Nuevo actor protagonista del 'agrotech' español: Widhoc suma a ec2ce para reforzar su apuesta por la IA y la teledetección

La operación se suma, además, a la colaboración de Widhoc con GranIOT, compañía especializada en teledetección aplicada a la agricultura, en la que la 'agrotech' murciana ya ha invertido y con la que mantiene una estrecha relación.

La emergencia climática sumada a la necesidad de proporcionar alimentos a una sociedad en continuo crecimiento obliga a la agricultura a implementar soluciones digitales y tecnológicas que le permitan ser más resiliente sin olvidar a ninguna de las partes de la cadena de valor.

El ecosistema agrotech español acaba de sumar un nuevo actor protagonista que está llamado a aportar su granito de arena en esta mayúscula meta. La murciana Widhoc Smart Solutions ha adquirido a la andaluza ec2ce en lo que constituye una buena noticia para España y su posicionamiento en la vanguardia tecnológica en el campo.

Según han confirmado a DISRUPTORES-EL ESPAÑOL fuentes de Widhoc, la compañía murciana se ha hecho con los activos y la cartera de negocio por valor de casi un millón de euros de ec2ce, compañía enfocada en el desarrollo de modelos predictivos y algoritmos de inteligencia artificial aplicados al sector agroalimentario.

La empresa tecnológica murciana Widhoc Smart Solutions, especializada en soluciones digitales para la agricultura de precisión, ha anunciado la adquisición de los activos y la cartera de negocio por valor de casi 1 millón de euros de ec2ce, compañía enfocada en el desarrollo de modelos predictivos y algoritmos de inteligencia artificial aplicados al sector agroalimentario.

Esta operación estratégica supone la incorporación de tecnología, conocimiento y soluciones avanzadas basadas en machine learning y análisis de datos, permitiendo a Widhoc ampliar y fortalecer su propuesta de valor orientada a la optimización de cultivos, la mejora en la toma de decisiones agronómicas y el incremento de la eficiencia y la sostenibilidad del sector primario.

App de la plataforma 4eGrowth de Widhoc.

Widhoc se consolidó en 2024 como una de las compañías españolas más relevantes del ámbito agritech gracias al desarrollo de soluciones innovadoras basadas en sensores inteligentes, gestión eficiente del agua y digitalización de explotaciones agrícolas.

En este contexto, la adquisición de ec2ce se enmarca dentro de una estrategia de crecimiento y consolidación de un modelo integral de agricultura digital, apoyado en un ecosistema tecnológico sólido en el que TK Analytics Group participa como uno de los partners tecnológicos, aportando capacidades en desarrollo de software, analítica avanzada, arquitectura de datos y escalabilidad de plataformas digitales.

Según las mismas fuentes, como activo diferenciador clave, Widhoc cuenta con su plataforma SaaS 4eGrowth, una solución propia que integra datos de sensores en campo, información satelital, modelos predictivos e inteligencia artificial en un entorno unificado.

Esta plataforma permite a agricultores, técnicos y organizaciones agrarias monitorizar cultivos en tiempo real, anticipar riesgos, optimizar el uso de recursos especialmente el agua y mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones. La incorporación de los activos de ec2ce refuerza de forma directa las capacidades analíticas y predictivas de 4eGrowth, acelerando su evolución funcional y su escalabilidad a nuevos mercados.

Datos satelitales, sensores e IA

La operación se suma, además, a la colaboración de Widhoc con GranIOT, compañía especializada en teledetección aplicada a la agricultura, en la que la agrotech murciana ya ha invertido y con la que mantiene una estrecha relación. Esta alianza refuerza la apuesta de Widhoc por la combinación de datos satelitales, sensores en campo e inteligencia artificial como palancas clave para transformar la gestión y el control de los cultivos.

Juan Giménez, gerente de Widhoc Smart Solutions, ha señalado que "esta operación supone un paso muy importante en la evolución de la compañía, ya que nos permite integrar nuevas capacidades tecnológicas, acelerar el desarrollo de soluciones basadas en datos y seguir aportando valor real al sector agrícola, apostando por una agricultura más eficiente, sostenible y tecnológicamente avanzada".

"Esta operación nos permite integrar nuevas capacidades tecnológicas, acelerar el desarrollo de soluciones basadas en datos y seguir aportando valor real al sector agrícola" Juan Giménez, gerente de Widhoc Smart Solutions

Por su parte, Roberto Lifante, CEO de TK Analytics Group y director de estrategia e innovación de Widhoc, ha destacado que "la incorporación de los activos de ec2ce representa un avance significativo en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial aplicados al campo. Esto no solo mejora nuestras herramientas predictivas, sino que potencia plataformas como 4eGrowth, capaces de afrontar los desafíos más complejos del sector agroalimentario del siglo XXI con una visión integral y basada en datos".

La integración de las capacidades predictivas de ec2ce con las plataformas de Widhoc, el apoyo de partners tecnológicos como TK Analytics Group, la plataforma SaaS 4eGrowth y la alianza estratégica con GranIOT posicionan a la empresa murciana como un actor clave en la transformación digital del agro español y europeo.

Con estas sinergias, Widhoc refuerza su misión de llevar tecnología de vanguardia a la agricultura para mejorar la eficiencia de los recursos, impulsar la sostenibilidad y potenciar la competitividad de los productores.