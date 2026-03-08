Las emprendedoras abrazan la IA como aliada, pero avisan: "La conciliación no es un problema tecnológico, es cultural"

Las claves nuevo Generado con IA Las emprendedoras españolas ven en la inteligencia artificial una aliada para reducir barreras y aumentar la eficiencia, pero advierten que su impacto depende del uso que se le dé. La IA facilita la gestión del tiempo y permite experimentar con menor coste y riesgo, beneficiando especialmente a mujeres con cargas familiares, aunque no soluciona por sí sola los retos de la conciliación. Todas las expertas coinciden en que la conciliación es un problema cultural y de corresponsabilidad, no solo tecnológico; la IA ayuda, pero no sustituye el apoyo familiar ni el cambio organizativo. El uso inapropiado o superficial de la IA puede aumentar la presión y el riesgo de burnout, por lo que recomiendan integrarla solo cuando aporte valor real y no por moda o exigencias externas.

¿Es la inteligencia artificial una aliada o un yugo para las emprendedoras españolas? ¿Se puede confiar en ella para avanzar hacia la ansiada igualdad de género en el ecosistema startup?

Como todo en la vida, la virtud -o la realidad en este caso- reside en el término medio y la sabiduría, en los matices. Porque al hablar de IA, mujeres, tecnología e igualdad, es precisamente en los pequeños detalles donde radica la clave de esta compleja realidad.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL radiografía, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, este contexto de la mano de cinco mujeres, referentes del ecosistema emprendedor y tecnológico español. Sus primeras respuestas ya nos adelantan lo que estamos a punto de confirmar: despídanse del blanco o negro. Meter en una misma ecuación inteligencia artificial, mujeres e igualdad de género nos adentra en una profunda gama de grises.

Natalia Rodríguez, fundadora de Saturno Labs, es la primera en ponernos frente al espejo la situación, casi paradójica, que brinda la IA a la mujer en este sector. "Es aliada si se usa como palanca: para bajar barreras, escalar capacidad, liberar tiempo y aumentar autonomía. Y obstáculo, si se utiliza como máscara: para perseguir tendencia, compararte, autoexigirte o construir complejidad innecesaria".

Premio Nacional de Innovación 2023 en la modalidad Joven Talento Innovador, candidata al Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026... Natalia Rodríguez es una de esas mujeres que están ayudando a muchas otras a apostar por el emprendimiento innovador en una época en que no es fácil visibilizar el liderazgo femenino, pero ¿puede la IA realmente remar a favor de esta meta?

Natalia Rodríguez, fundadora de Saturno Labs.

La lógica, a priori, nos invita a pensar que sí. "Está bajando el 'peaje de entrada'. Antes, para arrancar necesitabas un equipo grande, presupuesto para el desarrollo, diseño, marketing, ventas… Hoy puedes validar una idea, construir un primer prototipo y testear mercado mucho más rápido y con menos recursos", indica Natalia Rodríguez.

Esta eliminación de las barreras de entrada, que ya está sucediendo en el ecosistema español -como bien reflejó el último informe de South Summit, donde se evidencia que más de la mitad de las startups españolas ya usa la IA-, beneficia especialmente a las mujeres.

"Muchas veces emprendemos con más aversión al riesgo y la IA permite hacer experimentos más baratos: equivocas menos caro, iteras más rápido y llegas antes al 'sí o no' del mercado" Natalia Rodríguez, fundadora de Saturno Labs

"Muchas veces emprendemos con más aversión al riesgo -por contexto, por red, por financiación, por carga de cuidados- y la IA permite hacer experimentos más baratos: equivocas menos caro, iteras más rápido y llegas antes al 'sí o no' del mercado", recalca Rodríguez.

¿Y la conciliación? ¿Permite la IA a las mujeres no renunciar a su vida personal ni profesional en épocas críticas como durante la crianza de los hijos? La gama de grises alcanza en este punto su máximo esplendor por parte de las entrevistadas.

"Como emprendedora y como madre, la IA me permite optimizar tiempos de una forma que antes era impensable. Puedo dejar avanzando tareas estructuradas mientras pongo a mi bebé a dormir o le doy de comer y, cuando vuelvo, no parto desde cero: reviso, corrijo y acelero el proceso. No sustituye mi criterio ni mi responsabilidad, pero me permite organizarme mejor y ganar eficiencia en momentos donde cada minuto cuenta".

