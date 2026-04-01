Fuvex suma a Endesa como nuevo aliado para llevar la inspección de la red eléctrica al siguiente nivel con IA y drones

Sus drones de largo alcance permiten generar un gemelo digital completo de la red de Endesa mediante datos visuales, térmicos y LIDAR alineados en 3D.

Las claves nuevo Generado con IA Fuvex se asocia con Endesa para aplicar IA y drones de largo alcance en la inspección y mantenimiento de la red eléctrica. La filial e-distribución de Endesa utilizará 17 drones desarrollados por Fuvex, capaces de integrar datos visuales, térmicos y LiDAR en modelos 3D precisos. El sistema permite inspecciones más eficientes, reduce riesgos laborales y la huella de carbono, y facilita la creación de un gemelo digital de la red. Fuvex ha desarrollado la primera tecnología europea certificada para inspecciones más allá de la línea de visión, posicionando a España y Europa como referentes en el sector.

El mantenimiento de infraestructuras críticas para el funcionamiento de un país como carreteras, puentes, instalaciones de energía renovable o redes eléctricas se ha convertido en los últimos años en uno de los campos donde más claramente se constata el potencial de tecnologías muy disruptivas como la inteligencia artificial.

En este escenario, cobran también especial protagonismo los drones por el gran abanico de prestaciones que brindan a la sociedad y que los convierte en un claro ejemplo de que la tecnología per se no es buena ni mala, sino que es el ser humano quien lo determina según el uso que hace de ella.

El ecosistema startup español ha aportado ya sólidas muestras de cómo la IA y los drones de largo alcance conforman un binomio muy valioso para contar con una inspección de infraestructuras más eficiente y competitiva.

La empresa navarra Fuvex es uno de los nombres propios en trasladar esta disruptiva propuesta a la inspección de la red eléctrica, un reto crucial para la sostenibilidad económica y medioambiental del país, precisamente en este momento de emergencia climática donde urge ser competitivo, eficiente y hacer un uso racional de los recursos naturales.

La startup ya tiene experiencia en este campo. Sin embargo, el acuerdo de colaboración alcanzado con Endesa supone un punto de inflexión para la trayectoria de la compañía liderada por Carlos Matilla.

La filial de redes de Endesa, e-distribución, contará con 17 drones de largo alcance desarrollados por la empresa navarra Fuvex para realizar inspecciones termográficas y digitales de las líneas empleando las últimas tecnologías.

El objetivo pasa por dar un salto en las labores de inspección y mantenimiento, "mejorando la precisión, al tiempo que se reducen los desplazamientos, el riesgo para los trabajadores y la huella de carbono".

"Estos drones de largo alcance son más avanzados, permiten tener todos los datos que se capturan (visual/térmica/Lidar) asociados para poder usar la IA multimodal", argumenta a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Carlos Matilla.

"Estos drones de largo alcance son más avanzados, permiten tener todos los datos que se capturan (visual/térmica/Lidar) asociados para poder usar la IA multimodal" Carlos Matilla, CEO y cofundador de Fuvex

Aquí radica parte del valor añadido y señas de identidad de Fuvex. Sus aeronaves permiten una alineación tridimensional completa entre datos visuales, térmicos y LiDAR, la tecnología que utiliza luz láser para medir distancias y crear mapas y modelos 3D de alta precisión.

Esto implica que cada punto del modelo 3D generado mediante LiDAR tenga correspondencia exacta con un píxel concreto de las imágenes visuales y térmicas capturadas durante el vuelo. Esta correlación precisa permite construir una representación digital completa de las líneas eléctricas sobre la que aplicar inteligencia artificial multimodal, abriendo la puerta a nuevas capacidades de análisis automatizado del estado de la red.

Hasta 10 kilómetros de alcance

Los drones desarrollados por FuVeX están autorizados para operar a distancias de hasta 10 kilómetros, un alcance hasta veinte veces superior al de los drones convencionales, lo que permite cubrir grandes tramos de red en una única operación y capturar información geoespacial de alta resolución.

Hasta ahora, las inspecciones con drones capturaban distintos tipos de datos —imágenes visuales, información térmica o escaneos LiDAR— pero estos conjuntos de datos no siempre estaban correlacionados entre sí.

El sistema desarrollado por FuVeX permite integrar todas estas fuentes de información en un único modelo tridimensional coherente.

Este avance permite aplicar algoritmos de inteligencia artificial capaces de detectar anomalías, analizar el estado de los componentes de la red, anticipar posibles incidencias y optimizar el mantenimiento predictivo de las redes eléctricas.

Un gemelo digital para redes eléctricas

La extensión del uso de drones, que la filial de redes de Endesa emplea desde hace años en las labores de supervisión y mantenimiento de la red, es clave para generar un gemelo digital completo de sus redes eléctricas, un proceso iniciado en 2023, y donde reside el verdadero salto tecnológico del proyecto.

"Somos los primeros drones a nivel global que cumplen con los requisitos de Endesa", argumenta con orgullo el cofundador de la startup.

De esta forma, el proyecto y validación industrial representa también un paso decisivo para posicionar a España y Europa como referentes en el uso industrial de drones de largo alcance en sectores críticos.

Fuvex, que cuenta con más de 70 profesionales y ocho patentes registradas, ha desarrollado la primera tecnología europea autorizada para inspecciones más allá de la línea de visión, tras cuatro años de trabajo para obtener la certificación aeronáutica correspondiente y su participación en proyectos de I+D como H2Dron y FreeDrone.