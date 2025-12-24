Disrupción bajo el árbol de Navidad: seis startups españolas para unos regalos acordes con el nuevo emprendimiento

En 2025, las listas de deseos ya no se llenan solo de objetos sino también de experiencias, bienestar y estilo, de regalos que reflejan innovación, ingenio y la capacidad de las startups españolas de transformar esta época en algo mucho más memorable.

Las claves nuevo Generado con IA Seis startups españolas innovan el mercado navideño con regalos que apuestan por la creatividad, la tecnología y el bienestar. FLiPO ofrece gafas modulares con más de 9.000 combinaciones posibles, revolucionando el concepto de accesorio personalizado. Podoks transforma los clásicos calcetines en productos de salud preventiva, y Room00 convierte las escapadas urbanas en experiencias inolvidables. Otras propuestas destacadas incluyen programas de salud digital (Lonvital), alquiler de motos para experiencias únicas (Momoven) y soluciones antiestrés para mascotas (Votum Labs).

Seguro que entre los regalos que este 25 de diciembre los españoles han encontrado bajo el árbol de Navidad hay algún paquete donde el ecosistema startup español está muy presente.

Las startups españolas han entendido a la perfección cómo han evolucionado en estos últimos años las cartas a Papá Noel. El avance tecnológico e innovador no sólo ha propiciado que cada año se cuelen en su trineo multitud de dispositivos para todos los gustos, sino que cada vez más hay más propuestas centradas en las experiencias y los productos de diseño.

Las navidades ya no son cosa de corbatas, bufandas o colonias que se olvidan en un cajón al día siguiente. Este año, además de los típicos regalos electrónicos y tecnológicos, emergen aquellos que cuentan historias, despiertan emociones y transforman experiencias.

En un escenario donde la creatividad y la innovación española se encuentran en pleno auge, seis startups han sabido convertir la tradición de envolver un obsequio en un acto de sorpresa y descubrimiento. Y para muestra un botón, o mejor dicho, seis.

Desde gafas modulables que cambian de look en segundos con hasta 9000 combinaciones en una sola gafa, (FLiPO), hasta programas de salud digital que acompañan paso a paso hacia un bienestar duradero (Lonvital); a experiencias de conducción únicas para los amantes de las motos (Momoven), hasta soluciones que cuidan nuestros pies tras largas jornadas de fiestas (Podoks); pasando por escapadas urbanas que transforman un viaje en una aventura (Room00), y productos para controlar el estrés en las mascotas (Votum Labs), estas propuestas demuestran que regalar puede ser tan creativo y personal como el propio espíritu emprendedor que las ha hecho posibles.

Gafas modulares de FLiPO.

Imaginen conseguir modular sus gafas al 100%. Es la propuesta de la startup FLiPO con sus gafas que cambian de look más rápido de lo que se tarda en envolver un regalo. Sus nuevas monturas transparentes se han convertido esta Navidad en el accesorio estrella bajo el árbol.

Los emprendedores han sabido defender su espíritu creativo y modular que ha revolucionado la óptica. Con más de 9.000 combinaciones posibles gracias a sus clips y varillas intercambiables, cambiar de estilo es tan sencillo como cambiar de villancico. Su promesa sigue intacta: transformar el look en segundos sin renunciar a calidad, ergonomía o estabilidad.

Por su parte, la startup Podoks ha dado una vuelta a uno de los regalos más habituales bajo el árbol de Navidad: los calcetines. Los emprendedores han reformulado este regalo aportándole grandes beneficios para la salud.

Entre tacones para las fiestas, botas que apenas permiten flexión y largas horas de pie, la Navidad puede ser la peor época del año para la fascitis plantar. Por eso, Podoks se ha convertido en un regalo inesperado pero imprescindible. Su enfoque clínico y preventivo ayuda a identificar los factores que desencadenan la metatarsalgia y la fascitis plantar a la vez que enseña cómo aliviarla y evitar que vuelva.

