La SETT invierte dos millones de euros en TuringDream para democratizar la IA a través de su tecnología agéntica

Las claves nuevo Generado con IA La SETT invierte dos millones de euros en TuringDream, proyecto que impulsa la democratización de la IA mediante agentes autónomos configurables por los propios usuarios. TuringDream permite a profesionales de sectores como educación, sanidad o banca personalizar fácilmente soluciones de inteligencia artificial sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. La plataforma de TuringDream se adapta y optimiza de forma continua, mejorando su rendimiento y capacidad de decisión autónoma a medida que interactúa con los usuarios. La inversión se realiza bajo el modelo de colaboración público-privada Next Tech, enmarcado en los fondos europeos para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en España.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), ha hecho pública la inversión de dos millones de euros en el proyecto TuringDream que impulsa la “democratización” de la Inteligencia Artificial a través de su tecnología "agéntica" o gestionada a través de los llamados "agentes autónomos".

Ubicado en Madrid, el proyecto TuringDream supone una transición en el desarrollo de la inteligencia artificial, al pasar de un modelo de lenguaje a otro de sistemas agénticos.

A través de una plataforma en la nube, estos "agentes" permiten la configuración de la IA por los propios usuarios, sin necesidad de ingenieros. De ahí, la "democratización" del sistema.

"Va en el interés de todos que TuringDream tenga éxito", ha expresado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la presentación de esta inversión en la sede de la empresa en Torrelodones (Madrid), donde ha asegurado que en España "se están haciendo muchas cosas bien" en el desarrollo de la Inteligencia artificial y que "la receta para el éxito es la colaboración público-privada".

"No dejéis de innovar, no dejéis de contar con nosotros, somos impulsores, somos clientes y somos socios", ha agregado.

"Va en el interés de todos que TuringDream tenga éxito; no dejéis de innovar, no dejéis de contar con nosotros, somos impulsores, somos clientes y somos socios" Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública

La principal innovación de TuringDream es la estructura dinámica de cada agente. La plataforma cuenta con un sistema de optimización que evalúa y asigna puntuaciones a cada componente o "recurso" disponible para construir un agente.

A medida que el agente interactúa con el usuario, recopila datos sobre su propio rendimiento. Cuanto más interactúa el agente con el usuario, mejor se ajusta este a sus necesidades específicas. Esta iniciativa abre la puerta para que profesionales de sectores concretos (docentes, médicos, abogados, etc.) puedan personalizar fácilmente la plataforma según las especificidades de su trabajo.

Banca, TI, sanidad o educación

Actualmente, la empresa ya desarrolla su negocio en los ámbitos de banca, tecnologías de la información, sanidad o educación, donde una solución de la empresa refuerza la formación en estudiantes de secundaria al ofrecer clases particulares para muchas familias que no pueden costear tutores presenciales.

La propuesta de TuringDream es altamente disruptiva no solo porque sus plataformas agénticas mejoran significativamente la manera en que las personas interactúan con la tecnología, sino por su capacidad para tomar decisiones autónomas, adaptarse a nuevas situaciones y optimizar continuamente su trabajo.

Presentación del acuerdo de inversión de la SETT este 23 de marzo.

TuringDream supone una oportunidad empresarial única de desarrollo de IA general en España para fomentar poco a poco su adopción en el entorno corporativo y las pymes, han asegurado las mismas fuentes del Ministerio. Gracias al enfoque del modelo de negocio, la tecnología puede comercializarse en múltiples sectores.

La SETT realiza esta operación bajo su modelo de colaboración público-privada mediante la facilidad Next Tech, con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondos Next Generation de la Unión Europea), cuyo objetivo es impulsar la financiación a startups y scale-ups del sector tecnológico.

Además, la SETT maneja dos instrumentos financieros más para potenciar el ecosistema empresarial tecnológico: PERTE Chip, dedicado a la microelectrónica y los semiconductores, y Spain Audiovisual Hub, que impulsa la digitalización del sector audiovisual.