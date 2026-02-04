Antonio Espinosa de los Monteros (Liux): "En España hay poca tolerancia al riesgo que supone innovar de verdad"

Antonio Espinosa de los Monteros, CEO de Liux, en el centro de la imagen, arropado por su equipo en la nueva fábrica de Castilla-La Mancha.

España despierta este cuatro de febrero con una noticia de esas que reconcilian con el ser humano y dan sentido al verdadero poder de la innovación y la tecnología.

La inminente puesta en marcha de la primera fábrica de vehículos eléctricos urbanos de Liux en Castilla-La Mancha es la prueba fehaciente de que el talento español vive uno de sus mejores momentos. Pero caer en el autocomplacismo sería un error. La misma noticia también pone sobre la mesa los obstáculos que los emprendedores españoles, sobre todo los centrados en la innovación más puntera, continúan soportando en la actualidad.

Y para muestra, un botón. Su CEO y cofundador, Antonio Espinosa de los Monteros, concede una entrevista a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL a través de videollamada, a pie de fábrica, en la antesala del esperado anuncio. La actividad es frenética este inicio de año en la empresa. Hay que ultimar los preparativos del lanzamiento de la producción y todo debe estar bajo control. Llegar a este punto no ha sido fácil.

La empresa de movilidad española liderada por el emprendedor premio Princesa de Girona 2024 Antonio Espinosa de los Monteros acaba de hacer público que Castilla-La Mancha, en concreto el municipio de Azuqueca de Henares (Guadalajara), está lista para acoger la puesta en marcha de su primera fábrica.

El anuncio se ha producido durante un acto en el que ha participado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

No se trata de una cuestión baladí. Para la región, y para el conjunto de España, constituye un paso adelante en el posicionamiento de nuestro país en la electrificación de la economía; en este caso con foco en la movilidad urbana, uno de los principales caballos de batalla en esta cuestión.

Para Antonio Espinosa de los Monteros este cuatro de febrero se imprime el punto de inflexión definitivo a un proyecto ambicioso, en el que tanto él como los cofundadores David Sancho Domingo y Othman Ktiri han creído desde que todo echó a andar, allá por 2021.

El también Princesa de Girona 2024 en la categoría de Empresa conoce desde dentro el mundo de la innovación en España y los obstáculos con los que los emprendedores.

La nueva planta de fabricación de Liux acaparará sin lugar a dudas este miércoles la atención mediática dentro y fuera de España, pero para llegar a este momento, sus impulsores han recorrido una larga travesía alejados de los focos y los flases.

Antonio Espinosa de los Monteros, CEO y cofundador, y David Sancho Domingo, Chief Product Officer y cofundador.

Cuestiones culturales, una aversión al riesgo en el sector innovador y una burocracia que asfixia a los emprendedores son algunos de los caballos de batalla que durante años ha afrontado el equipo capitaneado por Antonio Espinosa de los Monteros.

"Hemos ido viendo que en España hay muy poca tolerancia al riesgo que supone innovar de verdad". Más claro, el agua.

"Los fondos de capital riesgo tienen un foco en productos muy digitales y de marketplace, pero cuando entramos en temas que tienen que ver con lo tangible, con innovar en hardware, en industria, todo se complica".

En esta línea, el emprendedor sostiene que, a diferencia de otros centros tecnológicos, como el de San Francisco, "donde el capital es abundante para el talento capaz", en España "el entorno inversor es mucho más limitado para proyectos que requieren capacidades productivas industriales".

"En España hay muy poca tolerancia al riesgo que supone innovar de verdad. Los fondos de capital riesgo tienen un foco en productos muy digitales y de marketplace, pero cuando entramos en temas que tienen que ver con hardware, con la industria, todo se complica"

Así describe la foto fija de la innovación en España el CEO y cofundador de Liux en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL con motivo de la apertura de la nueva planta de producción en Guadalajara.

"En España cuesta pensar en el largo plazo con proyectos estratégicos, transformadores de la industria, que crean valor de verdad con propiedad intelectual y con con capacidades productivas industriales. Existe mucha indisponibilidad de financiación", añade.

Y se lamenta: "En otros países se entiende que esto es estratégico. Aquí nos quejamos mucho de que no tenemos industria, que dependemos de China. Prueba a montar un proyecto industrial, innovar en este sector y ya verás lo complicado que es y lo que pasa de verdad".

La alta carga burocrática y fiscal que asumen además estos proyectos son otros de los desafíos que Liux ha afrontado.

Dos de los cofundadores en los exteriores de la fábrica.

