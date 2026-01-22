De avatares en sillas de ruedas a subtítulos automáticos: así es la nueva formación corporativa inclusiva de Vidext y Cocemfe

La inteligencia artificial se ha convertido en la tecnología del momento. Ha cambiado la forma en que socializamos, trabajamos, nos formamos, e incluso, disfrutamos del ocio y el tiempo libre.

La actual ola de la IA que arrancó en el otoño de 2022 con la irrupción en el mercado de ChatGPT, de OpenAI, ha impactado de lleno el sector tecnológico y no son pocas las voces que alertan del riesgo de que el factor humano quede cada vez en un plano más relegado.

Sin embargo, afortunadamente irrumpen en el mercado caso de éxito en el uso de esta tecnología tan transformadora que reconfortan con el ser humano. Y con el verdadero papel de la tecnología.

En más de una ocasión hemos proclamado desde DISRUPTORES - EL ESPAÑOL que la tecnología no tiene valor per se. Es, en su aplicación a casos reales que cambian y mejoran la vida de las personas, cuando alcanza su verdadero sentido y roza la cuadratura del círculo.

La colaboración entre la startup Vidext y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es el caso paradigmático de este nuevo escenario.

Cuando la accesibilidad y la inclusión se confirman como pilares fundamentales para la formación y el desarrollo profesional, la asociación ha dado un paso decisivo en su estrategia digital de la mano de la startup con sede en Valencia, uno de los nombres propios en España en soluciones inteligentes de comunicación corporativa impulsadas por IA.

El objetivo es claro: transformar su manera de comunicar y formar, garantizando que cada recurso sea 100% accesible para las más de 2,6 millones de personas a las que representa COCEMFE.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con responsables de ambas entidades para entender el alcance e impacto de esta aplicación práctica de la inteligencia artificial que no quiere dejar a nadie atrás.

"COCEMFE tenía una buena comunicación interna, pero se dirigen a un público con discapacidad, y había que adaptarlo utilizando las prestaciones que ahora brinda la IA" Álvaro Martínez, Content Marketing Specialist de Vidext

"En Vidext somos generadores de contenido con inteligencia artificial y, en este caso, lo extrapolamos a la comunicación interna de las empresas. El caso de COCEMFE ha sido curioso porque ellos ya en su comunicación interna funcionaban relativamente bien, tenían material muy valioso en cuanto a formaciones y demás documentos".

Habla para esta redacción Álvaro Martínez, Content Marketing Specialist de Vidext."Ese buen funcionamiento tenía un margen de mejora porque se dirigen a personas con discapacidad. Es decir, su contenido es bueno, pero había que adaptarlo", puntualiza.

La producción de vídeos accesibles requiere de recursos externos, tiempos prolongados y costes bastante elevados. Además, garantizar criterios de accesibilidad como subtítulos, audiodescripciones y cierto grado de personalización visual deviene en una tarea compleja.

En este contexto, COCEMFE se enfrentaba a dos desafíos principales: por un lado, necesitaban ampliar los recursos que utilizaban en sus formaciones para que fueran completamente accesibles para personas con discapacidad; por otro, tenían que transformar en vídeo accesible todo el material valioso disponible, para lo que no tenían la capacidad interna suficiente.

Accesibilidad: obligación "legal y moral"

Enrique Moreta, responsable de Comunicación en COCEMFE, revela que la entidad ya utilizaba la IA para optimizar su gestión dado que cuentan con recursos humanos limitados y asumir de forma más eficiente las tareas rutinarias.

"Antes de Videx, dependíamos de proveedores externos costosos, lo que dificultaba que nuestros contenidos audiovisuales fueran accesibles. Y para la organización, la accesibilidad es una obligación tanto legal como moral".

La tecnología se aplica principalmente en Campus COCEMFE, una plataforma con aproximadamente 50 cursos online. Gracias a Vidext Visual, la herramienta de Vidext basada en IA que genera videos profesionales a partir de texto con funciones como subtitulado automático, avatares personalizados y traducción multilingüe, "las personas con discapacidad pueden acceder a la formación en igualdad de condiciones", explica en la entrevista Álvaro Martínez.

Entre las funciones más valoradas por los usuarios destaca el subtitulado automático —que se genera de forma inmediata y es completamente editable, lo que permite garantizar la máxima precisión— y el avatar personalizado de COCEMFE, una cuestión no menor.

"El avatar de una persona en silla de ruedas no solo visibiliza la discapacidad, sino que refuerza el mensaje de que los contenidos están creados para personas que atraviesan esa misma realidad" Elibeth Rivero, Training Technician en COCEMFE

Y es que, dado que se trata de una entidad de autorrepresentación, era fundamental que los mensajes se transmitieran en primera persona y la posibilidad de crear el avatar de una persona en silla de ruedas "no solo visibiliza la discapacidad, sino que refuerza el mensaje de que los contenidos están creados para personas que atraviesan esa misma realidad".

Además, se han incorporado funcionalidades como el control del ritmo y la duración de los contenidos, adaptados a personas con dificultades cognitivas, así como una personalización visual accesible, basada en el uso de colores de alto contraste y tipografías especialmente legibles.

En este sentido, Elibeth Rivero, Training Technician en COCEMFE, señala los principales beneficios que la tecnología de Vidext ha aportado a la organización.

En primer lugar, la eficiencia, dado que permite convertir una presentación (PPT) en un vídeo "con un avatar y elementos visuales en solo media hora".

Internacionalización y salto global

El potencial de internacionalización y apertura del foco geográfico es otro de los puntos fuertes. “Se han podido traducir vídeos corporativos a otros idiomas para proyectos europeos de forma sencilla”, indica la miembro de la entidad.

En feedback recibido ha sido más que positivo hasta la fecha, incide, dado que “los usuarios han valorado los nuevos recursos con una nota de 3,77 sobre 4”.

Además, es relevante que "en cursos clave, como el de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, ya se ha incorporado hasta un 50% de contenido generado con Vidext", matiza Rivero.

Vidext suma gracias a casos de éxito como este nuevo valor añadido a su proyecto tecnológico, que durante 2025 aceleró su salto global.

La startup se ha posicionado como una de las 20 Top Startups de LinkedIn 2025 tras cerrar una ronda de financiación Serie A de 6 millones liderada por Flashpoint para impulsar su internacionalización. Sin lugar a dudas, un proyecto español de IA para no perder la pista en los próximos años.