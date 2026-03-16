La intrahistoria financiera (digital) que gestó la compra de Vlex por Clio: así forjó Embat un caso de éxito de referencia

Las claves nuevo Generado con IA La adquisición de vLex por Clio supuso la creación de un nuevo unicornio español, con una valoración superior a 1.000 millones de dólares. La plataforma española Embat fue clave para profesionalizar la gestión financiera de vLex, centralizando la información y automatizando procesos de tesorería. Durante la due diligence, Embat permitió demostrar en tiempo real la trazabilidad y fiabilidad de los datos financieros, generando confianza en el comprador. El caso evidencia la importancia de la profesionalización financiera y la automatización en el éxito de grandes operaciones tecnológicas en el ecosistema español.

La (intra)historia de la adquisición de vLex por parte de la canadiense Clio representa un hito en el ecosistema legaltech español, no solo por la valoración de la operación en más de 1.000 millones de dólares -que convirtió a la española vLex en un nuevo unicornio-, sino por la meticulosa preparación financiera que permitió superar con éxito un proceso de due diligence extremadamente riguroso.

La digitalización que ha entrado en una nueva etapa de madurez, en parte por las grandes prestaciones que brinda la inteligencia artificial, pone en juego al tercer protagonista de este relato: Embat, startup española centrada en la gestión de tesorería con IA que brinda servicios a medianas y grandes empresas como Wallapop, Vicio o Grupo Construcía, entre otras.

El papel de su plataforma en la nube en esta operación de M&A fue determinante para que la legaltech española lograra sus objetivos y constituye a todas luces un cambio de paradigma en el sector tecnológico: la transición de unas "finanzas de supervivencia" hacia una "gestión financiera estratégica y profesionalizada".

DISRUPTORES – EL ESPAÑOL conversa con Antonio Berga, coCEO de Embat y Hugo Ruiz Taboada, CFO de vLex, sobre este apasionante episodio del sector tecnológico y emprendedor español.

Antes de la adquisición, vLex se encontraba en una fase de crecimiento acelerado y expansión internacional. Hugo Ruiz Taboada se sumó al equipo con la misión clara de preparar a la empresa para una potencial salida al mercado.

"Me incorporo en junio de 2024 para preparar a la empresa ante una potencial salida, que en aquel momento no sabíamos realmente cuándo iba a suceder", explica en entrevista con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL.

Según indica, la legaltech ya era altamente atractiva por su capacidad de integrar inteligencia artificial (IA) "con una base de datos jurídica única y propietaria acumulada durante 20 años".

Sin embargo, el triunfo comercial llevaba aparejada una gran complejidad operativa. vLex gestionaba múltiples filiales en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y la región de Asia-Pacífico.

"Desde la perspectiva de la tesorería, esto significaba operar con múltiples divisas y más de 50 o 60 cuentas bancarias globales", señala Antonio Berga, coCEO de Embat.

Antonio Berga, coCEO de Embat.

"En compañías de este tamaño la operativa no es obvia; los equipos financieros a menudo se ven obligados a vivir en hojas de Excel, entrando manualmente en decenas de plataformas bancarias para intentar consolidar una posición de caja que, para cuando se calcula, ya está desfasada".

Este escenario es lo que se denomina "finanzas de supervivencia", “donde el control se pierde ante la velocidad del negocio”, puntualiza.

La alianza estratégica con Embat

Para profesionalizar esta área, vLex implementó la tecnología de Embat con el objetivo de obtener visibilidad en tiempo real de la posición de caja global y estandarizar los procesos financieros.

La caja pasó a ser un elemento estratégico, especialmente tras la entrada del fondo de private equity Oakley Capital, que exigía un control exhaustivo para maximizar el retorno de la inversión.

"Hugo entra en la compañía y nos pide convertir la caja en estratégica, que les indique dónde está el dinero, cómo lo pueden aprovechar más, cómo optimizarlo y cómo convertirla en palanca de crecimiento", precisa Antonio Berga.

"Le ofrecimos nuestra herramienta que te permite, independientemente de todas las relaciones bancarias con las que trabajes, levantarte por la mañana y saber dónde está toda tu caja", añade.

