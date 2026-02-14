Neurorrehabilitación cognitiva en la era digital: la startup que libera (por fin) al terapeuta de la creación manual de ejercicios

En la era de la digitalización y la inteligencia artificial era cuestión de tiempo que los terapeutas en neurorrehabilitación cognitiva apelaran a herramientas digitales para ser más eficientes y poder centrar su tiempo en aquello donde realmente aportan valor: la atención al paciente.

Es en el campo de la salud donde la tecnología y las herramientas digitales alcanzan más directamente su razón de ser. Su contribución en la mejora de la vida de las personas es clara y constatable.

Íñigo Fernández de Piérola vivió en primera persona lo tedioso y poco productivo que era diseñar y crear materiales de forma manual para la neurorrehabilitación cognitiva de sus pacientes. En 2011, cuando todavía la economía española afrontaba una incipiente transformación digital, muy diferente a la actual, el emprendedor fue pionero en advertir los cambios que pronto transformarían el trabajo de los terapeutas.

"Acababas invirtiendo mucho tiempo creando tus propios ejercicios en papel o PowerPoint, buscando, recortando y pegando imágenes de internet. No era operativo", reconoce en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

La plataforma ofrece miles de actividades ya creadas, lo que evita que el terapeuta pierda tiempo en la preparación mecánica de las fichas, al tiempo que aporta agilidad en la búsqueda de los materiales gracias al poder de los datos y la inteligencia artificial. Entre sus usuarios se encuentran entidades como la Clínica Universidad de Navarra, Ruber, Sanitas, Esclerosis Múltiple España (EME) o SaludMadrid, entre otras.

Usuario del Hogar de mayores Camino de Olivos de Gerontorioja trabajando con NeuronUP.

La inteligencia artificial asiste en la planificación de las tareas que el paciente debe realizar fuera de la consulta. "El sistema genera recomendaciones automáticas para las sesiones en casa, las cuales el profesional solo tiene que validar, lo que agiliza significativamente la gestión del tratamiento", indica el psicólogo y fundador de NeuronUp.

En resumen, la inteligencia artificial en NeuronUp actúa como un asistente que permite que la tecnología sea una commodity al servicio de la rehabilitación, logrando que el sistema proponga las mejores opciones de intervención basadas en datos para que el profesional gane tiempo y pueda centrarse en el análisis y en la enseñanza de estrategias personalizadas al paciente.

Nueva vertical con test creados

Además de la intervención, la plataforma ha incorporado una vertical de evaluación con test ya creados, lo que acorta todavía más el proceso de diagnóstico y seguimiento del paciente, según informa a esta redacción el CEO de NeuronUp.

"Este ahorro de tiempo es fundamental porque permite que el terapeuta se centre en las tareas de mayor valor añadido, como analizar el progreso del paciente, enseñarle estrategias de recuperación y ofrecer una ayuda más personalizada" Íñigo Fernández de Piérola, CEO y fundador de NeuronUp

"Asimismo, al contar con un abanico tan amplio de ejercicios, el terapeuta no tiene que invertir tiempo extra intentando que la rehabilitación sea variada y divertida para evitar el aburrimiento del paciente".

La compañía ha superado ya los 200.000 usuarios y cuenta con más de 7.000 profesionales sanitarios que confían en su tecnología en su práctica clínica diaria, lo que se traduce en más de 150 millones de ejercicios realizados desde su lanzamiento.

"Cada mes más de 4.000 profesionales se conectan a la plataforma para tratar a cerca de 20.000 usuarios, con una media de más de 5 millones de actividades mensuales", precisan desde la startup.

Con un equipo que supera las 80 personas, la compañía española con sede en Logroño está presente en más de 3.000 centros de 75 países.

Expansión internacional

Actualmente, el 70% de su actividad se concentra en España, mientras que el resto se reparte entre mercados de Latinoamérica en países como México y Brasil, y en Europa en Portugal, Francia e Italia, entre otros.

En los dos últimos años, la compañía ha reforzado su expansión internacional y su objetivo para 2026 es seguir incrementando su volumen de negocio en los países donde ya opera.

La plataforma, que ofrece los materiales de evaluación y rehabilitación cognitiva en español, catalán, inglés, francés, portugués, alemán e italiano es utilizada en centros como grupos sanitarios, hospitales, residencias, centros de día, centros de rehabilitación, así como en asociaciones, gabinetes, colegios y universidades.

La compañía cerró 2025 con una facturación de tres millones de euros, lo que supone un crecimiento del 100% respecto al año anterior, consolidando su posición como una de las startups de referencia en el ámbito de la salud digital.