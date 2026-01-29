Cocircular expande horizontes: la startup de referencia en la gestión circular de residuos da el salto al sector industrial

La gestión de residuos es uno de los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo. En un mundo amenazado por los efectos del cambio climático, la transición hacia un modelo económico menos dañino con los recursos naturales del planeta es una prioridad.

Sin embargo, para dejar atrás el greenwashing y fomentar un verdadero compromiso con la sostenibilidad y la circularidad, el mundo corporativo necesita el apoyo de socios de viaje que le permitan transitar con garantías una travesía donde la tecnología y la innovación son el común denominador.

La startup Cocircular es ese aliado. Cofundada por Paula Sánchez Collado (CEO) y Leo Martínez (CTO) en 2019, el proyecto se ha consolidado como el actor "con más alto nivel de compliance y sostenibilidad en Europa".

Gracias a su puntera tecnología, medianas y grandes empresas no sólo cumplen con la normativa medioambiental, sino que también consiguen que sus residuos vuelvan a integrarse en el ciclo productivo.

Su proyecto durante estos primeros cinco años de funcionamiento se ha focalizado en el sector de la construcción y ha afianzado un círculo virtuoso que ya aprovechan más de 200 clientes, entre ellos nombres propios como Ferrovial, Habitat, Sacyr, Goodman, Neinor, Metrovacesa, Construcía, Kronos o CBRE, entre otros.

Además, esta empresa forma parte de la comunidad global Santander X 100 por su propuesta innovadora.

A esta comunidad internacional pertenecen las empresas más destacadas de Santander X, iniciativa global de emprendimiento de Banco Santander, que apoya a pymes, startups, scaleups y proyectos emprendedores con programas formativos, cursos online, beneficios y descuentos, eventos exclusivos, retos y premios, una comunidad de expertos y oferta financiera personalizada.

'Desectorización' y ronda de inversión

Cocircular afronta 2026 en un momento de punto de inflexión. Tras consolidarse en España y contar con una plataforma madura y validada por las mejores corporaciones, la startup amplía el horizonte con el desembarco de su plataforma a nuevos sectores.

Según explica la CEO de Cocircular, Paula Sánchez Collado, a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, "se trata de acelerar nuestra incipiente entrada en el sector industrial donde se ha desarrollado un piloto con Iberia y se está empezando otro con L'Oréal, lo que va a fortalecer nuestros equipos técnico, comercial y tecnológico".

Esta nueva fase busca también fortalecer la ventaja competitiva de Cocircular para consolidarse "como la primera certificadora digital de residuos en España" y "potenciar su plataforma agregadora como la única solución digital que conecta a todos los agentes de la cadena de valor del residuo", detalla la CEO.

Junto a la 'desectorización', Cocircular -que cuenta con EBITDA positivo desde 2024- también aborda en estos primeros compases del año una ronda de inversión de dos millones de euros, de los que ya ha cerrado el 50% con un lead investor. La inyección económica será clave para afrontar los retos del futuro y para afianzar su posicionamiento dentro y fuera de nuestras fronteras.

Gestión 100% digitalizada, trazable y medible

Con su propuesta emprendedora, su cercanía a las necesidades de las empresas en materia medioambiental y su vocación por ir más allá de la mano de la investigación, Cocircular da de lleno en uno de los retos de nuestro tiempo: la gestión de los residuos.

El sector de la construcción en España tan sólo consigue valorizar el 30% de los residuos, lo que queda muy alejado de la nueva ley Europea que entró en vigor en 2022 y que fija en un 70% la exigencia de valorización.

Esta normativa constituye un verdadero desafío para las constructoras y promotoras y es, precisamente en este punto, donde Cocircular da de lleno en una imperiosa necesidad del sector. La startup, gracias a su disruptora propuesta, consigue que sus clientes consigan superar el 90% en el proceso de recuperación de residuos.

La cleantech española ha desarrollado la tecnología SaaS 360º Advisor, una solución que permite una gestión circular de residuos 100% digitalizada, trazable y medible para empresas de los sectores de la construcción, energías renovables, industria, retail y textil, etc.

Imagen de la tecnología SaaS 360º Advisor de Cocircular.

Su software permite gestionar y trazar digitalmente todo el ciclo de vida del residuo, desde su generación hasta su valorización final o su depósito vertedero. Para ello, Cocircular ha mapeado y estructurado toda la cadena de valor del residuo en España, con más de 33.000 stakeholders identificados, incluidas más de 10.000 gestoras y valorizadoras autorizadas, que nosotros cualificamos por criterios de calidad, sostenibilidad, tipos de residuos que tratan y distancia geográfica.

La plataforma genera trazabilidad a partir de la documentación de los traslados y tratamientos, permitiendo medir en tiempo real volúmenes, tipologías, porcentajes de valorización y múltiples métricas de impacto ambiental inéditas hasta ahora en la gestión de residuos, como toneladas de CO₂ evitadas o metros cuadrados de vertedero no utilizados.

Tecnología, formación y acompañamiento

De este modo, los residuos pueden reincorporarse al sistema productivo como materia prima secundaria con un impacto medioambiental positivo cuantificado y verificable.

Esta tecnología se complementa con un acompañamiento técnico experto in situ que asegura la correcta implantación de protocolos de segregación en origen y una buena ejecución operativa.

Tecnología de Cocircular.

Gracias a este enfoque híbrido —tecnología, formación y acompañamiento— Cocircular ayuda a sus clientes a optimizar costes, reducir riesgos regulatorios y elevar de forma tangible sus estándares ESG.

En este inicio de 2026 su propuesta está lista para escribir un nuevo capítulo y a escalar a nuevos sectores para seguir ahondando en ese modelo productivo mucho más sostenible que reclama nuestro tiempo.

Investigación respaldada por Europa

Todo apunta a que 2026 será un año intenso para la cleantech, que también avanza en otras áreas como la investigación de la mano de proyectos europeos.

Según detalla, Leo Martínez, cofundador y CTO de Cocircular, uno de ellos es CIRCURAP (AVI 2024), donde junto con CTCON de la Región de Murcia, "estamos diseñando una plataforma que permitirá la reutilización de asfalto preexistente que ya debe ser retirado para que pueda servir de materia prima en la construcción de nuevas carreteras acortando significativamente costes y tiempo de este proceso".

Este proceso actualmente requiere realizar muchas pruebas técnicas al asfalto viejo, y conocer el tipo de carretera (vienen definidas las normas UNE, y establecen límites mecánicos, reológicas , etc.), por lo que es algo que no se suele realizar, según indica. "Con este proceso, indicando las características de la antigua y la de la nueva sabremos qué tanto por ciento del residuo se puede incluir en la nueva carretera".

Por otra parte, con el proyecto europeo DECO2 la compañía ha ayudado a que la rehabilitación de la Biblioteca Municipal de Castellón haya seguido unos parámetros muy potentes de circularidad y sus residuos se están usando para fabricar nuevos productos de construcción, mucho más sostenibles.

"Por otro lado, hemos desarrollado un software que es capaz de relacionar tipos de materiales, los tipos de residuos que generan y los procesos de transformación que cada uno admite para aumentar el volumen de materia prima reciclada y que pueda volver a introducirse en la cadena de valor. Con esta herramienta somos capaces de calcular el recovery rate, las emisiones de CO2 y el impacto económico".

En definitiva, un proyecto español a tener en cuenta en el campo de la gestión de residuos que pisa el acelerador y que está llamado a desempeñar un papel protagonista en los próximos años dentro y fuera de nuestras fronteras.