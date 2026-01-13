Francisco Polo estrena startup: una nueva plataforma de peticiones con la que aspira a acabar con la polarización

Las claves nuevo Generado con IA Francisco Polo lanza Movements, una nueva plataforma de peticiones que busca sostener financieramente movimientos sociales y combatir la polarización. Movements permite a los creadores de peticiones generar contenido, organizar eventos y acceder a un modelo de suscripciones de pago para financiar sus causas. La plataforma incorpora inteligencia artificial para apoyar a los activistas con agentes autónomos que facilitan recomendaciones y estrategias de éxito. En seis semanas, Movements ha reunido más de 80 movimientos y 1.900 usuarios, y cuenta con el respaldo de personalidades como el Premio Nobel de la Paz, Carlos Umaña.

Una “evolución” de Change.org que sea capaz de escalar y sostener financieramente en el tiempo un movimiento social. Así define el emprendedor Francisco Polo su nueva startup, Movements, que se estrena mediáticamente esta semana.

El expolítico -fue Alto Comisionado para España Nación Emprendedora- y activista acepta el envite y dobla la apuesta de lo que fue su primer proyecto puntero en solitario allá por el año 2010: la primera plataforma nacional de firma de peticiones online, Actuable, que absorbió un año después la propia Change.org -la cual dirigió en el país hasta 2017-.

Su éxito fue rotundo; Actuable alcanzó dos millones y medio de usuarios en sólo 18 meses convirtiéndose en la primera startup local de más rápido crecimiento en su momento, aunque ya ha sido destronada por el asistente de IA Luzia. Sin embargo, tras dos años de gestación de la nueva idea, confiesa ante un reducido pool de medios que había una brecha que cerrar: las peticiones que no tornaban en un cambio real quedaban relegadas a una suerte de limbo en el que “poco más se podía hacer”.

En definitiva, no se generaba “comunidad”. Por ello, vuelve a la carga con una plataforma que empodera a los autores de las peticiones, les permite generar contenidos y crear eventos y, lo más importante, abrir un modelo de suscripciones de pago en el que cualquiera puede aportar una cantidad económica fija a la idea.

Con Movements, Polo busca incluso fundar la figura del “emprendedor social”, aquel que pueda hacer de su causa una forma de ganarse la vida. “Es una especie de Shopify de los movimientos activistas”, advierte.

Abierto al público el pasado mes de diciembre, en seis semanas suma más de 80 movimientos y 1.900 usuarios, aunque espera llegar a los 2.000 en los próximos días.

Y presume de contar entre las peticiones con la del Premio Nobel de la Paz, el médico Carlos Umaña, conocido por su lucha contra el desarme nuclear en todo el mundo.

Defender los valores democráticos

Más allá de cifras, y aunque ambiciona alcanzar una velocidad de crucero similar a la de Actuable en sus inicios, Polo explica que la idiosincrasia de su nueva startup pasa simplemente por “detener” la espiral de polarización en la que nos encontramos en todo el mundo. “Es necesario que la gente se conecte a internet para defender los valores democráticos”.

“No lo hago por el éxito”, prosigue. “Me da igual vivir de ello; me mueven los principios”. Eso sí, para este viaje se ha rodeado de un equipo de tres personas entre las que destaca Oriol Cardona como cofundador, quien fuera CTO de Acierto.com en su última etapa profesional.

Además, ya ha sido protagonista de una ronda de financiación de 150.000 euros dotados por distintas personalidades españolas, por lo que ahora pretende dar el “salto” al terreno europeo como consecuencia de su plan global.

“La colaboración es la única herramienta que funciona que termina con la polarización”, asevera. “Queremos defender la democracia en todo el mundo”.

La inteligencia artificial, protagonista

En el tablero del emprendimiento actual, la inteligencia artificial se ha destacado como el pilar de cualquier proyecto. Una tecnología que se incrusta en Movements desde el diseño y con la que pretende cerrar la última milla del activismo: conseguir que los lobbies generen cambios reales.

Para ello, pondrá a disposición de los creadores de movimientos agentes autónomos que harán recomendaciones y atesorarán todo el conocimiento y trayectoria en cuanto a activismo de los ideólogos de este proyecto a fin de sumar victorias.

En conclusión, explica Polo, nace “una plataforma abierta con valores” y unos “guardarraíles que hay que respetar, evitando el discurso del odio y promoviendo la transparencia”.