Podoks revoluciona los clásicos calcetines con un enfoque clínico y preventivo que ayuda a identificar los factores que desencadenan la metatarsalgia y la fascitis plantar.

Además, sus calcetines especializados, que van desde modelos de descanso hasta opciones deportivas diseñadas para mejorar el rendimiento y la circulación, combinan comodidad y cuidado, convirtiéndolos en un regalo "práctico pero útil de verdad".

Las experiencias se han colado en todas las cartas de deseos a Papá Noel. Para quienes estas Navidades prefieren regalar sensaciones únicas en lugar de objetos, Room00 se presenta como la opción ideal.

Con cuatro cadenas de hoteles distintas, cada una diseñada para ajustarse al estilo y necesidades de diferentes viajeros, la startup ofrece desde espacios modernos y céntricos pensados para quienes buscan comodidad y comunidad, hasta opciones más económicas para explorar sin comprometer el confort.

Regalar una estancia Room00 es regalar aventura, libertad y recuerdos inolvidables, adaptándose al presupuesto sin renunciar al estilo, y convirtiendo cualquier escapada urbana en una experiencia que marca el inicio de un 2026 lleno de historias que contar.

La versión 2.0 del clásico propósito de Año Nuevo

El autocuidado y la salud también son otra de las apuestas seguras. Lonvital es una compañía digital de salud que ofrece un modelo clínico integral, diseñado por profesionales que entienden que perder peso no va solo de "ponerse a dieta". Su programa online acompaña paso a paso para lograr una pérdida de peso real y sostenida.

Es como tener un equipo de expertos en el bolsillo diciéndote: "tranquilo, va en serio esta vez". Regalar Lonvital se ha transformado en la versión 2.0 del clásico propósito de Año Nuevo, pero con un plan que realmente funciona gracias a la digitalización.

Fundadores de Momoven.

Para los amantes de las dos ruedas, Momoven se ha convertido en el sitio donde encontrar la moto perfecta… aunque solo sea por unos días. Su plataforma, referente en el alquiler entre particulares y el 'Airbnb de las motos' en España, permite disfrutar desde modelos urbanitas hasta superbikes imposibles de olvidar.

Estas fiestas, regalar una experiencia Momoven es regalar adrenalina, libertad y una historia que contar. Desde rutas para desconectar después del roscón hasta la posibilidad de conducir motos premium que normalmente solo se admiran desde lejos. Un regalo que convierte cualquier fin de semana en una aventura.

Por último, pero no menos importante, un guiño a nuestras mascotas que se han convertido en un miembro más de la familia. Votum Labs nos brinda un regalo que reduce el estrés de quienes no pueden contarlo o, lo que es lo mismo, un cuidado avanzado para perros y gatos estas Navidades.

Las fiestas no siempre son fáciles para los animales: viajes, petardos, cambios de rutina, casas llenas de visitas… y, como consecuencia, altos niveles de estrés. Por eso, Votum Labs se ha convertido en una opción de regalo inesperada pero profundamente útil para quienes conviven con perros y gatos.

Reducir el estrés de nuestras mascotas

Su línea SOS Mascotas -con las fórmulas SOS Alivio Diario y SOS Alivio Rápido, desarrolladas con CBD y principios activos naturales seguros- ayuda a reducir la ansiedad, mejorar el descanso y favorecer el equilibrio emocional de los animales en los momentos más sensibles del año.

En definitiva, estas seis startups demuestran que regalar en 2025 va mucho más allá de lo material. Es una forma de sorprender, emocionar y generar experiencias que permanecen en la memoria. Innovación, creatividad y pasión por mejorar la vida cotidiana se unen en cada propuesta, recordándonos que el verdadero valor de un regalo no está solo en lo que se da, sino en cómo hace sentir a quien lo recibe.

Esta Navidad, apostar por el talento y la inventiva de los emprendedores españoles es regalar momentos únicos, estilo y bienestar, y celebrar al mismo tiempo el espíritu creativo que hace que cada presente sea inolvidable. La madurez del ecosistema también se demuestra en fechas como estas.