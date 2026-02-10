Planificar a la carta y en tiempo real el software industrial: así es la primera IA generativa nativa para la cadena de suministro

La IA generativa está alumbrando soluciones digitales con un gran poder transformador de la economía donde las startups están ejerciendo de locomotoras de este aterrizaje tecnológico en el mercado.

La startup valenciana Imperia acaba de anunciar un hito que sin duda revolucionará el software industrial al atacar uno de sus principales cuellos de botella: "la personalización real en la cadena de suministro aporta mucho valor, pero tradicionalmente no era viable hacerlo de forma ágil y sostenible". Hasta ahora.

Habla para DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Álvaro Bernabé, CEO de Imperia, en una semana clave para la compañía, lista para pasar al siguiente nivel de su proyecto de la mano de esta pionera IA generativa nativa que permite a las empresas construir y adaptar en tiempo real su software de planificación de la cadena.

"En la práctica, cada empresa planifica de forma distinta porque su negocio, su mercado y sus compromisos son distintos. Eso hace que muchas de las peticiones que recibimos no encajen en un modelo estándar".

"Por ejemplo, un cliente puede necesitar que su sistema de planificación priorice determinados pedidos estratégicos en función de acuerdos comerciales concretos, aplicando penalizaciones específicas cuando se producen retrasos que afectan a esos compromisos".

"Este tipo de lógica no suele ser reutilizable para otros clientes y, hasta ahora, implicaba desarrollar funcionalidades a medida, con un alto coste y tiempos largos de implementación", detalla a esta redacción el CEO.

Otro caso habitual se da en compras: "empresas que necesitan reglas muy específicas para generar órdenes, como priorizar proveedores por acuerdos históricos, aplicar excepciones según categorías de producto o forzar tamaños de lote no estándar en materiales críticos. Desarrollar y mantener este tipo de comportamientos de forma exclusiva para un único cliente es costoso y poco escalable", puntualiza el responsable de Imperia.

IA como núcleo del producto

Sin embargo, el anuncio conocido este 10 de febrero zanja esta problemática. Según Imperia, en la actualidad hasta el 80% de las peticiones de personalización que realizan los clientes son peticiones muy específicas y no reutilizables. Pero ahora se abre un nuevo tiempo para lograr una industria más eficiente y con menos costes, en definitiva, más competitiva.

Imperia lanzará el próximo 12 de febrero Supply Chain Planning Studio, una nueva plataforma que aspira a lograrlo. A diferencia de los sistemas tradicionales, donde la inteligencia artificial se integra como una capa adicional sobre reglas y flujos predefinidos, la nueva plataforma de Imperia ha sido diseñada desde su arquitectura para que la IA sea el núcleo del producto.

Esto permite que el sistema no solo analice datos o genere recomendaciones, sino que construya lógica, funcionalidades y comportamientos específicos para la planificación de producción y distribución en función de las necesidades de cada compañía, sin recurrir a desarrollos a medida.

"El principal beneficio es el ahorro de tiempo y de costes asociados al desarrollo y mantenimiento de software. Hasta ahora, una personalización relevante podía tardar entre dos y tres meses en desarrollarse, probarse y ponerse en producción. Con el nuevo enfoque, ese mismo ajuste puede realizarse en cuestión de minutos", afirma a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Bernabé.

Menos costes indirectos y más agilidad

El impacto es claro: "Esto se traduce en una reducción drástica del tiempo de respuesta ante cambios del negocio, menos dependencia de equipos técnicos y una mayor productividad de los equipos de planificación, que dejan de trabajar con soluciones provisionales o procesos manuales mientras esperan una adaptación del sistema".

Además, al eliminar proyectos técnicos recurrentes, "las empresas reducen costes indirectos y ganan en agilidad, algo clave en un entorno tan volátil como el actual".

"Hasta ahora, adaptar la planificación a un nuevo escenario podía llevar semanas o incluso meses", añade Bernabé. "Con este enfoque, una empresa puede redefinir su modelo de planificación en el mismo momento en que cambia el contexto del negocio".

Según la compañía, este salto tecnológico ha sido posible gracias a los avances recientes en inteligencia artificial, especialmente a partir de la segunda mitad de 2025, que han permitido llevar la IA generativa desde el ámbito experimental al entorno industrial.

Refuerzo del mercado europeo y salto a Latam

En 2026 la compañía seguirá reforzando su presencia en Europa, con un foco claro en Italia, Francia y Reino Unido, donde ya está avanzando tanto a nivel comercial como en implantación de proyectos.

Paralelamente, está comenzando su expansión en Latinoamérica, un mercado "donde vemos una gran oportunidad por el peso de la industria y por la necesidad creciente de soluciones de planificación más flexibles y adaptables", argumenta el CEO.

Imperia prevé reforzar el equipo y este 2026 ya ha incorporado a 10 personas con una previsión de seguir sumando nuevos perfiles a su plantilla, especialmente en IT, ventas y operaciones

"Nuestro objetivo es crecer de forma ordenada, priorizando mercados donde nuestro enfoque aporta un valor diferencial claro y donde podemos acompañar bien a los clientes", añade.

Para ello el refuerzo del equipo es una de las prioridades. "El lanzamiento de Supply Chain Planning Studio y la expansión internacional así lo exige. Solo en el primer mes de este año ya hemos incorporado a 10 nuevas personas, y nuestra previsión es seguir creciendo a lo largo de 2026, especialmente en perfiles de IT, ventas y operaciones".

"Somos un equipo de más de 100 personas y queremos seguir atrayendo talento que quiera formar parte de un proyecto tecnológico con ambición internacional. Animamos a quienes estén interesados a seguir nuestras oportunidades a través del portal de empleo de Imperia", concluye Bernabé.

Sin duda, una compañía con talento 100 % español que está revolucionando la cadena de suministro de la mano de la IA generativa es un caso paradigmático de cuán beneficiosa es esta tecnología cuando se aplica con valor y solo allí donde realmente impacta en la economía y en la vida de las personas.