España aplaude la activación del Régimen 28, pero avisa: "Ha de aprobarse como reglamento para superar la fragmentación"

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante una de sus intervenciones en el Foro de Davos esta semana. Comisión Europea

Europa mueve ficha en su objetivo de crear campeones tecnológicos que le permitan mantener un posicionamiento sólido en un momento convulso para el sector innovador y tecnológico.

A nadie escapa que la tecnología se ha convertido en un pilar sustancial de la geopolítica mundial, precisamente en una etapa convulsa e incierta que comenzó hace un año con la llegada de la Administración Trump a la Casa Blanca y el avance de los conflictos bélicos y diplomáticos a escala global.

El anuncio realizado esta semana en el Foro de Davos por parte de la Comisión Europea sobre la activación del conocido como Régimen 28 o EU-INC es, a todas luces, una noticia muy esperada por el sector digital, especialmente, por los actores protagonistas del emprendimiento que vienen reclamando un régimen jurídico europeo unificado.

La medida supondrá la creación de una empresa tecnológica en menos de 48 horas, el acceso a financiación paneuropea sin trabas y la conformación, en definitiva, de un marco regulatorio que favorecerá el escalado de este tipo de compañías con un gran potencial de crecimiento, generadoras de riqueza y empleo de calidad.

¿Puede Europa mantener su modelo de crecimiento, sus señas de identidad, sin perder posicionamiento y competitividad en este contexto? El World Economic Forum 2026 ha aportado su granito de arena en la búsqueda de respuestas. Y los anuncios realizados en este marco dejan preguntas en el aire, pero avanzan en la buena dirección.

El Fondo Scaleup UE, una herramienta indispensable para que las scaleups europeas puedan seguir creciendo en la región y se evite la temida fuga de talento, materializará el próximo verano las primeras inversiones, tras tener comprometidos ya 3.000 millones de euros. El objetivo, según explicó Ekaterina Zaharieva, la comisaria de Startups, Investigación e Innovación de la Comisión Europea, es que se alcancen los 5.000 millones de euros en fondos.

El Régimen 28, marco normativo también conocido como EU-INC, ha sido, por su parte, una noticia muy esperada por el ecosistema emprendedor innovador y tecnológico europeo. Su meta es la creación de un régimen jurídico único para startups que operan en varios países de la Unión Europea, y constituye un paso indispensable para lograr los campeones tecnológicos que ansía esta región.

Superar la fragmentación para escalar

¿Cómo valora el ecosistema emprendedor español estos anuncios? DISRUPTORES - EL ESPAÑOL recoge el posicionamiento de EsTech, la asociación de empresas de alto crecimiento en España, impulsada por Adigital, que aglutina a las principales scaleups y unicornios del país, y de AEBAN, la Asociación Española de Business Angels, que representa a la inversión privada española en fases iniciales.

Ambas entidades vienen realizando una labor muy activa en esta materia, trasladando a Europa sus necesidades sectoriales y posicionamientos para contar en tiempo y forma con el mejor marco posible. De ahí que su valoración sea decisiva para entender el alcance e impacto de los avances formulados por la Comisión Europea.

Sobre la EU-INC, la primera lectura es unísona: "un motivo de celebración" o "un paso muy relevante y largamente esperado" son algunas de sus consideraciones al referirse al marco europeo en cuestión.

"Desde EsTech es una de las iniciativas que más esperábamos para poder avanzar de manera real y decidida hacia un mercado único que permita a las startups y scaleups europeas crecer sin barreras. La propuesta presentada por la presidenta de la Comisión Europea supone un impulso muy significativo", afirman a esta redacción fuentes de la asociación.

"Para los 'business angels' y los fondos de fases iniciales disponer de un marco societario común puede reducir fricciones, costes y tiempos, y facilitar la coinversión transfronteriza" Marta Huidobro, presidenta de AEBAN

Por su parte, Marta Huidobro, presidenta de AEBAN, sostiene: "El anuncio de la Ursula von der Leyen reconoce por fin uno de los grandes problemas estructurales del ecosistema europeo: la fragmentación legal y administrativa que dificulta tanto la creación como la inversión en startups a escala europea".

"El Régimen 28, o EU-INC, va en la buena dirección porque ataca la raíz del problema, no sólo los síntomas. Para los business angels y los fondos de fases iniciales, disponer de un marco societario común puede reducir fricciones, costes y tiempos, y facilitar la coinversión transfronteriza, que hoy sigue siendo compleja", añade Huidobro a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Marta Huidobro, presidenta de AEBAN. AEBAN

El 'pero' viene cuando se baja a la letra pequeña y, en concreto, a la modalidad que elija la Comisión Europea para su futura aprobación y puesta en marcha, pues los efectos serían diferentes si se aborda como un reglamento o una directiva europea.

"Precisamente por la importancia estratégica de esta iniciativa, consideramos fundamental que la EU‑INC se articule como un reglamento y no como una directiva, pues un reglamento garantiza una aplicación homogénea y directa en todos los Estados miembros, evitando la fragmentación y asegurando que las startups y scaleups puedan beneficiarse plenamente de un marco común", indican al respecto las fuentes de EsTech-Adigital consultadas.

"Es fundamental que la EU‑INC se articule como un reglamento y no como una directiva, pues un reglamento garantiza una aplicación homogénea y directa en todos los Estados miembros" EsTech-Adigital

Y es que evitar que la normativa se convierta en una nueva "capa burocrática" es determinante para que la medida no quede en papel mojado.

