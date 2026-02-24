La startup líder del turismo para jóvenes en España ultima su nueva plataforma para revolucionar los viajes grupales

lA startup organiza Bye Bye Week, una semana de fiesta y actividades para los estudiantes que realizan la EBAU que reúne a miles de personas.

Las claves nuevo Generado con IA Wasting Time, la startup española líder en turismo joven, lanzará en junio una nueva plataforma tecnológica para revolucionar los viajes en grupo. La compañía ha pasado de organizar viajes de fin de curso a mover más de 40.000 viajeros al año, apostando por experiencias únicas en lugar de vender solo destinos. Su nueva plataforma permitirá reservas grupales de hasta 30 personas, gestión centralizada de pagos y habitaciones, y facilitará la logística con notificaciones en tiempo real. Wasting Time ha superado los 14 millones de euros de facturación en 2025 y destaca por productos innovadores como Bye Bye Week, Sad Club, El Oasis y viajes exclusivos a Europa, Caribe y Bangkok.

Hay emprendedores que pronto detectan en el mercado esa necesidad no cubierta que la experiencia les ayuda a identificar y a dar forma antes que otros caigan en la cuenta.

Javier Alonso, cofundador y director general de Wasting Time, es uno de ellos, una mente inquieta, socio de María Pombo, con quien ha desarrollado proyectos como Suave Fest, que ha pasado en solo cuatro años de organizar viajes de fin de curso a mover más de 40.000 viajeros al año, con un modelo que no vende viajes, sino que crea experiencias únicas.

Los orígenes de esta compañía que está revolucionando la forma en que los jóvenes viajan y hacen turismo están estrechamente vinculados a su trayectoria en una de las grandes corporaciones del sector turístico español, Grupo Barceló, donde creció profesionalmente durante ocho años, en concreto, en la división de viajes de la compañía -Ávoris-.

Durante esa etapa, su aportación fue clave en la creación de la marca joven dentro de B travel (parte del grupo Ávoris), lo que le permitió entender profundamente cómo funciona el mercado de viajes para este segmento específico.

Todo el conocimiento generado durante estos años fue determinante para identificar el gap que existía en este nicho del mercado. Alonso observó que, históricamente, los viajes para jóvenes carecían de valor añadido y se limitaban a la venta de destinos tradicionales, "donde lo único que importaba era el lugar y el consumo de alcohol".

Javier Alonso Sistac, fundador y director general de Wasting Time.

Wasting Time, fundada en 2021, revolucionó este concepto con una filosofía disruptiva: dejar de vender destinos para crear "conceptos". "El objetivo era que el viaje tuviera una identidad propia y un "naming" reconocible, donde lo verdaderamente atractivo fuera lo que sucede en el espacio (experiencias, artistas, actividades) y no solo el lugar geográfico", explica Javier Alonso en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

De esta forma, el equipo de Javier reformuló el sector, pasando de un modelo basado en la logística de transporte y alojamiento a uno centrado en la "dopamina constante" y la creación de "experiencias memorables" para el usuario.

Wasting Time cerró 2025 con una facturación superior a los 14 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más de un millón de euros respecto al año anterior. Sus productos van desde los primeros viajes de fin de curso hasta productos como Bye Bye Week, Sad Club, El Oasis y viajes por Europa y el Caribe.

La tecnología ha sido desde su fundación la "piedra angular" del éxito de su propuesta. Aunque Javier Alonso aclara que no se definen "estrictamente como una empresa tecnológica, sino como creadores y distribuidores de productos", la tecnología es el medio fundamental para gestionar sus experiencias y escalar su modelo de negocio.

Jóvenes disfrutan de actividades en la piscina en la Bye Bye Week, diseñada para preuniversitarios.

El equipo está ultimando el que será un punto de inflexión en la compañía con un salto cualitativo que vendrá de nuevo de la mano de la tecnología y en el que el equipo ha estado trabajando durante los dos últimos años. Se trata del próximo lanzamiento el próximo mes de junio de su nueva plataforma diseñada para revolucionar los viajes en grupo.

El proyecto tecnológico permitirá -por fin- superar las limitaciones en los vuelos, "uno de los mayores hitos tecnológicos es permitir la reserva transaccional para más de nueve personas de forma simultánea. Actualmente, los buscadores convencionales limitan estas reservas, pero el sistema de Wasting Time permitirá que grupos de, por ejemplo, 30 personas cierren su compra al instante si hay disponibilidad"; precisa el director general.

Y es que la plataforma introducirá funcionalidades para facilitar la logística grupal, como un sistema de rooming inspirado en aplicaciones de citas para organizar las habitaciones y una aplicación móvil que enviará notificaciones en tiempo real sobre el inicio de actividades o la salida de autobuses.

El sistema también permite que el responsable del grupo tenga toda la información centralizada, pudiendo monitorizar de un vistazo quién está al día con los pagos. Por último, pero no menos importante, la tecnología facilitará la financiación del viaje tanto antes como después de realizarlo.

