El 'dispensador' de electricidad a demanda elegido por Ontime, Ikea o Netflix para afrontar la transición energética

La electrificación de la economía es uno de los grandes caballos de batalla de la transición energética y una de las asignaturas pendientes de España que ha llegado tarde a este profundo proceso transformador, pese a tener talento y recursos para afrontarlo.

Afortunadamente, el ecosistema emprendedor español cuenta con mentes inquietas, incorformistas, que han decidido poner todo su conocimiento y creatividad en brindar nuevas herramientas a las empresas para que su operativa de electrificación salve todos los obstáculos, o al menos. una buena parte de ellos.

Fullandfast es uno de los nombres propios en este contexto. La startup, que echó a andar en 2017 de la mano de Borja Santos, José Aguado, José Mínguez y Pablo Suárez -cuatro perfiles con una dilatada experiencia en el campo de la energía y la automoción-, ha planteado un disruptivo sistema a modo "de cisterna" o "dispensador" que aspira a soluicionar el problema de saturación de la red eléctrica.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con Borja Santos, CEO y cofundador, sobre el apasionante momento que atraviesa la compañía, tras haber sido elegida recientemente como uno de las startups más destacadas del proyecto Redes de Emprendimiento Digital, del programa de aceleración de la Comunidad de Madrid.

"Existe un problema crítico de acceso. El 80% de las subestaciones en España están saturadas, lo que impide que muchas empresas puedan electrificar sus flotas o actividades industriales, ya que la red no tiene capacidad para suministrar la potencia necesaria", explica en entrevista con esta redacción.

Pablo Suárez (COO) y Borja Santos (CEO) de fullandfast.

Su tecnología utiliza sistemas de acumulación con baterías para atajar la saturación de la red eléctrica. El emprendedor utiliza una comparación muy gráfica para explicarla: "Sería similar al funcionamiento de una cisterna o un dispensador que almacena energía para liberarla rápidamente".

La compañía ofrece un modelo de suscripción mensual dirigido exclusivamente a clientes industriales y empresas de logística que necesitan electrificar sus flotas sin depender de costosas infraestructuras públicas.

Clientes de la talla de Ontime, Ikea o Netflix y han confiado en ella para garantizar la operativa de sus procesos de electrificación de forma segura, rápida y con un coste económicamente viable.

Todo comenzó en 2017 y la génesis del proyecto surge de una experiencia muy concreta conocida al detalle por los impulsores de fullandfas: la electrificación de las flotas de vehículo eléctrico y los problemas de acceso a la red eléctrica para garantizar una recarga rápida de tantos coches como tenga la empresa.

Electrificación en obras, rodajes, eventos e industrias

"En ese momento empresas de carsharing como Car2Go, recién aterrizan en la capital y necesitan de hasta 500 personas para cada 1000 vehículos", explica el CEO.

Hay que entender que proceso de electrificación también supone un reto para grandes proyectos como obras, rodajes, eventos o entornos industriales, donde el acceso a la electricidad sigue dependiendo de la capacidad y disponibilidad de la subestación eléctrica de la zona -"dos años de espera", matiza Santos- y del uso de generadores diésel en su defecto.

"Estas opciones se presentan como únicas soluciones efectivas y económicamente viables, cuando ya comienzan a surgir tecnologías limpias capaces de sustituirlos. Esos problema de Car2Go y de las empresas de carsharing que empiezan a llegar fueron el germen de full&fast, lo que nos permitió ganar un primer premio en un evento organizado por Google Campus y dar el pistoletazo de salida al proyecto", relata el responsable.

Según explica el emprendedor, el punto de inflexión fue comprobar que las soluciones limpias existentes en aquel momento ofrecían una alternativa sostenible medioambiental, "pero no económica" y que en muchos casos eran "soluciones diseñadas en mercados como la generación solar que no habían tenido en cuenta las necesidades operativas de esos grandes proyectos/verticales de negocio".

Ontime es uno de los clientes de la startup full&fast.

"Eran verdes pero no rentables ni operativas, soluciones de corta y pega de otras que no cumplían con las expectativas de los clientes", matiza Borja Santos.

Fue así como los cuatro cofundadores se decantaron por desarrollar una tecnología propia que ofreciera rapidez de despliegue, fuera flexible para crecer y adaptarse a la demanda/operaciones de cada cliente. "También que fueran capaces de trabajar en contextos temporales, exigentes y aislados, además de los más convencionales y de manera permanente", indica.

Su apuesta se ha definido desde el principio por una combinación de "conocimiento técnico profundo, mentalidad práctica y una convicción personal de que la transición energética sólo será real si es rápida, sencilla y económicamente viable para los clientes".

En la práctica, su proyecto se concreta en cuatro ejes; sistemas de almacenamiento energético - GreenEel (BESS); infraestructura de recarga y distribución de los cargadores; integración con energías renovables como placas solares cuando es posible y gestión y monitorización 24/7 del consumo con full&fast connect.

Principales clientes

Ontime, Ikea o Netflix son algunos de sus clientes principales, aunque también trabajan como muchos otros como Securitas, Normon, Renault truck, Acciona, Deole, Repsol, el Circuito Mike G Guadix y Caixabank.

"A nivel comercial esperamos seguir creciendo con nuevos proyectos y nuevos sectores como puertos o aeropuertos donde ya estamos en contacto, ya que no solo trabajamos con tecnología de litio, sino también de vanadio con tecnología ignífuga", matiza Santos.

Full&fast soluciona la saturación de la red eléctrica mediante sistemas de acumulación de energía con baterías, facilitando la transición al vehículo eléctrico para clientes industriales.

Y todo ello con un equipo de diez personas, muy comprometidas y alineadas con los valores y la estrategia de full&fast, "con perfiles dinámicos, analíticos y expertos", en lo que constituye el capital más valioso de la compañía.

En definitiva, la electrificación en España es un proceso necesario que está siendo frenado por una red eléctrica rígida y lenta, lo que abre una oportunidad para soluciones tecnológicas, como full&fast que aportan independencia y flexibilidad financiera a las empresas.

Sin lugar a dudas, una startup a la que no perder la pista en los próximos años en el campo de la energía y la transición hacia un modelo más sostenible.