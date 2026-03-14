Un ránking para cada negocio: la startup de Nicolás Luca de Tena para una nueva reputación de las marcas en la era de la IA

Las claves nuevo Generado con IA Billionhands es una plataforma española que utiliza inteligencia artificial y votación humana para crear rankings imparciales de negocios a nivel global. Fundada por Nicolás Luca de Tena, la startup gestiona una base de datos de 400 millones de negocios y busca devolver el poder al usuario mediante transparencia y trazabilidad. El sistema de clasificación de Billionhands pondera más el voto humano que el algoritmo, permitiendo que la reputación se gane por interacción genuina, no por pujas. Con 47 millones de euros de inversión, la plataforma aspira a convertirse en un referente mundial y alcanzar el break-even en España entre abril y mayo de 2026.

El ecosistema emprendedor español suma en esta nueva era de madurez y consolidación un proyecto que aspira a redefinir la forma en que los consumidores toman decisiones.

Billionhands es una plataforma que redefine cómo se organiza la reputación de las marcas en la era de la inteligencia artificial, y lo hace con lo mejor de los dos mundos; la eficacia de los algoritmos y la sensibilidad de los humanos.

Impulsada por el veterano empresario Nicolás Luca de Tena -inversor de referencia en la venta de La Nevera Roja-, bajo el paraguas del Grupo NextChance, la compañía no solo se presenta como un buscador, sino que aspira a posicionarse como un referente de "opinión colectiva" con un objetivo claro: devolver el poder al usuario a través de la transparencia y la trazabilidad.

La historia de Billionhands no comienza ahora, sino que hunde sus raíces en una lección aprendida hace más de una década. En 2011, el equipo de Luca de Tena lanzó TheRanking.com, una experiencia emprendedora que cosechó un éxito arrollador, pero insostenible. "Fuimos la startup de Europa que más creció en sus primeros meses", recuerda Nicolás en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Los datos no dejan espacio a la interpretación. TheRanking.com logró los 100 millones de visitas en solo seis meses y llegó a contar con el apoyo directo de Facebook.

Nicolás Luca de Tena, fundador de Billionhands.

Aquel proyecto murió de éxito. "El crecimiento enloquecido de la estructura, que llegó a tener 60 personas, sin un modelo de negocio sólido", puntualiza el inversor y emprendedor, llevó a su cierre ese mismo 2011.

Tras años centrado en su faceta de venture builder e inversor en capital riesgo (a través de Kibo Ventures o Axon Partners Group), la idea se recuperó en enero del año pasado.

Sin embargo, en esta nueva andadura el escenario tecnológico había cambiado drásticamente y una tendencia tecnológica dominante se había autoinvitado a la fiesta: hablamos, cómo no, de la inteligencia artificial, lista en el presente para ser "el motor que faltaba en 2011".

En Billionhands esa tecnología tiene nombre propio: Bill, una IA desarrollada internamente que gestiona una base de datos de proporciones poco habituales: "Tenemos ya cerca de 400 millones de negocios a nivel mundial y 7 millones en España", explica Luca de Tena en la entrevista concedida a esta redacción.

Bill, el "chef" que cocina la IA propia del proyecto

Luca de Tena utiliza una analogía culinaria para describir su funcionamiento: "Cogemos todas las IA, que son nuestros ingredientes (Claude, ChatGPT, Gemini...), y nuestros cocineros, que son los agentes, las combinan de una manera única".

Actualmente, Billionhands cuenta con 16 expertos en IA que han construido siete agentes inteligentes capaces de trabajar de forma autónoma, "construyendo más agentes, lo que permite una escala sin límites.

Luca de Tena en otra foto de archivo.

Bill categoriza negocios de todo tipo —desde autónomos y pymes hasta corporaciones— para crear millones de rankings dinámicos.

Su disruptor enfoque reformula la publicidad para las marcas en este momento de cambio acelerado y continuo. Según explica el fundador, su estrategia se basa en la programática intensa en medios y redes sociales, con una inversión que "en marzo de 2026 aspira a los 1.000 millones de impresiones".

Publicidad interactiva y de alto rendimiento

Los datos de la fase de pruebas son reveladores sobre el potencial de su plataforma: un CTR (Click-Through Rate) superior al 2%, "muy por encima de la media del mercado"; un click-out en sus rankings por encima del 10%, "lo que demuestra una alta intención por parte del usuario" y, por supuesto, monetización: "Las marcas pueden esponsorizar rankings específicos (estilo branded page), mientras que las pymes y autónomos pueden mejorar su posición mediante formatos de CPC (coste por clic) y CPM (coste por mil)", amplía Nicolás Luca de Tena.

El emprendedor e inversor destaca que, a diferencia de otros rankings tradicionales que suelen tener conflictos de interés, Billionhands es "imparcial". "A nosotros nos da igual quién sea el primero", afirma, subrayando que su algoritmo es auditado por una de las Big Four y cuenta con el certificado de AENOR.

El factor humano: la clave del algoritmo

Aunque la tecnología es el motor, el combustible es el factor humano. El sistema de Billionhands combina un algoritmo sofisticado con los votos reales de los usuarios. De hecho, la ponderación del voto humano tiene más importancia que el propio algoritmo en la clasificación final.

Este enfoque ha permitido la creación de rankings de éxito masivo en su fase beta, "como los de mejores colegios, perfumes o médicos de España". El objetivo es que la plataforma funcione como las "Páginas Amarillas del futuro", donde "la reputación no se compra por puja, sino que se gana mediante la interacción genuina y verificable", indica el fundador.

"La plataforma funciona como las 'Páginas Amarillas del futuro', donde la reputación no se compra por puja, sino que se gana mediante la interacción genuina y verificable" Nicolás Luca de Tena, Fundador de Billionhands

Con una inversión acumulada de 47 millones de euros provenientes de NextChance, Billionhands ya atrae el interés de grandes inversores estadounidenses para su expansión global.

Gracias a que la tecnología es multilingüe, el modelo puede replicarse en múltiples países sin necesidad de presencia física inmediata, operando todo a través de una consola de contratación publicitaria global.

En España, la startup espera alcanzar el break-even entre abril y mayo de 2026. Con un equipo de 39 personas actualmente, Billionhands vive un momento de "fiebre de éxito", donde la ilusión por un proyecto disruptivo ha vuelto a calar en la oficina. Como resume su fundador: "No es que seamos mejores o peores... es que somos diferentes". Un factor más se suma a la ecuación: la experiencia con ThreRanking.com y el conocimiento desde la base del nicho al que se dirigen.

Billionhands no solo ha llegado para organizar información, sino para establecer un nuevo estándar de confianza en un mundo digital saturado y eso, sólo es posible con una mochila cargada de conocimiento, talento y experiencia.