Habla para DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Andy Aguilar, CEO y cofundadora de Legit.Health, una prometedora startup española de dermatología asistida por IA, que está avanzando en su expansión por Europa, y que cuenta con una férrea implantación en España.

Andy Aguilar, CEO y cofundadora de Legit.Health.

Ahora bien, la emprendedora avisa: "La conciliación es un reto estructural que no depende solo de la tecnología. La IA ayuda, pero no sustituye políticas, corresponsabilidad y cambios culturales".

Es un argumento ampliamente compartido. "Tengo dos hijos, de 7 y 9 años. Fui madre joven y he construido Senniors y ClaraCare mientras los veía crecer. La IA me ayuda a automatizar tareas internas, a analizar información con más agilidad y a concentrarme en decisiones estratégicas. Eso mejora la calidad del tiempo", explica a esta redacción Claudia Gómez Estefan, otro de los nombres propios del emprendimiento femenino en España.

"Conciliar no es un problema tecnológico, es un problema cultural y de corresponsabilidad. Si la carga mental sigue estando descompensada, ningún algoritmo lo arregla" Claudia Gómez Estefan, cofundadora de Senniors y ClaraCare

La IA suma, eso está aceptado por todas. "Pero no crea horas nuevas en el día", puntualiza Gómez. Y es que la conciliación es un tema mucho más profundo y complejo.

"Conciliar no es un problema tecnológico, es un problema cultural y de corresponsabilidad. Si la carga mental sigue estando descompensada, ningún algoritmo lo arregla", defiende la cofundadora de Senniors y ClaraCare.

"Lo que sí es cierto es que hoy un equipo pequeño puede hacer mucho más que antes. Y para una fundadora con familia, esa eficiencia es valiosa. Pero no sustituye el apoyo real en casa ni la organización consciente del tiempo", reitera.

Anna Cejudo es cofundadora y coCEO de Founderz. Su vasta experiencia con la inteligencia artificial y su faceta de madre le permiten sumar algún matiz más a tener en cuenta.

Anna Cejudo, cofundadora y co-CEO de Founderz.

"La conciliación no es solo una cuestión de productividad. La IA no va a reducir las horas de lactancia, ni va a recoger a tu hijo del colegio si se pone malo, ni va a ir al pediatra por ti. Esas interrupciones seguirán existiendo, y son parte de la vida y de la maternidad".

"Lo que sí puede hacer la tecnología es ayudarnos a recuperar el foco más rápido, a trabajar con más intención y a evitar que la solución sea trabajar de noche cuando los niños duermen. Aun así, la conciliación real no dependerá solo de la IA, sino de la cultura laboral y de una corresponsabilidad en los cuidados".

"La conciliación real no dependerá solo de la IA, sino de la cultura laboral y de una corresponsabilidad en los cuidados" Anna Cejudo, cofundadora y coCEO de Founderz

Leire Corral es VP Operations, VC, Strategy y Marketplaces en Shakers, una startup española que está revolucionando el trabajo freelance en el sector tecnológico con sede central en el castizo barrio de Chamberí.

Su experiencia le permite identificar rápidamente aquellos condicionantes sin los cuales, la IA no sirve realmente para facilitar la vida a las emprendedoras. Se resumen en tres puntos. El primero, "usar bien la IA tiene un coste de entrada real, aprender a sacarle partido (entender qué puede hacer por ti, cómo entrenarla y cómo integrarla en tus procesos reales) requiere una inversión de tiempo que no es trivial. A medio plazo seguro compensa, pero no es automático ni inmediato".

Leire Corral, VP Operations, VC, Strategy y Marketplaces de Shakers.

El segundo se centra en que las tareas estratégicas y de mayor complejidad siguen siendo responsabilidad de la persona; "la IA no decide ni lidera ni gestiona la incertidumbre", matiza, "esa carga no desaparece, aunque puede ser una buena compañera para contrastar ideas y hacer challenge".

El tercer y último punto es el que más le preocupa y nos lleva a adentrarnos de nuevo en terrenos -casi- movedizos. "Existe un riesgo alto de que la eficiencia ganada no se traduzca en más tiempo libre 'para conciliar', sino en expectativas organizativas más altas. Si la IA permite hacer en dos horas lo que antes llevaba ocho, el mercado puede responder exigiendo que hagamos cuatro veces más", insiste Leire Corral.