"El Régimen 28 solo tendrá sentido si se diseña como una simplificación real, no como una capa adicional. Desde AEBAN y desde EBAN llevamos tiempo insistiendo en que menos fragmentación y menos burocracia son condiciones imprescindibles para competir globalmente", indica al respecto la presidenta de AEBAN.

¿Será Europa capaz de afrontar este cambio o, dicho de otra forma, adoptarán los Estados miembros de forma coordinada la nueva normativa? Es un momento tan cambiante como el actual, donde la unidad se presenta como el único camino de Europa para afrontar los desafíos globales, la cuestión adquiere todavía más relevancia.

Desde AEBAN aportan un dato para el optimismo y una advertencia: "Percibimos un cambio de conciencia claro, impulsado por el contexto geopolítico, los informes Draghi y Letta y la constatación de que Europa genera innovación, pero pierde valor en la fase de escalado".

"No es asumible que muchos proyectos encuentren tantas dificultades para expandirse por Europa, el mercado natural de crecimiento. Ahora bien, el éxito dependerá de que los Estados miembros lo adopten de forma pragmática y coordinada, entendiendo que este marco robustecerá los sistemas nacionales", puntualiza la representante de la asociación de business angels españoles.

¿Por qué importa el Régimen 28? La medida permitirá crear una empresa tecnológica en menos de 48 horas independientemente del país. Acceso a financiación paneuropea sin trabas legales ni administrativas. Creación de un marco regulatorio que favorezca el escalado de este tipo de compañías con un gran potencial de crecimiento.

La misma postura suscribe EsTech-Adigital: "Esta declaración fue suscrita por las principales organizaciones europeas lo que evidencia que existe una mayor conciencia entre los gobiernos europeos sobre la importancia estratégica del emprendimiento tecnológico, especialmente en un momento de fuerte tensión geopolítica y competencia global".

No es una normativa más: "Este marco es crucial para las startups europeas porque aborda de raíz uno de los mayores obstáculos del ecosistema: la fragmentación del mercado único y la no canalización de las inversiones de forma integrada".

Desde EsTech-Adigital conocen bien la génesis y pormenores de esta realidad. "Hoy, una startup que quiere operar en varios países de la UE debe adaptarse a normativas distintas, procesos administrativos duplicados y marcos legales que no están pensados para empresas innovadoras ni de alto crecimiento".

La consecuencia es clara: se ralentiza su expansión, se encarece su operativa y se reduce su capacidad de competir frente a actores de otras regiones con mercados más integrados.

"La aplicación de un régimen jurídico europeo unificado permitirá simplificar la constitución de empresas, facilitar la inversión transfronteriza y ofrecer un marco homogéneo para modelos de negocio digitales".

"Por eso insistimos en que este régimen debe aprobarse como reglamento y no como directiva, pues solo así se podrá garantizar una aplicación unificada en todos los Estados miembros".

Fondo Scaleup Up contra la brecha de financiación

El segundo tema en el que se ha avanzado esta semana pone el foco en los nuevos datos conocidos del Fondo Scaleup Up y que fijan en este verano la llegada de las primeras inversiones al ecosistema emprendedor europeo.

"El Fondo Scaleup Europe pretende ayudar a paliar una deficiencia estructural del ecosistema de capital riesgo en Europa, que es la falta de fondos en las fases de escalado de nuestras startups, esto es, en las rondas de financiación conocidas como B, C y D. Siendo un fondo de fondos, lo hará reforzando los gestores de capital riesgo especializados en invertir en estas etapas", argumenta Marta Huidobro en representación del sector de la inversión.

El objetivo es atender las deficiencias actuales del mercado europeo, "fondos más grandes, con mayor capacidad de acompañar el crecimiento, y con masa crítica suficiente para competir con actores internacionales. Ahora bien, para que de forma efectiva sea suficientemente potente para salvar el valle de la muerte del escalado en Europa, tiene que servir de palanca para atraer inversores institucionales, no quedarse en un instrumento público", matiza.

Desde la parte de los emprendedores, EsTech considera que "para maximizar su impacto, es fundamental que se integre en una estrategia de escalabilidad más amplia que fortalezca el ecosistema europeo de startups. Esto implica combinarlo con políticas que fomenten la participación en la contratación pública y la compra innovadora, así como con mecanismos de innovación regulatoria, como los espacios de prueba (sandboxes)".

"Es necesario [Fondo Scaleup Up] combinarlo con políticas que fomenten la participación en la contratación pública y la compra innovadora, así como con mecanismos de innovación regulatoria, como los 'sandboxes'" EsTech-Adigital

También recogen otra reivindicación: "Es igualmente importante que el próximo presupuesto de la UE, el Marco Financiero Plurianual 2028–2034, canalice recursos suficientes hacia startups exitosas, garantice un entorno predecible de inversión y fusiones y adquisiciones, y movilice capital institucional hacia venture y growth equity para cerrar la brecha de escalado con competidores globales.

"Los gobiernos también pueden actuar como inversores públicos estratégicos, apoyando startups de alta tecnología como inversiones de crecimiento a largo plazo, y la nueva categoría mid-cap puede facilitar el acceso a financiación, talento y seguridad jurídica para empresas de alto crecimiento", detallan desde la asociación que engloba a las principales scaleups y unicornios españoles.

En definitiva, dos avances en dos temas capitales -Régimen 28 y Fondo Scaleup Up- para la soberanía tecnológica de Europa en un momento geopolítico de alta intensidad donde la tecnología gana peso en las estrategias de cada región. ¿Llegarán a buen puerto? 2026 apunta alto y en DISRUPTORES - EL ESPAÑOL seguiremos de cerca el minuto y resultado.