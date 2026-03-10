Wallbox activa el preconcurso de acreedores para hacer frente a su pasivo en un contexto incierto para el coche eléctrico

Las claves nuevo Generado con IA Wallbox ha activado el preconcurso de acreedores para afrontar un pasivo de cerca de 170 millones de euros con varias entidades bancarias. La compañía arrastra una situación financiera compleja desde el verano pasado, con ingresos a la baja y pérdidas pese a recibir financiación. En 2025 Wallbox logró 15 millones de dólares en una ronda liderada por la SETT, sumándose el Gobierno de España a su accionariado. El contexto de incertidumbre sobre la implantación del coche eléctrico complica aún más el futuro de la empresa catalana.

La empresa fabricante de cargadores eléctricos Wallbox inicia este 10 de marzo una nueva etapa para afrontar su pasivo con las entidades bancarias al haberse declarado en concurso de acreedores.

La situación de la compañía abre así un nuevo ciclo después de arrastrar una situación compleja desde el pasado verano derivada de un pasivo de alrededor de 170 millones de euros con varias entidades bancarias, entre ellas, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, el Instituto de Crédito Oficial, el Institut Català de Finances, Mora Banc Grup, EBN Banco de Negocios y Cofides.

Fuentes cercanas explican que la difícil coyuntura de la empresa se agravó tras el cierre de 2025 cuando los ingresos se contrajeron respecto a 2024 y, pese a que las pérdidas también disminuyeron, no ahuyentaron la sombra del concurso de acreedores.

De hecho, las mismas fuentes sostienen que esta circunstancia se podía haber dado durante el cuarto trimestre del año. No obstante, Wallbox logró un acuerdo parcial antes de cerrarse 2025 con las entidades acreedoras.

El futuro de la compañía catalana queda ahora marcado por el preconcurso de acreedores y se enmarca en un contexto global de incertidumbres sobre la implantación del coche eléctrico, una tecnología que está aterrizando en el seno de la economía con una velocidad mucho más lenta de lo esperado para este tipo de compañías.

15 millones en una ronda liderada por la SETT

Wallbox no ha conseguido remontar la situación. Cabe recordar que a mediados del año pasado la compañía recibió una inyección de liquidez para contribuir a ello, algo que a todas luces, ha sido insuficiente.

La compañía fabricante de cargadores eléctricos consiguió 15 millones de dólares de financiación en una ronda liderada por la SETT (13,1 millones de euros al cambio actual) a través de dos colocaciones privadas de acciones ordinarias de Clase A.

La primera colocación estuvo liderada por el Gobierno de España, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), también conocida como la 'Sepi digital', dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, tras invertir más de 9 millones de dólares (8,33 millones de euros).

Con esta colocación la SETT se unió al accionariado de Wallbox como parte de la ronda de financiación de la compañía de febrero de 2025.

Wallbox cotiza en la bolsa de Nueva York y sigue teniendo sus oficinas centrales en Barcelona, aunque dispone de delegaciones en Europa, Asia y América, incluidas fábricas en España, Estados Unidos y Alemania.

El incierto presente de la compañía lanza un claro mensaje al sector del coche eléctrico con una noticia que adelanta un 2026 complicado, donde las incógnitas alrededor de esta industria empiezan a dar de lleno en los protagonistas españoles.