"Hugo entra en la compañía y nos pide convertir la caja en estratégica, que les indique dónde está el dinero, cómo lo pueden aprovechar más, cómo optimizarlo y cómo convertirla en palanca de crecimiento" Antonio Berga, coCEO de Embat

La implementación de Embat facultó a Alex para hacer exactamente eso: tener centralizada toda la información, es decir, "conectar todos los bancos y plataformas de pago y herramientas financieras en una sola interfaz".

Además, pudieron automatizar procesos y reducir el tiempo de cierre financiero mensual "de varios días a tan solo unas pocas horas", automatizando la conciliación bancaria.

Por último, se implementó la capacidad predictiva: "La herramienta permitió realizar previsiones de flujo de caja a 90 y 120 días, facilitando la toma de decisiones estratégicas basadas en datos sobre contratación y expansión", indica Antonio Berga.

La calidad de la información financiera

La verdadera prueba de fuego para esta infraestructura financiera llegó durante la due diligence, un proceso organizado por JP Morgan donde vLex fue evaluada por diversos candidatos, principalmente estadounidenses.

En este tipo de operaciones, la calidad de la información financiera y la capacidad de explicar el negocio con claridad son factores críticos para generar confianza.

Hugo Ruiz destaca que, en un entorno de adquisiciones tecnológicas complejas, los compradores son extremadamente rigurosos y disciplinados. No basta con declarar cifras; es necesario demostrar trazabilidad absoluta.

Según Antonio Berga, el comprador exige que, si se declara una posición de caja de hace seis meses, se pueda justificar y probar exactamente dónde estaba ese dinero y cómo se movió.

La anécdota de ‘un sábado por la noche en Miami’

Un momento decisivo en la transacción ocurrió apenas una o dos semanas antes del cierre, explica Hugo Ruiz en nuestra conversación. En un intento de desintermediar a los asesores y evitar el efecto del "teléfono estropeado", Hugo Ruiz se reunió virtualmente un sábado por la noche con el vicepresidente de finanzas de Clio. El directivo de Clio necesitaba entender exactamente cómo los contratos de vLex se traducían en flujo de caja real.

Gracias a que vLex utilizaba la plataforma de Embat, Hugo pudo mostrar en vivo y en tiempo real los flujos de caja y los outputs financieros de la compañía.

"Le dije ‘vamos a hacerlo como yo lo haría con mi equipo, te lo voy a mostrar en vivo’. Fue superútil porque él pudo verlo todo; fue una pequeña batalla que ganamos juntos".

"Y lo fue porque conseguimos transmitir confianza. Ellos se quedaron mucho más tranquilos de que de que realmente lo que decíamos era verdad, lo pudieron ver y comprobar de forma clara gracias a la tecnología de Embat", precisa el CFO de vLex.

Equipo de Embat.

Esta capacidad de mostrar la "verdad" de los números de forma inmediata y transparente eliminó las dudas del comprador y consolidó un vínculo de confianza fundamental para finalizar la operación. Y es que como señala el CFO de vLex, estas herramientas permiten "demostrar las palabras".

La adquisición no solo fue un éxito financiero, sino también estratégico. Tras la compra, vLex y Clio han demostrado ser compañías altamente complementarias: Clio aporta su fuerza en la gestión de despachos en Norteamérica, mientras que vLex aporta su experiencia en IA legal y su presencia en España y Latinoamérica.

Este caso de éxito subraya una realidad a menudo ignorada en el ecosistema emprendedor español: muchas startups se centran exclusivamente en el ebitda o el crecimiento comercial, descuidando la operativa financiera hasta que es demasiado tarde.

Afortunadamente, Antonio Berga observa que el ecosistema español está madurando y que las empresas, especialmente a partir de las Series A o B, ya no ven la profesionalización financiera como algo reactivo ante un "susto", sino como una palanca de crecimiento proactiva.

VLex, Clio y Embat, una historia a tres bandas del ecosistema tecnológico actual que demuestra cómo la automatización y la visibilidad financiera no son meros 'adornos' administrativos, sino elementos centrales que pueden determinar el éxito o el fracaso de una operación de mil millones de dólares. Y eso son palabras mayores.