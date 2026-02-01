En el corazón de la Torre de Babel de los 'freelances': así gesta Shakers el nuevo polo tecnológico de Chamberí

Equipo de Shakers y 'freelancers' en la nueva sede de la startup en pleno barrio de Chamberí de Madrid.

Los nuevos vecinos de la calle Zurbano de Madrid no han pasado inadvertidos en el icónico barrio de Chamberí. No es difícil percatarse a medida que uno se acerca al número 71 de este castizo distrito de la capital que algo brilla con luz propia y rompe con la sobriedad del entorno.

Es mediodía, comienza a llover débilmente, y dos jóvenes se guarecen bajo la repisa de la puerta de entrada de este punto de la calle Zurbano mientras conversan animadamente.

A nuestra llegada, se dan la vuelta y nos hacen de avanzadilla para acceder a una oficina moderna, luminosa, donde el ir y venir de sus moradores no cesa un instante. La frenética actividad que fluye de una instancia a otra nos invita a pensar ya desde el primer minuto que cuanto acontece allí dentro trasciende sus muros decorados con amplias cristaleras.

Sólo una compañía con un espíritu inquieto, disruptor, con clara vocación de repensar todo cuanto le rodea podía convertir lo que hasta hace dos meses era un local tradicional en el punto neurálgico del emprendimiento más innovador de Madrid. Shakers es el artífice de este cambio revolucionario.

Fundada en 2021 por Héctor Mata, Nico de Luis, Adrián de Pedro y Jaime Castillo, la startup es uno de los nombres propios del ecosistema emprendedor en España, con una proyección internacional que lleva su disruptora concepción de la infraestructura del trabajo más allá de nuestras fronteras.

Entrada principal a la oficina de Shakers en Madrid.

Su plataforma conecta a empresas con talento freelance tecnológico de alto rendimiento, mediante inteligencia artificial, validación automatizada y un ecosistema integral de servicios. Ya colabora con más de 450 empresas y 10.000 freelancers, lo que la convierte en uno de los caballos de batalla de la transformación del trabajo en España y Europa.

La inauguración del nuevo espacio coincide en plena etapa de expansión internacional, que ha comenzado por Portugal y continuará por Italia este año, proceso impulsado por la ronda Serie A de 14 millones de euros liderada por Partech y Kfund.

Su llegada al barrio de Chamberí ha sido recibida como una bocanada de aire fresco. No sólo aspiran a reescribir el futuro del trabajo, sino que su presencia en esta castiza calle está llamada también a reescribir el espíritu del barrio y prepararlo para engendrar una comunidad tecnológica donde el talento fluya por cada rincón.

"En Madrid no existe un distrito claramente asociado a las startups, como sí ocurre en Barcelona o en otras capitales europeas", explica Jaime Castillo.

El reto es mayúsculo, pero Shakers sabe de desafíos y no se achanta ante ellos.Tan sólo llevan instalados desde principios del pasado noviembre en su nueva casa y Chamberí ya comienza a evidenciar que no son unos vecinos más.

"Durante las obras nos sucedió una anécdota muy simpática e ilustrativa de lo que estamos viviendo. Pasó una señora de toda la vida del barrio, bien vestida, con una presencia regia, y nos preguntó qué estábamos montando, si un hotel o un coolinving. Cuando le dijimos que éramos una empresa tecnológica su cara cambió. Y para bien. '¡Qué gusto, por fin empresas tecnológicas en Chamberí!', nos comentó", explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Héctor Mata.

Jaime Castillo, Nico de Luis y Héctor Mata, en la sede de Shakers en la calle Zurbano.

Se trata de un espacio de 1.200 metros cuadrados diseñado para acoger, activar y desvirtualizar a su comunidad global de freelancers y conectarlos con los miembros del equipo de Shakers, junto a startups, empresas y demás talento innovador.

Todo en la oficina está pensado para que profesionales independientes puedan trabajar, formarse, relacionarse y colaborar con startups, corporaciones y otros freelancers.

De hecho, ya hay más de 50 eventos programados, muchos de ellos en colaboración con empresas como IBM o Teamtailor.

Arrancamos la visita con los cofundadores Héctor, Nico y Jaime ejerciendo de entregados anfitriones y una pregunta en el aire: ¿Predicará Shakers con el ejemplo? Si su planteamiento es construir desde el presente el trabajo del futuro, con una combinación de beneficios de alto nivel y máxima flexibilidad laboral, ¿serán estas cuatro paredes reflejo fiel de su filosofía?

Algunas claves nos van indicando que nada allí está pensado, diseñado y construido al azar. El espacio impulsa un modelo de trabajo donde la asistencia es opcional, "pero la oficina es tan atractiva que a la gente apetece venir", afirma Jaime Castillo. Es uno de los aspectos que más llama nuestra atención.

