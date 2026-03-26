La Comisión Europea respalda los motores de propulsión verde de Arkadia Space con 14,5 millones del EIC Accelerator

Las claves nuevo Generado con IA Arkadia Space recibe 14,5 millones de euros del EIC Accelerator de la Comisión Europea para impulsar sus motores de propulsión verde. La startup es la primera empresa espacial española seleccionada por este instrumento, destacando entre 923 candidaturas europeas. La tecnología de Arkadia utiliza peróxido de hidrógeno y un combustible verde patentado, sustituyendo a los tóxicos tradicionales y reduciendo costes operativos en más de un 60%. Tras validar en órbita su sistema DARK, Arkadia ampliará su centro de ensayos en el Aeropuerto de Castellón y ha firmado ya varios contratos comerciales.

El equipo de Arkadia Space lo ha vuelto a lograr. La startup aeroespacial con base en el Aeropuerto de Castellón está de enhorabuena al haber captado la atención de la Comisión Europea y recibir una inyección económica de 14,5 millones de euros a través del del programa European Innovation Council Accelerator (EIC), una de las convocatorias más exigentes y prestigiosas de la Unión Europea.

La startup liderada por Francho García (CEO) acumula en el último año hito tras hito en un claro ejemplo del momento dulce que atraviesa el New Space español. Cabe recordar que en 2025, como publicó DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Arkadia Space, la startup castellonense, se convirtió en junio del año pasado en la primera startup en validar en órbita un motor 'verde' de peróxido de hidrógeno, lo que supuso un paso de gigante para el sector aeroespacial español y europeo.

Con este antecedente y la óptima evolución de la compañía desde ese momento en su camino hacia la comercialización de sus motores, no es de extrañar que la Comisión Europea haya puesto su puntera tecnología en su punto de mira este 2026.

La Comisión Europea ha seleccionado a la compañía entre las 61 startups deeptech más innovadoras y estratégicas de Europa, de un total de 923 candidaturas. Arkadia Space se convierte así en la primera empresa espacial española en lograr acceder a este instrumento, crítico para su escalado y crecimiento a partir de ahora.

Según han informado este 26 de marzo fuentes de Arkadia Space, la financiación se estructura en 2,5 millones de euros en subvención, 6 millones en inversión en capital a través del fondo del EIC y otros 6 millones en inversión privada.

Motores 'verdes' de propulsión de Arkadia Space.

Más allá de la financiación, esta decisión representa, según precisan las mismas fuentes, "un respaldo institucional directo de la Comisión Europea" a la tecnología de propulsión verde basada en peróxido desarrollada por Arkadia y "una señal clara de la apuesta europea por esta línea tecnológica".

Arkadia está desarrollando una nueva tecnología bipropelente hipergólica basada en peróxido de hidrógeno de alta concentración y un combustible verde patentado por la compañía, desarrollada para sustituir a la hidracina y derivados (MON/MMH), combustibles altamente tóxicos y cada vez más restringidos por la normativa europea.

Menores costes operativos y de repostaje

La tecnología hipergólica (característica sólo de los motores bipropelentes) permite una ignición instantánea al contacto de ambos propelentes, eliminando sistemas de ignición complejos, aumentando la fiabilidad del sistema y permitiendo maniobras complejas de acoplamiento en Estaciones Espaciales o aterrizajes en la Luna.

Además de incrementar la seguridad y sostenibilidad de las operaciones espaciales, la tecnología reduce los costes operativos y de repostaje en más de un 60% frente a sistemas tradicionales.

Actualmente, Arkadia es la única compañía en el mundo con un desarrollo tan avanzado de sistemas de propulsión hipergólicos basados en peróxido y gracias al respaldo del EIC será la primera en comercializar este tipo de tecnologías.

"El respaldo del EIC llega en un momento clave para Arkadia. Durante el último año hemos demostrado que nuestra tecnología cumple los requisitos del mercado y que existe una alternativa real en prestaciones a los sistemas que utilizan combustibles altamente tóxicos. Este reconocimiento confirma que estamos en el camino correcto y nos da un impulso enorme para comercializar la tecnología tan pronto como el año que viene", afirma Francho García, cofundador y CEO de Arkadia Space.

"Durante el último año hemos demostrado que nuestra tecnología cumple los requisitos del mercado y que existe una alternativa real en prestaciones a los sistemas que utilizan combustibles altamente tóxicos" Francho García, cofundador y CEO de Arkadia Space

Más allá de una aportación económica, el proyecto tiene una dimensión estratégica, pues se interpreta como una apuesta de Europa por las tecnologías de propulsión verde, que son clave en la cadena de suministro de satélites y vehículos espaciales. "Se trata de consolidar una cadena de suministro 100% europea sin dependencia de terceros ni restricciones ITAR", indican desde Arkadia.

El impulso del EIC llega tras la validación en órbita de DARK, el sistema de propulsión verde desarrollado por la compañía y lanzado en marzo de 2025 a bordo de un satélite de la empresa italiana D-Orbit, durante una misión de SpaceX.

Parte del equipo de la startup en la sede de la compañía.

Este vuelo marcó la primera vez en Europa que un sistema basado en peróxido de hidrógeno alcanzaba el espacio, confirmando la viabilidad, seguridad y rendimiento de la tecnología desarrollada íntegramente en España.

En paralelo, Arkadia ampliará su centro de ensayos en el Aeropuerto de Castellón, consolidándolo como una de las infraestructuras privadas de ensayo de propulsión más avanzadas de Europa y reduciendo significativamente los tiempos de desarrollo.

Este avance tecnológico y de infraestructura se ve acompañado por el creciente interés del mercado: la compañía ha firmado ya varios contratos comerciales que se anunciarán en los próximos meses, anticipando una nueva etapa de crecimiento industrial.

En definitiva, una trayectoria que promete y que demuestra el talento que existe en España en el sector aeroespacial justo en un momento en que afianzar y armar una soberanía tecnológica es una pieza crucial para la estabilidad de los Estados.