El entorno administrativo en España penaliza, a juicio de Espinosa de los Monteros, la innovación a través de procesos de certificación lentos, donde “certificar proyectos de I+D ante Hacienda o los diferentes ministerios es sumamente complejo”.

También se asume una alta presión fiscal donde "es posible llevar años invirtiendo en I+D y pagando una cantidad considerable de impuestos antes de haber facturado siquiera un euro", incide el emprendedor.

"Es posible llevar años invirtiendo en I+D y pagando una cantidad considerable de impuestos antes de haber facturado siquiera un euro"

Por último, y no menos importante, existe una "lentitud en licencias". "Por ejemplo, obtener la licencia y conexión eléctrica para un punto de carga puede demorar hasta 18 meses, incluso si la infraestructura ya está instalada"

Pese a todos los impedimentos, Liux abre su primera fábrica en España y reafirma el compromiso de sus impulsores con el talento que existe en este país.

De hecho, el equipo liderado por Antonio Espinosa de los Monteros se siente muy orgulloso de que sea "el primer vehículo eléctrico urbano con sello español desarrollado desde cero aquí, incluyendo diseño e ingeniería propia", afirma el CEO en la entrevista que concede a esta redacción.

En este punto de nuestra conversación, pone sobre la mesa otra de las asignaturas pendientes de la industria europea: la dependencia de China.

"Existe una dependencia crítica de China para la obtención de hardware fundamental. En Europa no hay disponibilidad suficiente de componentes esenciales para vehículos modernos, como baterías, motores eléctricos, pantallas o CPUs, lo que obliga a los emprendedores industriales a colaborar con proveedores chinos ante la falta de oferta europea". Liux no es, en este sentido, una excepción.

Por otra parte, el equipo también ha tenido que lidiar con otro tipo de hándicaps, como las cuestiones culturales. Espinosa de los Monteros ha soportado críticas exacerbadas "por parte de ciertos sectores, como algunos creadores de contenido en YouTube", afirma, quienes lanzaron críticas y acusaciones de "estafa" para levantar fondos europeos "sin haber probado siquiera una unidad del vehículo", se lamenta.

Deficiencias en infraestructura eléctrica en España

Los retos son mayúsculos pero Antonio Espinosa de los Monteros y su equipo no están dispuestos a renunciar a su sueño. Liux echa a andar en un momento clave para la electrificación de la economía.

El empresario reconoce que en el ámbito de la movilidad eléctrica, "España presenta un desarrollo muy deficiente de la red de carga, tanto en carreteras como a nivel urbano". Y se lamenta de que la falta de simplificación en los procesos para que los ciudadanos carguen sus vehículos en garajes o en la calle frena la adopción masiva de tecnologías limpias desarrolladas localmente".

Sin embargo, la movilidad eléctrica es el futuro y Liux quiere poner a España en el mapa europeo y abordar desde aquí países vecinos mucho más receptivos con este tipo de vehículos sostenibles. Su planta de producción representa todo un salto cualitativo para nuestro país.

Cuenta con una superficie total de 5.550 m2 y con una capacidad máxima para 15.000 vehículos al año a partir de 2028.

185 empleos directos y 300 indirectos

La fábrica, que ya ha iniciado la primera fase de la producción industrial en serie,prevé iniciar operaciones en el primer trimestre de 2026. Además, el proyecto generará 185 empleos directos y 300 indirectos, impulsando así el desarrollo económico y tecnológico de la región.

“Con esta primera apertura en Castilla-La Mancha, reafirmamos nuestro compromiso por la producción y la atracción de talento nacional. Nuestro diseño, ingeniería e I+D se desarrollan en España, aprovechando el talento del país y una red de proveedores de primer nivel en una de las regiones líderes del sector; segundo fabricante europeo y octavo mundial”, ha asegurado Antonio Espinosa de los Monteros".

El LIUX BIG se presenta como un vehículo urbano, enmarcado dentro de la categoría L7e, extremadamente sostenible y eficiente.

El LIUX BIG se presenta como un vehículo urbano, enmarcado dentro de la categoría L7e, extremadamente sostenible y eficiente. Este biplaza ligero, fabricado con carrocería de fibra de lino reciclable, baterías modulares y una eficiencia energética que duplica la media del mercado, está diseñado para responder a las necesidades reales de los consumidores más urbanitas.

Con una longitud de 2,7 metros, el LIUX BIG se comercializará con dos opciones de batería de 15 a 20 kWh y con una autonomía entre 175 y 230 kilómetros respectivamente. Su producción supondrá una revolución tanto por su diseño como por su apuesta por una fabricación sostenible, con capacidad de reducir la huella de carbono entre un 40% y un 80%, con respecto a un vehículo estándar.