa y la (ciber)seguridad.

En resumen, la nueva spinoff garantiza que el diseño del hardware no sea una "caja negra", sino un producto íntegramente verificado en la Unión Europea, que ahora echa a andar y al que seguiremos la pista muy de cerca en DISRUPTORES.