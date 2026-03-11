El control de calidad en la construcción de parques solares seis veces más rápido que los métodos tradicionales

Las claves nuevo Generado con IA La startup española Amelia ha desarrollado una solución digital que acelera el control de calidad en parques solares, siendo seis veces más rápida que los métodos tradicionales. La tecnología de Amelia permite una inspección total y digital, validando el 100% de las hincas mediante drones y hardware propio, mejorando precisión y reduciendo errores humanos. Tras consolidarse en España y Europa, la compañía prepara su lanzamiento en Estados Unidos en 2026, con planes de expandirse a Latinoamérica y Oriente Medio. Amelia prevé superar los cinco millones de euros de facturación en 2026 y apunta a cubrir todo el ciclo de vida de los parques fotovoltaicos, desde la construcción hasta el mantenimiento.

La startup española Amelia atraviesa un momento dulce que la posiciona internacionalmente como el estándar del control de calidad digital en proyectos fotovoltaicos a nivel global.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con los cofundadores en este punto de inflexión de la compañía tras anunciar una ronda de financiación de cinco millones de euros liderada por Actyus, Sabadell VC, Business Angels como Sergi Figueras y Aureli Bou —fundadores de Worldcoo (adquirida por Glovo)—, y entidades como CDTI y otros programas de apoyo a I+D.

"Ser el estándar significa pasar de una validación manual y parcial a una inspección total y digital. Antes, el control manual solo permitía validar una pequeña muestra del parque. Con Amelia, validan el 100% de las hincas con una precisión y fiabilidad técnica sin precedentes", explican a esta redacción los cofundadores Bernardo Sá Pereira y David Ferré.

Su propuesta tecnológica da de lleno en una necesidad acuciante de la contrucción de proyectos fotovoltaicos en todo el mundo. "El control de calidad es manual, lento y propenso a errores humanos". Ante ello, la startup ha desarrollado una solución all-in-one (software y hardware) que digitaliza y automatiza este proceso crítico.

Amelia acumula más de 30.000 operaciones en proyectos de energías renovables en más de 20 países, mediante inspección y captura de datos con drones.

Según explican los cofundadores, el salto cualitativo no deja lugar a dudas sobre la eficacia de su tecnología. Los datos así lo avalan: "El proceso es seis veces más rápido que los métodos tradicionales, permitiendo tomar decisiones en tiempo real a pie de obra; al validar cada hinca al instante, eliminamos los enormes sobrecostes derivados de los rehincados y las correcciones estructurales a posteriori".

Y puntualizan: "un parque con deficiencias de construcción, además de ser más caro de construir, compromete la capacidad de generación solar". En consecuencia, "una ejecución perfecta gracias a nuestra digitalización evita pérdidas de millones de euros en energía no producida durante la vida útil del parque".

De drones a HaaS

El equipo vive un momento de transformación estratégica clave, evolucionando de una empresa de servicios a un modelo de Hardware y Software as a Service. "Este nuevo modelo es altamente escalable y, a día de hoy, nos sitúa en una posición de liderazgo sin competencia".

El producto insignia de Amelia es el Hincator®, un hardware —propio y patentado— diseñado para automatizar la medición de la hinca, el poste vertical sobre el que se instalan los paneles solares.

Los cofundadores de Amelia.

En menos de 15 segundos por hinca, el sistema mide y registra automáticamente los parámetros críticos, sincronizando los datos en tiempo real con la plataforma Amelia, incluso en ubicaciones remotas sin cobertura gracias a una conectividad vía Starlink. Esto permite detección inmediata de desviaciones y generación automática de informes de calidad, sin intervención manual.

En cuanto a mercados, tras consolidarse en España y abrir mercados en Alemania e Italia, Amelia ya está ejecutando sus primeros proyectos en Estados Unidos.

Lanzamiento en EEUU con Latam y Oriente Medio en el punto de mira

Sin lugar a dudas, el gran hito de la compañía está previsto para el último trimestre de 2026, "con el lanzamiento oficial en el mercado estadounidense, para poco después dar el salto a Latinoamérica y Oriente Medio".

"Este despliegue supone un reto ambicioso que implica un crecimiento escalado en nuestra capacidad de producción, la ampliación de la plantilla técnica y una estructura de soporte internacional para atender la nueva demanda", reiteran los cofundadores.

En paralelo, la compañía trabaja en una solución integral que amplía el alcance desde la fase de construcción hasta la operación y mantenimiento de parques fotovoltaicos, cubriendo todo el ciclo de vida del activo.

Por último, cabe destacar que Amelia prevé superar los cinco millones de euros de facturación en 2026, con un amplio margen de EBITDA que se prevé soporte el crecimiento futuro del grupo. "Todo ello capturando menos del 1% del mercado global, lo que evidencia el amplio potencial de crecimiento de su actividad".