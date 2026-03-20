Bcount levanta un millón en una ronda 'seed' para dinamitar la gestoría desde dentro

Las claves nuevo Generado con IA Bcount, una startup española, ha cerrado una ronda seed de más de un millón de euros para digitalizar la gestión fiscal de autónomos y microempresas. La operación ha sido liderada por Archipélago Next y ha contado con el apoyo de fondos como Encomenda, Draper B1, Coben Ventures y el business angel Juanjo Mostazo. Bcount ha multiplicado por cuatro su actividad en su primer año y prevé superar los 1.500 clientes activos en 2026. La plataforma integra automatización avanzada e inteligencia artificial para gestionar impuestos, contabilidad, facturación, nóminas y notificaciones oficiales en un único entorno, con acompañamiento humano.

El mundo de la gestoría sigue anclado, en tiempos de lo digital por doquier, en inercias manuales, burocracias redundantes y una relación casi resignada entre el autónomo y el papeleo. Es precisamente en esa fricción estructural donde se inserta Bcount, una startup española que acaba de cerrar una ronda seed superior al millón de euros con la ambición de desmontar, pieza a pieza, ese modelo heredado y sustituirlo por un sistema operativo fiscal pensado para el tejido real de la economía: autónomos y microempresas.

La operación, liderada por Archipélago Next y acompañada por Encomenda, Draper B1, Coben Ventures y el business angel Juanjo Mostazo, no es tanto una apuesta oportunista como una lectura bastante más profunda de un mercado que lleva décadas funcionando bajo los mismos parámetros.

“Vemos una oportunidad estructural muy clara en la digitalización de la gestión fiscal para autónomos y pymes”, señala Miguel Quintanilla, desde el fondo canario, apuntando a una tesis que empieza a consolidarse en el venture europeo: allí donde la complejidad administrativa se ha normalizado, la disrupción no pasa por añadir capas, sino por reconfigurar el sistema desde su base.

En ese sentido, el crecimiento de Bcount durante su primer año, multiplicando por cuatro su actividad y proyectando más de 1.500 clientes activos al cierre de 2026, no puede leerse únicamente como una métrica de tracción, sino como un síntoma de algo más profundo: la fatiga acumulada de un colectivo que lleva demasiado tiempo operando en desventaja frente a su propia burocracia.

La propuesta de la compañía, que combina automatización avanzada con agentes de inteligencia artificial capaces de interpretar y ejecutar obligaciones fiscales, apunta directamente a ese cuello de botella histórico.

La arquitectura de su plataforma responde, de hecho, a una lógica que empieza a repetirse en otros verticales: consolidar en un único entorno aquello que tradicionalmente ha estado fragmentado. Impuestos, contabilidad, conciliación bancaria vía open banking, facturación adaptada a Verifactu, gestión de nóminas y control de notificaciones oficiales convergen aquí bajo una misma capa operativa, con el añadido de un acompañamiento humano que trata de evitar el clásico efecto caja negra de la automatización mal entendida.

“El empresario no debería dedicar su energía a sobrevivir a la burocracia, sino a hacer crecer su negocio”, resume Pablo Jiménez, CEO y cofundador, en una frase que condensa tanto la promesa de producto como el relato de mercado que la sustenta. Y es ahí donde la narrativa de Bcount se engarza con una tendencia más amplia: la progresiva conversión de procesos administrativos en infraestructuras invisibles, donde la fricción desaparece no porque se simplifique la norma, sino porque se abstrae su complejidad.