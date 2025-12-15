La identificación biométrica de pacientes de Heuristik acelera al captar 2,1 millones de euros de la SETT y capital privado

La tecnología que combina biometría e IA de Heuristik es clave para identificar a los pacientes ante situaciones de emergencia donde es difícil conocer la identidad del paciente.

Heuristik ha cerrado una ronda de financiación pres-seed de 2,1 millones de euros, liderada por la SETT y fondos privados. La startup implementará su software de identificación biométrica e inteligencia artificial en hospitales de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Su tecnología garantiza la correcta identificación de pacientes en situaciones críticas, evitando errores, fraudes y cumpliendo con la RGPD. El objetivo de Heuristik es estar presente en diez hospitales en 2026, ya con acuerdos cerrados para la integración de su sistema.

Hay proyectos emprendedores que están llamados a sentar un nuevo tiempo en un nicho concreto del mercado. Heuristik es uno de esos nombres propios en el campo de la identificación de pacientes en hospitales y centros sanitarios, una de las grandes asignaturas pendientes del sistema que no se circunscribe sólo a España sino que es aplicable al resto del mundo.

La startup acaba de recibir un espaldarazo definitivo a su solución de software de biometría dactilar e inteligencia artificial para identificar a los pacientes y evitar errores y fraudes del sistema sanitario.

Según han anunciado este 15 de diciembre desde la compañía liderada por Antxon Caballero, la empresa ha cerrado una ronda de financiación presseed de 2,1 millones de euros, que combina inversión privada con subvenciones.

Este capital público-privado impulsará la implementación de su solución software a nivel internacional en centros sanitarios, con especial foco a los mercados de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL ha conversado con el CEO de Heuristik, Antxon Caballero, sobre lo que supone este respaldo financiero por parte de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y el grupo de inversores privados que han liderado la ronda.

"Ya tenemos los acuerdos cerrados con cada uno de los hospitales y nos vamos a centrar en la integración de nuestra tecnología con estos centros" Antxon Caballero, CEO de Heuristik

Su objetivo es en 2026 estar presente en diez hospitales, una meta mucho más accesible tras la ronda. "Ya tenemos los acuerdos cerrados con cada uno de los hospitales en cada mercado y ahora nos vamos a centrar a hacer la integración de nuestra tecnología con estos centros y empezar a trabajar allí", explica en conversación con esta redacción el responsable.

Podemos sostener que el cierre de la ronda ha pillado a Heuristik 'con los deberes hechos'. "No es que ahora nos pongamos a explorar esos mercados en Latam, EEUU y Europa, sino que el trabajo previo está hecho y ahora nos centraremos en abordar ya la integración en estos hospitales".

Caso de éxito en 'deeptech'

La historia de Heuristik es el claro ejemplo de las dificultades que atraviesa el sector deeptech para convertir conocimiento científico generado durante años puertas adentro del laboratorio en una empresa rentable que realmente llega al mercado para cambiar y mejorar la vida de la gente. Con el sector salud en el centro de la propuesta, Heuristik logra la cuadratura del círculo con su tecnología.

Los inversores que han liderado esta ronda son la SETT, Fundalogy, Lemon Ventures, Startupxplore y Venturade, lo que demuestra que los proyectos de deeptech, cuando están bien diseñados y ejecutados están convenciendo cada día más al mundo del capital, tanto en el ámbito público como privado.

Equipo de la startup 'deeptech' Heuristik.

A estos se suman business angels clave del sector sanitario, impacto y tecnológico -cuyos nombres no han querido desvelar desde Heuristik-.

Su propuesta de valor supone un punto de inflexión en su campo. El software de Heuristik utiliza la biometría avanzada y algoritmos de IA para garantizar la identificación correcta de cada paciente a lo largo de su recorrido asistencial cumpliendo con la RGPD.

"Las dificultades más recurrentes se encuentran en las UCI, en emergencias, cuando llegan pacientes que necesitan un tratamiento o intervención urgente y no pueden ser identificados" Antxon Caballero, CEO de Heuristik

Esto no solo elimina errores de registro, sino que también permite una gestión de flujos (citas, historial, pruebas) sin fricciones, lo que aumenta la seguridad y libera recursos del personal sanitario.

"Las dificultades más recurrentes se encuentran en las UCI, en emergencias, cuando llegan pacientes que necesitan un tratamiento o intervención urgente y no pueden ser identificados porque no llevan documentación encima o porque no pueden hablar. Incluso, aunque puedan hacerlo, porque no están en condiciones de aportar datos fiables por estar en shock", indica Caballero a esta redacción.

De ahí que su biometría dactilar con inteligencia artificial suponga un punto y aparte con todo lo que se conocía hasta ahora. Es más. Su tecnología también evita que pacientes se hagan pasar por otras personas para beneficiarse de tratamientos sanitarios, lo que supone incurrir en casos de fraude.

Cabe recordar que la solución de Heuristik, "cumple con todas las obligaciones en materia de protección de datos personales, facilitando a los responsables del tratamiento la realización de evaluaciones de impacto en materia a los efectos de poder acreditar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad del tratamiento en función del caso de uso planteado", concluyen desde la startup.