Además, permitirá "integrar a socios estratégicos para ofrecer servicios adicionales -como líneas de móvil- con descuentos directamente durante el proceso de contratación", indica Alonso en nuestra conversación.

En resumen, la tecnología actúa como "el facilitador que permite eliminar las trabas burocráticas y logísticas" de los viajes grupales masivos, permitiendo que tanto los organizadores como los asistentes se centren únicamente en disfrutar de la experiencia.

Casos reales: hablan los usuarios

Y para conocer el impacto de esta disruptora propuesta en el cliente, qué mejor que conocer dos casos concretos de usuarios de Wasting Time.

Juan Carlos Galeote contrató el producto Oasis de Wasting Time para disfrutar con un grupo de ocho amigos del puente de Mayo del año pasado. La ubicación elegida fue un resort 'todo incluido' en Punta Umbría (Huelva), aunque, como bien apunta a esta redacción durante la entrevista, "las experiencias que vivimos y las facilidades en la gestión y contratación del viaje fueron lo que realmente decantaron la balanza y marcaron la diferencia".

La seguridad es una de las máximas en las actividades dentro de los productos de viajes para jóvenes de Wasting Time.

"Conseguimos lo que íbamos persiguiendo, la desconexión total. No tuvimos que preocuparnos por nada, todo estaba adecuado y de acuerdo a nuestros gustos y preferencias", afirma Juan Carlos Galeote.

"También nos llamó mucho la atención el ambiente. Conocimos a muchísimas personas de diferentes ciudades de España y un poco sentimos el 'síndrome del campamento'. Es decir, en cuestión de horas todos éramos ya son como parte de la familia. Sientes allí que los conoces de toda la vida", indica el usuario.

"En ningún momento sientes descontrol, al contrario, notamos que en todo momento todo estaba cuidado, había mucha seguridad, lo que te permitía también estar totalmente tranquilo y centrarte en el único objetivo de la experiencia que era disfrutar".

Jaime López vivió el año pasado en primera persona la Bye Bye Week, el producto estrella de Wasting Time centrado en preuniversitarios que realizan el viaje tras la EBAU y que se desarrolla en Magic World Resort, un gran complejo hotelero en Castellón.

"La plataforma nos permitía tener cosas que hacer todo el rato sin la obligación de estar todos juntos; unos podían jugar al fútbol mientras otros iban a la piscina o al beach club" Jaime López, cliente de la Bye Bye Week de Wasting Time

El usuario destaca que les preocupaba organizar un viaje de estas características, pensado para realizarlo tras la EBAU, para tantas personas y, además, en un momento en que estaban centrados en sus estudios y que era difícil dedicar tiempo a gestionar el viaje. "Ese año tienes bastantes cosas en la cabeza como para ponerte a pensar en el viaje. Es un agobio, quieres hacerlo, pero hay prioridades. Wasting Time nos solucionó el problema".

"Al ser un grupo tan grande, la plataforma nos permitía tener cosas que hacer todo el rato sin la obligación de estar todos juntos; unos podían jugar al fútbol mientras otros iban a la piscina o al beach club", indica.

Bye Bye Week 2026 ya en marcha

Y de nuevo emerge el tema de la seguridad. Jaime resalta que sus padres "se sentían tranquilos" al saber que estaban "en un recinto cerrado con seguridad propia dentro de España".

Bye Bye Week es el producto que más ha posicionado a la compañía con foco en ese mercado de preuniversitarios. Wasting Time ya ha lanzado la edición de este año, en colaboración con el creador de contenido El Cromas, que acumula más de 10 millones de seguidores entre TikTok, Instagram y YouTube.

Wasting Times ya ha lanzado la edición de este año de Bye Bye Week, en colaboración con el creador de contenido El Cromas.

La novedad del año, Sad Club, una alternativa distinta al típico viaje de fin de Bachillerato, para quienes buscan experiencias auténticas.

El Oasis, por su parte, propone cuatro días en un hotel de cuatro estrellas en Punta Umbría con todo incluido y mucha música, pensado para jóvenes de 25 a 32 años que quieren romper con la rutina y volver a disfrutar como antes.

Wasting Time se diferencia por ofrecer destinos y productos exclusivos y únicos en el sector, desde Punta Canallas en Punta Cana, una experiencia a la que puedes apuntarte con dos amigos y acabar disfrutando de un ambiente de cientos de personas que buscan lo mismo: vivir el viaje de forma colectiva e intensiva.

Siendo la única agencia en España que ofrece esta experiencia para grupos con vuelo directo a Bangkok. No solo organizan viajes, sino que crean experiencias únicas que acompañan a su comunidad en cada etapa y durante todo el año.

A partir del próximo junio, la nueva plataforma tecnológica de Wasting Time llevará a un nuevo nivel a la compañía. El nuevo capítulo está a punto de escribirse.