Pese a ser un día lluvioso, con los consiguientes problemas de tráfico y movilidad en Madrid, la sede está llena y la actividad no cesa en cada estancia: reuniones, videollamadas, grupos que hacen un alto en el camino tomando un café o relajándose en la zona de relax.

Miembros del equipo de Shakers durante una jornada de trabajo en la sede física de Zurbano.

"Creo que igual se nos quedará pequeña pronto", bromea Héctor Mata. "Aquí todos los departamentos se organizan para venir como mejor les funciona y este edificio es el nexo de unión de todos cuando lo necesitan":

Y no, no piensen sólo en los trabajadores españoles. Shakers se ha convertido en un polo de atracción de talento extranjero. Durante nuestra visita nos cruzamos con miembros del equipo de Italia que está trabajando desde la sede en Madrid y que aseguran que "se nos trata muy bien", 'como para decir lo contrario con los jefes delante', aunque su rostro no engaña, se les ve integrados con el resto de los trabajadores. "Nos pidieron venir aquí a construir desde Madrid ese talento que buscamos para toda Europa", precisa Nico de Luis.

Ahí reside otra de las claves del éxito de su propuesta. La sede actúa como un imán para profesionales de otras nacionalidades y teje entre ellos y los miembros españoles relaciones de apoyo y construcción de comunidad que van más allá de lo profesional.

"Es un hub multicultural con más de 15 nacionalidades, facilitando que equipos de Italia, Portugal o Reino Unido se muden a Madrid y se integren en una cultura común, evitando que se creen 'reinos de taifas' en oficinas remotas", nos detalla Jaime Castillo al respecto.

La colaboración con BWOW Studio

Fabio Korsos es cofundador de BWOW Studio y trabaja con Shakers desde 2023. Nos atiende durante nuestra visita a la sede de Zurbano para explicarnos su experiencia en este tiempo con la compañía tecnológica.

El freelance lo tiene claro, lo que más valora de su relación con Shakers es la liberación de la carga de adquisición de negocio, lo que permite a su equipo centrarse en la calidad del producto y mantener un flujo de trabajo estable y satisfactorio sin la presión de un crecimiento desmedido.

Fabio Korsos, cofundador de BWOW Studio.

"Hemos pasado de un modelo de búsqueda activa de clientes a uno de proyectos de alta calidad y valor añadido", recalca. Tras años de trayectoria en diseño y producto digital para empresas como Bizum o Cabify, Fabio incide en que el mayor desafío de tener un estudio es "la captación y mantenimiento de proyectos".

"Con Shakers no sólo hemos accedido a proyectos de mayor envergadura, como poder trabajar con BBVA, sino que ellos se ocupan de la parte burocrática y administrativa que nos libera a nosotros y nos permite centralizar el tiempo en aquello donde verdaderamente aportamos valor", nos explica.

Aunque su estudio decidió cerrar sus oficinas físicas para permitir la deslocalización del equipo, Fabio valora enormemente tener acceso a las nuevas oficinas de Shakers. Especialmente, destaca poder contar con un "punto de encuentro físico para reuniones estratégicas o de equipo, sin que la asistencia sea obligatoria, lo cual fomenta la comunidad sin imponer la presencialidad".

Por último, cabe recordar que la apertura de la nueva sede está ligada a la visión de producto de la compañía. Freelance OS —la infraestructura que unificará proyectos, pagos, contratos, formación, beneficios y comunidad en un único entorno— busca trasladar al mundo freelance las ventajas del empleo tradicional, manteniendo la flexibilidad característica del trabajo independiente. Para Shakers, esta oficina es la primera representación física de ese sistema operativo.

IA y 'freelancers': el reto

El lanzamiento llega en un momento clave, marcado por una adopción acelerada de inteligencia artificial entre profesionales independientes.

Los datos internos de Shakers señalan que los freelancers integran IA tres veces más rápido que los empleados de grandes corporaciones, una diferencia que explica por qué la demanda de talento capaz de trabajar con modelos generativos y agentes automatizados ha aumentado un 300% en el último año.

"La convergencia entre IA y talento independiente está dando forma a un nuevo modelo operativo", afirma Nico de Luis, COO y cofundador. "Freelance OS es la capa que permite que este modelo funcione, y esta oficina es su expresión física. Queremos que quienes trabajan con nosotros encuentren aquí no solo oportunidades, sino también pertenencia".

Nos despedimos de esta pequeña Torre de Babel del freelance tecnológico con la sensación de que algo ha cambiado ya para siempre en el barrio de Chamberí. Quizás todavía no sea perceptible para las miles de personas que transitan por sus calles cada día, pero un nuevo tiempo ha comenzado y, a tenor de la evolución de Shakers, es sólo el principio.