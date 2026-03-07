Medir la edad biológica de las mujeres con una muestra de sangre e inteligencia artificial para prevenir enfermedades

Las claves nuevo Generado con IA BASE4 Biosciences ha desarrollado un método que mide la edad biológica de más de 25 tejidos femeninos usando una muestra de sangre e inteligencia artificial. El modelo de IA de BASE4 está entrenado exclusivamente con datos de mujeres, abordando el sesgo histórico en la investigación médica y mejorando la precisión diagnóstica. El vacío de conocimiento sobre órganos como el ovario ha provocado que diagnósticos y tratamientos sean menos precisos para las mujeres, aumentando el riesgo de problemas cardiovasculares y metabólicos. Las mujeres reciben el diagnóstico de muchas enfermedades, de media, seis años más tarde que los hombres, lo que subraya la importancia de enfoques personalizados en salud femenina.

En la antesala del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, conviene recordar que la igualdad de género es una asignatura pendiente de nuestro tiempo los 365 días del año y que constituye un desafío transversal en el conjunto de la sociedad. Por supuesto, también en la ciencia, la investigación y la salud.

La startup BASE4 Biosciences, spinoff del Institut de Recerca Sant Pau, se erige en la alternativa del emprendimiento español para luchar contra un concepto clave en este ámbito, el "ruido biológico", responsable de que históricamente los ensayos clínicos tampoco hayan reflejado la igualdad entre hombres y mujeres.

Lo explica en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Pol Cervera, CEO de la spinoff. "Históricamente, no se incluyó a las mujeres en los ensayos porque se consideraba que generaban 'ruido biológico'. Esto se debe a que la mujer atraviesa etapas transitivas -de la fertilidad a la menopausia- que implican desbalances hormonales, desregulaciones metabólicas y cambios en los procesos de generación de energía, lo que complicaba la interpretación de los datos en comparación con los hombres".

Pol Cervera señala que las mujeres no empezaron a incluirse de forma progresiva en los ensayos clínicos "hasta 1990 o 1993". Como consecuencia, "se ha generado un sesgo informativo masivo, ya que la mayoría de los fundamentos médicos actuales se basan en datos de hombres caucásicos"

Esta circunstancia deja a la vida un evidente predominio de datos masculinos, "casi el 70% de los datos clínicos disponibles son de hombres". Este hecho no es baladí y conlleva importantes consecuencias. "Implica que los modelos de la industria farmacéutica, los sistemas de diagnóstico y las dosis de los tratamientos están diseñados para el cuerpo masculino y luego se aplican a las mujeres sin considerar sus particularidades", puntualiza el emprendedor.

Esta falta de investigación ha provocado un vacío de conocimiento sobre el funcionamiento de órganos críticos como el ovario, que actúa como "director de orquesta" del cuerpo femenino, argumenta.

"Al no entender bien cómo éste regula otros sistemas, se aplican tratamientos (como terapias hormonales) que pueden acabar provocando problemas cardiovasculares o metabólicos por falta de precisión", reitera.

Más datos que invitan a la reflexión: las mujeres siguen enfrentando un retraso estructural en el diagnóstico de muchas enfermedades: de media, reciben diagnóstico seis años más tarde que los hombres en más de 770 patologías.

Cambiar esta realidad con un enfoque innovador y personalizado que permita comprender mejor la salud femenina y anticipar posibles enfermedades antes de que se manifiesten los síntomas fue el motor de la puesta en marcha de BASE4 Biosciences.

Una muestra de sangre e IA

Pero ¿cómo lo consigue esta prometedora spinoff? Para abordar este reto, BASE4 Biosciences ha desarrollado un método capaz de detectar estas señales de forma temprana a partir de una pequeña muestra de sangre.

"La sangre es como un río, que transporta células de todo el cuerpo. Gracias a nuestra tecnología, analizamos marcadores bioquímicos y la expresión de los genes en la sangre de todas estas células para detectar anomalías provenientes de los diferentes órganos del cuerpo”, explica Pol Cervera.

La spinoff puede calcular la edad biológica de más de 25 tejidos mediante un modelo de inteligencia artificial entrenado exclusivamente con datos de mujeres de entre 18 y 103 años

Con esta muestra, la compañía puede calcular la edad biológica de más de 25 tejidos mediante un modelo de inteligencia artificial entrenado exclusivamente con datos de mujeres de entre 18 y 103 años. Este trabajo se basa en estudios publicados en Science, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo.

El proyecto de BASE4 Biosciences ha contado con más de siete millones de euros en financiación pública, y la tecnología desarrollada en el Institut de Recerca Sant Pau ha sido transferida a la compañía, consolidando un sólido vínculo entre la investigación clínica y su aplicación en la salud femenina.

"El objetivo es entender mejor qué anomalías en la expresión de nuestros genes impactan en el envejecimiento de los órganos en las mujeres, por qué algunas de estas alteraciones aparecen antes de lo esperado y revertirlas”, señala por su parte el Dr. Soria, director de Genómica y Enfermedades Complejas del Institut de Recerca Sant Pau. "Esto abre la puerta a una medicina más predictiva y adaptada a cada persona".

Sin duda, un claro ejemplo de cómo el talento, la investigación al más alto nivel, y el espíritu emprendedor del ecosistema startup español es el mejor aliado para lograr también la igualdad en la salud y bienestar de la mujer. Y eso, el día previo al 8M es una gran noticia.