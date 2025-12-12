Esta tecnología española alarga hasta un 50% la vida útil de las baterías eléctricas y abre la puerta a la movilidad del futuro

La transición energética es una realidad. Más allá del choque de modelos de las diferencias zonas geográficas del planeta ante este desafío, la impronta del cambio climático ha motivado, en mayor o menor medida según se mire a EEUU, China o Europa, el desarrollo de innovadoras soluciones para transitar hacia un modelo productivo más respetuoso con los recursos naturales del planeta.

La movilidad, y en concreto, la eléctrica, es uno de los pilares capitales de esta profunda transformación en marcha. Sin embargo, las baterías actuales aún presentan múltiples retos, entre ellos, su durabilidad y resistencia.

Una startup española ha conseguido desarrolla una innovadora soluición que permite alargar hasta en un 50% la vida útil de las baterías y así brindar una alternativa real para los vehículos pesados, claves para el sector de la logística, con especial interés en el sector ferroviario y los autobuses.

Se trata de BattBelt, la startup creada en 2023 por el centro científico vasco Ikerlan y el fondo industry builder BeAble Capital, que acaba de cerrar una ronda de financiación de 630.000 euros para escalar industrialmente su revolucionaria tecnología capaz que alarga la vida útil de las baterías eléctricas para las aplicaciones emovility y el almacenamiento de energía estacionaria con un amplio potencial de soluciones limpias.

Pero ¿en qué se basa su pionera propuesta tecnológica? DISRUPTORES - EL ESPAÑOL recoge las explicaciones de Javier Zurbitu, cofundador de BattBelt para entender el impacto de su valor añadido en el sector de las baterías eléctricas.

El cofundador de Battbelt Javier Zurbitu.

"Cuando las baterías cargan 'se hinchan' y, al descargar, 'se deshinchan'". "Parte de ese hinchamiento se vuelve permanente con el uso, así que el conjunto crece y, como está dentro de una carcasa rígida (módulo/pack), la presión interna sube. Ese exceso de presión somete a las celdas a estrés mecánico que acelera su degradación y acorta su vida útil", relata.

Ese sería el problema de partida. "El 'estado del arte' hoy coloca almohadillas de compresión entre celdas para amortiguar las variaciones de volumen. Funcionan hasta cierto punto, pero para mantener la presión realmente estable habría que usar almohadillas tan gruesas que encarecen el módulo y, sobre todo, reducen la densidad de energía (más volumen para la misma energía)", prosigue.

Materiales superelásticos: la clave

¿Cuál es la alternativa que brinda la startup vasca? Battbelt resuelve esto con materiales superelásticos. "La superelasticidad es la capacidad de ciertos metales o aleaciones de deformarse a carga constante y volver exactamente a su forma original al retirarla, manteniendo una fuerza prácticamente constante en un rango amplio de desplazamiento. En otras palabras: 'ceden' lo justo cuando la batería se hincha y se 'recuperan' cuando se deshincha, sin perder su empuje".

De esta forma, el puntero sistema de Battbelt aplica una "compresión casi constante y óptima sobre el módulo, acompañando el ciclo de hinchamiento/deshinchamiento y el crecimiento irreversible con el tiempo".

Batería de BaltBelt.

Según indica el cofundador, al eliminar picos de presión y evitar que las celdas trabajen bajo estrés excesivo, se reduce la degradación mecánica y electroquímica.

"Y esto puede alargar la vida útil hasta un 50%. El sistema de Battbelt se integra a nivel de módulo, ocupa menos volumen que las almohadillas gruesas y mantiene la densidad de energía, mejorando la relación kWh por litro".

"El sistema de Battbelt se integra a nivel de módulo, ocupa menos volumen que las almohadillas gruesas y mantiene la densidad de energía, mejorando la relación kWh por litro" Javier Zurbitu, cofundador de BattBelt

Su tecnología da de lleno en una necesidad al alza de nuestro tiempo, los datos así lo avalan. España cerró 2024 con una generación renovable de casi 150.000 gigavatios/hora, un 10,3% más que el año anterior, que supone el 56,8% del total del mix energético. Para 2030 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé 22.500 megavatios de almacenamiento combinando las baterías, el bombeo hidroeléctrico y las soluciones térmicas asociadas a la solar termoeléctrica.

Según EY, el mercado de baterías para el sistema eléctrico, prevé duplicarse en 2029 en España hasta superar los €2.000 millones. Tal y como se desprende de su reciente Informe de 2025, España se prepara para un despliegue sin precedentes y es el segundo del mundo, tras EEUU, en desarrollo de proyectos de almacenamiento de baterías, con 16GW hasta 2030, el 29% de los 55 GW estimados a nivel mundial.

Por otro lado, el sector de la automoción eléctrica pretende dar el acelerón definitivo, que en 2025 volvió a crecer en Europa un 24% entre enero y septiembre y en España casi duplicó las ventas, según la patronal europea de automoción (ACEA).