"Existe un riesgo alto de que la eficiencia ganada no se traduzca en más tiempo libre 'para conciliar', sino en expectativas más altas. Si la IA hace en dos horas lo que antes llevaba ocho, el mercado puede exigir que hagamos cuatro veces más" Leire Corral, VP Operations, VC, Strategy y Marketplaces en Shakers

"En ese escenario, el resultado final no es mejor conciliación, sino una mayor probabilidad de burnout y un sentimiento constante de que hagas lo que hagas nunca será suficiente ni como madre ni como profesional".

"Creo que este punto es muy sensible, porque la tecnología por sí sola no cambia la cultura de las organizaciones, y sin ese cambio cultural, la promesa de conciliación se queda vacía y la IA en vez de impulsar el camino hacia la igualdad puede potenciar la sobreexigencia, así que es algo crítico sobre lo que las empresas deben reflexionar y actuar", concluye Leire Corral.

Claudia Gómez Estefan, CEO y cofundadora de Senniors y ClaraCare.

Otro punto de vista emerge de forma compartida con todas las fundadoras. Se trata de la tiranía de la IA 'mal entendida'.

"En ClaraCare utilizamos inteligencia artificial para anticipar deterioros clínicos en pacientes crónicos y evitar ingresos hospitalarios. La usamos porque mejora resultados clínicos y sostenibilidad del sistema, no porque quede bien en una presentación", argumenta Claudia Gómez.

Y añade: "En Senniors y ClaraCare la tecnología está al servicio del cuidado, no al revés. Si la IA no aportara valor real en resultados y eficiencia, no tendría sentido mantenerla. El riesgo no es la IA en sí, sino convertirla en un requisito estético para parecer innovador".

Suscribe este punto de vista la emprendedora Natalia Rodríguez. "Hay una parte del hype que es una trampa narrativa. Parece que si no dices 'IA' en tu pitch, no existes. Y eso empuja a muchas personas -y especialmente a mujeres que ya cargan con la presión de demostrar el doble- a adoptar IA por inseguridad, no por estrategia".

"Si la IA no aporta valor claro, no recomiendo incorporarla. No debería existir presión por aplicarla 'porque toca'. El riesgo no es la tecnología, sino usarla sin criterio" Andy Aguilar, CEO y cofundadora de Legit.Health

Andy Aguilar, desde Legit.Health, añade en esta línea: "Si la IA no aporta valor claro, no recomiendo incorporarla. No debería existir presión por aplicarla 'porque toca'. Se obtiene mayor provecho cuando se entiende realmente qué problema resuelve y cuando se es consciente de sus capacidades y limitaciones para usarla de la mejor forma posible".

"El riesgo no es la tecnología, sino usarla sin criterio. Cuando se es consciente de lo que puede y no puede hacer, la IA deja de ser una carga y se convierte en una gran aliada", precisa la CEO de Legit.Health.

Llegamos al final de esta radiografía sobre IA, mujeres y tecnología con algunos puntos claros, en medio de un tema tan dado a los matices y la amplia escala de grises que conlleva.

La IA no deja de ser, también en este caso, una herramienta. Del uso que se le emplee dependerá el resultado. Si, como desgraciadamente sucede en la actualidad, la igualdad de género en el ecosistema emprendedor y tecnológico sigue siendo una asignatura pendiente, es ingenuo pensar que por sí sola puede cambiar esta realidad. Estas cinco mujeres referentes no dejan de formar parte de la sociedad y ahí continúan existiendo sesgos y estereotipos de género.

La tecnología per se no tiene sentido. Es, cuando pone al ser humano en el centro del relato y permite su utilización con propósito, estrategia y (co)responsabilidad, cuando alcanza su verdadera razón de ser. La inteligencia artificial abre una puerta a la esperanza de la mano de mujeres como Natalia, Claudia, Andy, Anna y Leire.

Con ellas, y muchas otras que se sienten identificadas con sus historias, este 8M, Día Internacional de la Mujer, estamos un poquito más cerca de conseguir un mundo un poco más igualitario y diverso. Enhorabuena a todas ellas.