La startup que revoluciona el espacio flexible: así alquilan por horas, días o turnos los profesionales de la era digital

La madurez de la transformación digital en marcha ofrece nuevas oportunidades para empresas que saben ver lo que muchos otros miraron y no advirtieron antes.

Profesionales, autónomos y pequeñas empresas siguen asumiendo alquileres rígidos y costes fijos en un entorno económico cada vez más exigente. Al mismo tiempo, miles de locales comerciales en España permanecen vacíos durante horas o incluso días.

O dicho de otra manera: más del 30% del espacio comercial español está infrautilizado, lo que deja ante nosotros un mercado millonario sin digitalizar donde la startup española CompartirEspacios se erige como uno de los referentes a revolucionar este prometedor sector.

Reducir la fragmentación, la opacidad y consolidar una solución tecnológica transparente donde todas las partes salen ganando es el objetivo de esta compañía que está creciendo a buen ritmo en España y que ya ha puesto su mirada en Latinoamérica para seguir tejiendo valor añadido a los dos lados del Atlántico.

"La competencia se ha centrado exclusivamente en los coworkings, pero nosotros nos enfocamos en espacios de trabajo. Hemos abierto el abanico a todo tipo de sectores: desde una nave industrial compartida hasta una peluquería"

Habla para DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Nacha Ruvira, fundadora y CEO de CompartirEspacios, en un momento de punto de inflexión y crecimiento para la compañía.

Nacha Ruvira está acompañada en el equipo por José Luis Mórtola, ingeniero y socio tecnológico, con experiencia liderando el desarrollo de producto en compañías como Primavera Sound, Privalia, VeePee y AccessTicket, y José Manuel Baena, doctor en Bioingeniería, socio responsable de negocio y operaciones, y director del Biofabrication Group en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

CompartirEspacios.com, con más de 1.900 espacios activos, 61.000 visitas orgánicas al mes y más de 100 solicitudes semanales de profesionales, se ha consolidado como la plataforma número uno en España para alquilar espacios profesionales por horas, días o turnos.

Esta tracción ha despertado el interés de fondos e inversores de alto perfil, que ya han iniciado conversaciones para acompañar su expansión internacional y el desarrollo de su motor propio de inteligencia artificial.

Pero, ¿cómo funciona su plataforma? Las empresas cuelgan su espacio en ella, donde existen 61.000 usuarios orgánicos mensuales.

"Es un modelo tipo YouTube o Airbnb: una plataforma donde la gente sube el "contenido" (el espacio) y otros lo visualizan y alquilan. Esto permite que los negocios dupliquen sus ingresos fijos mensuales".

"Es un modelo tipo YouTube o Airbnb: una plataforma donde la gente sube el contenido y otros lo visualizan y alquilan. Esto permite que los negocios dupliquen sus ingresos fijos mensuales". Nacha Ruvira, fundadora y CEO de CompartirEspacios

La plataforma permite alquilar consultas, cabinas, salas, despachos, aulas o estudios por horas, días o turnos completos, con unos beneficios clave. A los propietarios les facilita entre un 20% y 60% más de ingresos adicionales monetizando horas ociosas. Para los profesionales, es la llave de acceso a espacios equipados, económicos, sin avales ni permanencia, con disponibilidad inmediata. Por último, para el mercado, es la solución definitiva para alcanzar la eficiencia real en un sector históricamente estático.

"El espacio comercial nunca había sido flexible. Nosotros estamos cambiando eso. Democratizamos el acceso al lugar de trabajo", destaca Nacha Ruvira.

"Por ejemplo, alguien puede alquilar tres o cuatro sillas en una peluquería por 400 euros y acabar ganando más así que casi cortando el pelo; para quien emprende, es ideal porque no tiene que montar toda la infraestructura que conlleva".

Su tecnología está pensada para ser utilizada desde un autónomo, pasando por una pyme o una corporación mucho más consolidada. "Todo se gestiona fácilmente desde la plataforma. Tenemos desde pequeñas pymes hasta grandes empresas; por ejemplo, le alquilamos una planta entera a Cabify en su edificio. Las empresas consolidadas prefieren sitios que ya estén listos, con cantina y servicios, en lugar de montar una oficina desde cero".

CompartirEspacios está pensada para ser utilizada por autónomos, pymes hasta llegar a corporaciones, gracias a su fácil e intuitivo manejo.

En los últimos meses, la startup ha iniciado conversaciones con fondos proptech, business angels especializados y corporaciones interesadas en integraciones estratégicas o adquisiciones.

Con un crecimiento prácticamente sin inversión en marketing, CompartirEspacios se ha convertido en un caso de estudio de product–market fit orgánico. Las cifras lo avalan: más de 1.900 espacios activos; más de 61.000 visitas orgánicas SEO al mes, más de cien leads semanales y más de 30 categorías profesionales activas.

Tecnología propia e internacionalización

"Nuestro crecimiento orgánico, la recurrencia de operaciones y la magnitud del problema que resolvemos hacen que esta oportunidad sea única en el mundo hispanohablante"

Según destaca la CEO en nuestra conversación, España lidera la próxima revolución del espacio flexible y CompartirEspacios se prepara para reforzar su equipo tecnológico y comercial con el objetivo de consolidarse como la referencia en un sector que está a punto de transformarse por completo.

Nacha Ruvira, CEO y fundadora de CompartirEspañacios.

"Esto no va solo de alquilar espacios; va de reescribir cómo trabajamos. El espacio flexible será la norma, no la excepción". Así, la startup española número uno en su categoría se posiciona como uno de los actores clave en una industria que está empezando a despegar y que ya mira al otro lado del Atlántico.

Los primeros países en expansión incluyen: México, Chile, Argentina y Perú.

"Ya nos están colgando espacios en Latinoamérica, sobre todo en Perú, México y Colombia. En Argentina tenemos algunos espacios y, de hecho, ahora mismo estoy en proceso de contratar personal en Argentina para que gestionen toda la parte de Latinoamérica", anuncia Ruvira.

La compañía, al mismo tiempo, está cuidando la mejora de su producto, de ahí que esté inmersa en el desarrollo de un sistema de matching con IA capaz de reducir la búsqueda y reserva de espacio de días a minutos, pieza clave para escalar el modelo globalmente.

Es un ejemplo más de talento 100% español que se consolida como número uno en su categoría y que se está consagrando como uno de los actores clave en una industria que está empezando a despegar.