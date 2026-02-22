Meltio valida en la industria real su impresión 3D en metal para la fabricación y reparación de piezas

Las claves nuevo Generado con IA Meltio, empresa española de impresión 3D en metal, ha validado su tecnología en la industria real, destacando en sectores como defensa y aeroespacial. La compañía ha alcanzado un acuerdo con AEC para atender la creciente demanda de fabricación y reparación de piezas metálicas en 3D en Estados Unidos. La tecnología de Meltio permite fabricar y reparar componentes críticos bajo demanda, aportando autonomía operativa y resiliencia en entornos industriales complejos. La fábrica de Jaén sigue siendo el eje industrial de Meltio, que apuesta por el desarrollo tecnológico y el empleo cualificado desde el territorio con alcance global.

La tecnología se ha convertido en un aliado de los Estados para diseñar sus estrategias de geopolítica en un momento convulso a escala global. En este contexto, el sector de la Defensa está siendo uno de los tractores de una demanda de tecnología que no para de crecer y que tiene a exponentes del ecosistema español en la primera línea.

Uno de ellos es Meltio, compañía española especializada en soluciones de impresión 3D de metal para industrias de todo el mundo. Su nombre se dio a conocer en todo el mundo tras anunciarse que había sido elegida por la Armada de EEUU para reparar sus buques a bordo.

De aquello han pasado ya casi cuatro años y Meltio ha continuado abriéndose un hueco en un nicho de mercado muy competitivo y especializado donde se mide a gigantes y multinacionales, y todo desde Linares (Jaén) con una estrategia a largo plazo de compromiso con su territorio.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con José Luis Sánchez Román, director general de Meltio, en la primera entrevista que concede tras llegar al cargo en 2025, justo en un momento dulce para la empresa, con las colaboraciones con el sector aeroespacial avanzando a buen ritmo este 2026 y en una semana en la que se ha conocido que ha alcanzado un acuerdo comercial con el integrador AEC para atender el aumento de la demanda de fabricación y reparación de piezas metálicas en 3D por parte de múltiples industrias en Estados Unidos.

"El sector aeroespacial vive un momento de reajuste a escala global. Tras décadas priorizando eficiencia y deslocalización, hoy la atención se centra en resiliencia, autonomía operativa y control tecnológico".

"Meltio ya ha validado piezas impresas en metal para el sector aeroespacial y se encuentran en proceso de certificación que darán su resultado antes de finalizar el año" José Luis Sánchez Román, director general de Meltio

"Los principales actores industriales están revisando cómo garantizar fabricación, mantenimiento y reparación de componentes críticos en un entorno marcado por tensiones geopolíticas y disrupciones logísticas. En este contexto, la fabricación avanzada y la impresión 3D metálica industrial han dejado de ser tecnologías exploratorias para convertirse en herramientas industriales estratégicas, especialmente adecuadas para geometrías complejas, series cortas y reducción de plazos", explica José Luis Sánchez Román a esta redacción.

Meltio ya había puesto a este prometedor sector industrial en su punto de mira y los primeros frutos están a punto de llegar. Aunque se trata de áreas con estrictos marcos de confidencialidad, el director general confirma a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL la compañía "ya ha validado piezas impresas en metal para el sector aeroespacial y se encuentran en proceso de certificación que darán su resultado antes de finalizar el año".

"Más allá de casos específicos, lo relevante es la tendencia global: existen múltiples iniciativas en curso donde se están validando procesos industriales reales, no simples pruebas de laboratorio. Estos entornos permiten madurar tecnologías que, una vez consolidadas, encuentran aplicación directa en aeroespacial y posteriormente en otros sectores industriales civiles. Podemos decir que ya hemos validado nuestra tecnología para aeroespacial y damos confianza a esta industria, pero en determinados clientes del aeroespacial, los resultados se conocerán antes de acabar 2026", precisa el responsable.

El impacto para la industria de aplicar la tecnología de Meltio supone "un cambio de paradigma en el mantenimiento, la fabricación y la reparación".

"La posibilidad de recuperar material metálico de forma precisa y controlada permite extender la vida útil de componentes críticos, reducir dependencia logística y minimizar tiempos de inactividad".

"En entornos avanzados, la capacidad de fabricar o reparar bajo demanda, incluso cerca o en el propio punto de operación, aporta autonomía técnica, disponibilidad operativa y resiliencia, aspectos cada vez más críticos en un contexto global de incertidumbre logística", matiza Sánchez Román. En resumen, Meltio aporta "la ventaja de la reparación y fabricación a bordo, in situ del centro de operaciones".

"La capacidad de fabricar o reparar bajo demanda, incluso cerca o en el propio punto de operación, aporta autonomía técnica, disponibilidad operativa y resiliencia, aspectos críticos en un contexto global de incertidumbre logística" José Luis Sánchez Román, director general de Meltio

Este 2026 la defensa va a seguir siendo uno de los pilares de su estrategia. "Se ha consolidado como sector tractor de inversión industrial avanzada, no sólo por razones de seguridad, sino por su impacto directo en soberanía tecnológica y capacidad productiva. Hoy actúa como laboratorio industrial, donde se desarrollan y validan tecnologías que posteriormente se transfieren a la industria civil, demostrando su carácter dual".

"Este año se espera continuidad en esta tendencia, con mayor foco en fabricación avanzada, reparación soberana y reducción de dependencias externas en sectores críticos". Y todo ello con la fábrica de Jaén como una seña de identidad.

"La producción desde Jaén responde a una decisión estratégica de largo plazo, basada en creación de valor industrial, empleo cualificado y desarrollo tecnológico desde el territorio. Este enfoque es compatible con una visión global".

"El nuevo modelo industrial se apoya en nodos especializados conectados a mercados internacionales. En ese marco, Jaén seguirá siendo un eje industrial clave, sin descartar que, a medida que el crecimiento lo requiera, se estudien ubicaciones productivas complementarias". Un claro ejemplo del talento, liderazgo y potencial de una empresa española con impacto y alcance global.